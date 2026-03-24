Explozie puternică la dintre cele mai mari rafinării americane din Texas. Populaţia, avertizată să nu iasă din case

O explozie produsă luni la rafinăria Valero din Port Arthur, Texas, a declanșat măsuri de urgență în oraș, autoritățile cerând locuitorilor din apropiere să rămână în case şi blocând mai multe autostrăzi.

O explozie puternică produsă luni, 23 martie. la rafinăria de petrol Valero din Port Arthur, Texas, sudul Statelor Unite, urmată de un incediu, a determinat autorităţile locale să ia măsuri de urgență pentru protecția locuitorilor, potrivit 12news.

„Pentru a garanta siguranţa tuturor locuitorilor din zonă şi având în vedere recentele explozii de la rafinăria Valero, a fost emis un ordin imediat de adăpostire la faţa locului”, au transmis responsabilii cu gestionarea situaţiilor de urgenţă din Port Arthur, precizând că măsura vizează o zonă vastă care înconjoară rafinăria. Locuitorii au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, să închidă ferestrele și ușile și să respecte indicațiile autorităților până la ridicarea restricțiilor.

Pentru a facilita intervenția echipelor de urgență și a menține siguranța în zonă, au fost impuse restricții de trafic și închideri de drumuri pe principalele artere din apropiere, inclusiv pe autostrăzile 82 și 87.

Compania Valero a confirmat incidentul într-un comunicat oficial, subliniind că nu există victime.

„În prezent, este un incendiu într-o unitate de la rafinăria Valero din Port Arthur, statul Texas. Tot personalul a fost localizat”, a transmis compania.

Martorii oculari au raportat că au auzit o bubuitură puternică, suficient de intensă încât să zguduie geamurile clădirilor din apropiere, iar presa locală a surprins imagini cu flăcări înalte și un nor dens de fum negru care se ridica deasupra rafinăriei, vizibil de la mai mulți kilometri distanță.

Rafinăria Valero din Port Arthur, situată la aproximativ 140 de kilometri est de Houston, este unul dintre principalele centre de procesare a petrolului din Statele Unite.

Cu aproape 800 de angajați, unitatea transformă ţiţei greu și sulfuros și alte materii prime în benzină, motorină și combustibil pentru avioane, având o capacitate de aproximativ 435.000 de barili pe zi, conform informațiilor disponibile pe site-ul companiei.

De altfel, Port Arthur și zona Golfului Mexic găzduiesc numeroase rafinării și instalații petroliere, ceea ce conferă regiunii un rol strategic în industria energetică americană.

Cauza exactă a exploziei nu a fost comunicată oficial, iar anchetatorii urmează să stabilească circumstanțele incidentului. În trecut, astfel de incidente la rafinării au fost asociate cu defecțiuni tehnice, manipularea echipamentelor industriale sau reacții chimice necontrolate, însă pentru moment nu există informații confirmate despre motivul declanșării incendiului.