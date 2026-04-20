Femeie de afaceri de origine iraniană, arestată în SUA pentru trafic de arme în beneficiul regimului de la Teheran

Autoritățile federale din Statele Unite au anunțat reținerea unei femei de afaceri de origine iraniană în vârstă de 44 de ani, suspectată că a intermediat vânzări de arme către Sudan în numele regimului iranian. Shamim Mafi, rezidentă legală în SUA din 2016, a fost arestată pe aeroportul internațional din Los Angeles și urmează să se prezinte în fața unei instanțe federale, relatează presa americană,

Potrivit procurorilor, Mafi ar fi facilitat tranzacții ce includ drone, bombe, focoase și milioane de cartușe de muniție destinate forțelor armate sudaneze. Anchetatorii au descoperit că aceasta ar fi gestionat, alături de un complice, o companie din Oman, implicată în transferuri de peste 7 milioane de dolari în 2025. În plus, ar fi negociat separat livrarea a 55.000 de detonatoare de bombă către Ministerul Apărării din Sudan.

„În legătură cu tranzacția, Mafi a transmis Corpului Gardienilor Revoluției (IRGC) o scrisoare de intenție privind achiziționarea de detonatoare pentru Sudan”, se menționează în plângerea penală.

Mafi ar fi derulat tranzacțiile cu arme în timp ce se afla în strânsă legătură cu Ministerul Informațiilor și Securității din Iran, care i-a furnizat instrucțiuni și fonduri pentru a deschide o afacere în SUA, conform documentelor instanței, citate de New York Post.

Mafi, care a părăsit Iranul în 2013 și a devenit rezident permanent în SUA în 2016 sub administrația Obama, ar fi folosit o companie înregistrată în Oman, Atlas International Business, pentru a intermedia tranzacții cu arme.

Printre tranzacții s-a numărat și un contract de peste 70 de milioane de dolari pentru drone Mohajer-6, fabricate în Iran, de la Ministerul Apărării și Logisticii Forțelor Armate din Iran.

Iranul a fost acuzat în repetate rânduri de încălcarea embargoului asupra armelor impus de Națiunile Unite pe fondul războiului civil din Sudan dintre Forțele armate sudaneze și forțele paramilitare de Sprijin Rapid, drone iraniene fiind folosite de către forțele guvernamentale.

Războiul civil a curmat între 61.000 și sute de mii de vieți și a strămutat aproape nouă milioane de oameni.

Înregistrările telefonice indică faptul că Mafi s-a aflat în contact direct cu Ministerul Informațiilor și Securității (MOIS) din Iran între decembrie 2022 și iunie 2025.

Femeia de afaceri a fost de asemenea acuzată că folosit mod deliberat rute din Turcia și Emiratele Arabe Unite pentru a realiza vânzările, astfel încât să evite detectarea din partea SUA.

Conturile de socializare ale lui Mafi arată o viață de în lux în California și conține imagini despre călătoriile de afaceri în Turcia.

Mafi le-a spus anchetatorilor că nu a fost niciodată însărcinată de MOIS să desfășoare activități pentru Teheran în SUA.

O anchetă asupra trecutului lui Mafi a arătat că Teheranul a confiscat proprietăți pe care le-a moștenit de la tatăl ei în 2020, MOIS dându-i apoi instrucțiuni să deschidă o afacere în SUA pentru a răscumpăra proprietățile de la guvernul iranian, conform documentelor instanței.

Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la 20 de ani de închisoare. Cazul apare într-un context tensionat la nivel internațional, marcat de relațiile complicate dintre SUA și Iran.

Recent, autoritățile americane au luat măsuri și împotriva altor cetățeni iranieni aflați pe teritoriul SUA, inclusiv revocarea statutului de rezident pentru două persoane cu legături familiale cu fostul lider militar Qasem Soleimani.

Conflictul din Sudan continuă să provoace suferințe majore populației civile, cu un risc ridicat de foamete, în special în regiunea Darfur, unde au fost raportate și crime de război.