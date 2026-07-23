Administrația Trump ia în calcul o intervenție militară în Mali. Risc de confruntare cu mercenarii ruși

Mali ar putea deveni a opta țară vizată de atacuri militare autorizate de Donald Trump de la începutul celui de-al doilea său mandat.

Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea lansării unei operațiuni militare în Mali, o țară din Africa de Vest, împotriva grupării Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), o organizație extremistă afiliată rețelei Al-Qaida. Informația a fost publicată de cotidianul The Washington Post, care citează actuali și foști oficiali de la Washington.

Dacă intervenția va fi aprobată, Mali va fi a opta națiune unde Donald Trump autorizează acțiuni militare de la preluarea celui de-al doilea mandat, în ciuda promisiunilor sale electorale de a pune capăt conflictelor globale și de a concentra resursele SUA pe plan intern.

Divergențe la Washington și ascensiunea militanților

Sursele citate indică existența unor opinii împărțite la nivelul conducerii americane privind oportunitatea unei astfel de intervenții. Printre principalii susținători ai utilizării forței militare se numără Sebastian Gorka, directorul pentru combaterea terorismului din cadrul Consiliului Național de Securitate al SUA.

Gruparea JNIM este considerată în prezent una dintre cele mai puternice și bine înarmate organizații islamiste din regiunea Sahel, extinzându-și atacurile din Mali spre zonele de coastă ale Africii de Vest.

„Amenințarea teroristă din Sahel este o problemă transnațională. Încurajăm partenerii regionali și aliații NATO să sprijine Alianța Statelor din Sahel în lupta împotriva JNIM și a Statului Islamic,” a declarat reprezentantul Casei Albe

Instabilitate și prezența mercenarilor ruși

Mali, o țară de aproximativ 25 de milioane de locuitori, se confruntă cu o criză de securitate profundă provocată atât de atacurile extremiștilor, cât și de acțiunile junta militare aflate la putere. Regimul de la Bamako a redus cooperarea cu partenerii occidentali și a apelat la sprijinul Rusiei, contractând inițial gruparea Wagner, iar ulterior structura „Corpul African”, subordonată Ministerului Rus al Apărării.

Un reprezentant al administrației americane a criticat rolul Moscovei în regiune, declarând că „Rusia s-a dovedit a fi un partener de securitate ineficient pentru Mali”.

De asemenea, experții militari atrag atenția că o eventuală intervenție directă a SUA în Mali ar purta riscul unei confruntări directe sau ar necesita mecanisme de coordonare cu forțele ruse prezente pe teren, similare celor utilizate în timpul conflictului din Siria.

De la începutul noului mandat al președintelui Donald Trump, SUA au autorizat acțiuni sau atacuri militare în mai multe regiuni ale lumii: Yemen, Somalia, Siria, Iran, Irak și Nigeria (Orientul Mijlociu și Africa); Venezuela, alături de operațiunile desfășurate împotriva rețelelor de trafic de droguri din Marea Caraibilor și Oceanul Pacific (America latină).