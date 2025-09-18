Google și PayPal anunță un parteneriat strategic în domeniul inteligenței artificiale

Google și PayPal au anunțat un parteneriat pe termen lung, menit să integreze soluții de inteligență artificială în principalele produse și servicii ale ambelor companii. Declarația comună a fost transmisă agenției Reuters.

Conform acordului, serviciile de plată digitală PayPal – inclusiv PayPal, Hyperwallet și Payouts – vor fi integrate într-o serie de produse Google. Această colaborare ar urma să ofere utilizatorilor opțiuni extinse pentru cumpărături online și tranzacții securizate.

Sundar Pichai, directorul executiv al Alphabet, compania-mamă a Google, a subliniat caracterul bidirecțional al colaborării: „PayPal va utiliza progresele noastre în domeniul inteligenței artificiale pentru a-și îmbunătăți serviciile și securitatea, iar noi, la rândul nostru, vom integra mai profund soluțiile sale inovatoare de plată în produsele și platformele Google.”

În cadrul acordului, serviciul Enterprise Payments al PayPal va deveni furnizor principal pentru tranzacțiile cu carduri în produse precum Google Cloud și Google Play. Mișcarea consolidează poziția PayPal în sectorul plăților corporative și oferă Google o infrastructură mai robustă pentru procesarea milioanelor de tranzacții zilnice. După anunț, acțiunile PayPal au crescut cu peste 3% în tranzacțiile târzii.

Separat, PayPal a confirmat și o colaborare cu startup-ul Perplexity, prin care utilizatorii săi vor primi acces gratuit timp de un an la noul browser Comet, bazat pe inteligență artificială. Acesta promite să furnizeze răspunsuri sintetizate la interogările de căutare și este prezentat drept un posibil competitor pentru browserele tradiționale.

Anunțul survine în contextul unor noi realizări pentru Google în domeniul AI. Modelul Gemini 2.5, dezvoltat de DeepMind, a obținut recent medalia de aur la un concurs internațional de programare, rezolvând o problemă pe care programatorii umani nu au putut-o finaliza. Google a descris succesul drept „un moment de cotitură”, pe care îl consideră un pas important către dezvoltarea inteligenței artificiale generale.