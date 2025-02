Elon Musk cere Statelor Unite să „elimine agenții întregi” pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale

Elon Musk a cerut guvernului SUA să „elimine agenții întregi” ca parte a campaniei sale în desfășurare pentru reducerea drastică a cheltuielilor guvernamentale.

Miliardarul a susținut că, în loc să reformeze agențiile existente, guvernul american are nevoie de o abordare mai radicală. „Ar trebui să eliminăm agenții întregi”, a declarat el. „Dacă nu înlăturăm rădăcinile problemei, este ușor să crească la loc”, spune Musk, citat de Euronews.

Vorbind prin legătură video la Summitul Guvernelor Mondiale de la Dubai, el a criticat sistemul actual din SUA, susținând că țara prioritizează „regulile birocrației” în defavoarea conducerii de către oameni. „Suntem guvernați de birocrație, nu de oameni”, a afirmat Musk.

„Există o cantitate uriașă de suprareglementare care s-a adunat de-a lungul timpului și aceasta este o consecință inevitabilă a unei perioade lungi de prosperitate. Funcția normală pentru a scăpa de reguli și reglementări este războiul”, a spus el.

Musk a subliniat că instituții precum Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și National Endowment for Democracy au suferit reduceri semnificative de personal sub administrația Trump. El a pus sub semnul întrebării impactul acestor agenții, întrebând retoric: „Câtă democrație au obținut cu adevărat recent?”

Musk a afirmat că SUA, sub conducerea lui Trump, au devenit „mai puțin interesate să interfereze în afacerile altor țări”.

Deși nu este prima dată când Musk vorbește la acest summit, comentariile sale de joi au avut o greutate mai mare, având în vedere influența semnificativă pe care a câștigat-o recent asupra politicii guvernului SUA, în special prin noul său rol în Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală.