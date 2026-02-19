search
Joi, 19 Februarie 2026
După ce a spus că presa e „terminată”, Warren Buffett revine spectaculos în media

Publicat:

La șase ani după ce a renunțat la toate ziarele din portofoliul său și a declarat că presa tipărită este „terminată”, miliardarul american Warren Buffett revine spectaculos în industria media, relatează AP.

the new york times

Compania sa, Berkshire Hathaway, a anunțat marți o investiție de aproximativ 350 de milioane de dolari în The New York Times — o mutare care a surprins piața și a readus în prim-plan strategia celebrului investitor.

De la „presa e moartă” la pariu pe digital

În 2020, Buffett vindea zecile de publicații locale deținute de Berkshire și avertiza că declinul industriei este ireversibil. Chiar și atunci, însă, făcea o distincție clară: publicațiile cu brand național puternic, precum The New York Times sau The Wall Street Journal, ar putea rezista.

Astăzi, The New York Times nu mai este doar un ziar, ci un ecosistem digital cu peste 12 milioane de abonați online, jocuri extrem de populare precum Wordle și platforma sportivă The Athletic. Profesorul Tim Franklin, de la Northwestern University, consideră că investiția Berkshire reprezintă „un vot uriaș de încredere” în modelul digital dezvoltat de publicație.

După anunț, acțiunile Times au crescut cu aproape 3% în tranzacțiile after-hours.

Ultimul trimestru al lui Buffett la conducere

Mișcarea apare în raportarea trimestrială depusă la autoritățile de reglementare bursieră din SUA și marchează ultimul trimestru în care Buffett a condus oficial compania înainte de a preda funcția de CEO lui Greg Abel, în ianuarie, după șase decenii la cârma conglomeratului.

Documentele nu arată clar dacă decizia de a investi în NYT i-a aparținut direct lui Buffett sau unuia dintre managerii săi de portofoliu. De regulă, el se ocupa personal de investițiile care depășeau un miliard de dolari, astfel că în acest caz nu este sigur dacă pariul este exclusiv al său.

Totuși, investitorii urmăresc cu atenție orice mișcare a „Oracolului din Omaha”, având în vedere performanțele sale remarcabile pe termen lung.

Pariu inspirat pe petrol

În același trimestru, Berkshire și-a majorat participația la gigantul petrolier Chevron, achiziționând aproximativ 8 milioane de acțiuni suplimentare, ajungând la peste 130 de milioane de titluri.

Momentul s-a dovedit favorabil: acțiunile Chevron au crescut semnificativ după ce președintele american Donald Trump a anunțat măsuri ferme privind Venezuela și a promis relansarea industriei petroliere din această țară. Chevron este singura mare companie petrolieră americană cu operațiuni importante în Venezuela, unde produce circa 250.000 de barili pe zi, prin parteneriate cu compania de stat PDVSA.

Titlurile Chevron au urcat cu aproape 19% de la începutul anului 2026, pe fondul evoluțiilor geopolitice și al arestării președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către autoritățile americane.

Reduceri la giganții bancari și tech

În paralel, Berkshire a redus expunerea pe sectorul bancar și tehnologic. Conglomeratul a vândut aproximativ 50 de milioane de acțiuni ale Bank of America, deși păstrează în continuare aproape 81 de milioane de titluri. Buffett investise inițial în bancă în 2011, în plină criză a creditelor ipotecare subprime.

De asemenea, compania a diminuat participația la Apple cu aproximativ 10 milioane de acțiuni, dar rămâne un acționar major, cu aproape 228 de milioane de titluri la finalul anului trecut.

Un imperiu diversificat

Pe lângă portofoliul bursier, Berkshire Hathaway deține integral zeci de companii, de la asiguratorul Geico la rețele de utilități, operatorul feroviar BNSF și branduri cunoscute din retail și industrie.

Investiția în The New York Times arată că, în ciuda scepticismului său față de presa tradițională, Warren Buffett continuă să creadă în puterea brandurilor puternice și în capacitatea acestora de a se reinventa în era digitală.

