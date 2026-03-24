Marți, 24 Martie 2026
Healthcare Forum. „Adevărul” aduce la aceeași masă autoritățile și medicii pentru viitorul pacienților români, de la ora 10.00

Explozie puternică la dintre cele mai mari rafinării americane din Texas. Populaţia, avertizată să nu iasă din case

O explozie produsă luni la rafinăria Valero din Port Arthur, Texas, a declanșat măsuri de urgență în oraș, autoritățile cerând locuitorilor din apropiere să rămână în case şi blocând mai multe autostrăzi.

Explozie urmată de incendiu la o rafinărie din Texas. FOTO: captură 12news

O explozie puternică produsă luni, 23 martie. la rafinăria de petrol Valero din Port Arthur, Texas, sudul Statelor Unite, urmată de un incediu, a determinat autorităţile locale să ia măsuri de urgență pentru protecția locuitorilor, potrivit 12news.

„Pentru a garanta siguranţa tuturor locuitorilor din zonă şi având în vedere recentele explozii de la rafinăria Valero, a fost emis un ordin imediat de adăpostire la faţa locului”, au transmis responsabilii cu gestionarea situaţiilor de urgenţă din Port Arthur, precizând că măsura vizează o zonă vastă care înconjoară rafinăria. Locuitorii au fost sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, să închidă ferestrele și ușile și să respecte indicațiile autorităților până la ridicarea restricțiilor.

Pentru a facilita intervenția echipelor de urgență și a menține siguranța în zonă, au fost impuse restricții de trafic și închideri de drumuri pe principalele artere din apropiere, inclusiv pe autostrăzile 82 și 87.

Compania Valero a confirmat incidentul într-un comunicat oficial, subliniind că nu există victime.

„În prezent, este un incendiu într-o unitate de la rafinăria Valero din Port Arthur, statul Texas. Tot personalul a fost localizat”, a transmis compania.

Martorii oculari au raportat că au auzit o bubuitură puternică, suficient de intensă încât să zguduie geamurile clădirilor din apropiere, iar presa locală a surprins imagini cu flăcări înalte și un nor dens de fum negru care se ridica deasupra rafinăriei, vizibil de la mai mulți kilometri distanță.

Rafinăria Valero din Port Arthur, situată la aproximativ 140 de kilometri est de Houston, este unul dintre principalele centre de procesare a petrolului din Statele Unite.

Cu aproape 800 de angajați, unitatea transformă ţiţei greu și sulfuros și alte materii prime în benzină, motorină și combustibil pentru avioane, având o capacitate de aproximativ 435.000 de barili pe zi, conform informațiilor disponibile pe site-ul companiei.

De altfel, Port Arthur și zona Golfului Mexic găzduiesc numeroase rafinării și instalații petroliere, ceea ce conferă regiunii un rol strategic în industria energetică americană.

Cauza exactă a exploziei nu a fost comunicată oficial, iar anchetatorii urmează să stabilească circumstanțele incidentului. În trecut, astfel de incidente la rafinării au fost asociate cu defecțiuni tehnice, manipularea echipamentelor industriale sau reacții chimice necontrolate, însă pentru moment nu există informații confirmate despre motivul declanșării incendiului.

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Un copil de 5 ani a căzut de la etajul opt al unui bloc din București, la o zi după un incident similar
stirileprotv.ro
image
Se strică vremea în toată România! Meteorologii Accuweather anunță ninsori până de Paște
gandul.ro
image
Cancelaria Prim-ministrului confirmă că frații Pavăl au notificat CEIDS pentru preluarea Carrefour. Actul normativ în baza căruia se analizează tranzacția s-a schimbat a doua zi
mediafax.ro
image
Facturile la apă caldă în București, calculate în Internet Explorer. CMTEB nu are bani de un sistem informatic nou, dar dă 1 milion de lei pe apă minerală
fanatik.ro
image
Prima țară din NATO care va integra dronele în toate unitățile militare: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm constant sistemele”
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
observatornews.ro
image
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
cancan.ro
image
Ministrul Muncii promite pensionarilor „Luna de pe cer”. Creșteri record de pensie în ianuarie 2027. Se poate?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
playtech.ro
image
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Daniela Ciucă, o asistentă din Vaslui, s-a stins din viață la scurt timp după ce a ieșit din tura de noapte
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan face mutarea momentului! E OFICIAL, decizia luată AZI de președintele României
romaniatv.net
image
Motivul ascuns al lui Donald Trump. Secretul din spatele războiului din Iran
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia
click.ro
image
Alexia Eram, viață de succes la 25 de ani, dar cu un „defect”: „Sunt prea...”
click.ro
image
Alimentul de care Diana Munteanu nu se mai atinge: „Pur și simplu nu o mai pot mânca”. Ce face pentru a arăta impecabil la 47 de ani
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Hunedoara, la începutului secolului XX (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că la Hunedoara au funcționat, la începutul secolului al XX-lea, două bănci românești?
historia.ro
Click!

image
Clinica Oanei Zăvoranu, făcută una cu pământul! Executorii au scos pe ușă aparatura de milioane
image
Gabriela Cristea, apariție surprinzătoare în costum de baie, după ce a dat jos 30 de kilograme! Cum a fost surprinsă la un spa de lux din Italia

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului