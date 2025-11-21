search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Donald Trump nu a fost invitat la funeraliile vicepreședintelui republican Dick Cheney. Cine a participat

Publicat:

Preşedintele american Donald Trump nu a participat la înmormântarea fostului vicepreşedinte republican Dick Cheney, care a avut loc joi la Catedrala Naţională din Washington, motivul fiind că nu a fost invitat. În schimb, au fost prezenţi doi foşti preşedinţi, între care și democrata Kamala Harris, precum și foștii președinți americani Joe Biden şi  George W. Bush, a relatat EFE.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Trump, care nu a transmis condoleanţe după moartea lui Cheney, date fiind multiplele conflicte publice pe care le-au avut pe teme politice, nu a fost invitat la ceremonie, și nici vicepreşedintele JD Vance, potrivit unor relatări din presa locală care citează surse familiarizate cu aranjamentele funerare, potrivit Agerpres.

Dick Cheney, vicepreşedinte în timpul preşedinţiei lui Bush în perioada 2001- 2009, a murit pe 3 noiembrie, la vârsta de 84 de ani, din cauza complicaţiilor cauzate de pneumonie şi probleme cardiovasculare.

Casa Albă a negat orice implicare în pregătirea funeraliilor.

În ceea ce-l priveşte, Vance a transmis condoleanţe în timpul unui eveniment.

„Este clar că existau unele discrepanţe politice, dar a fost un om care şi-a slujit ţara. Îi urăm familiei sale multă alinare în această perioadă de doliu”, a declarat el.

1000 de persoane au participat la funeralii

Printre cei peste 1.000 de invitaţi care au participat la înmormântarea privată, s-au numărat Bush şi Biden, care au stat în primul rând alături de soţiile lor,  foştii vicepreşedinţi Mike Pence şi Kamala Harris.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Înainte de începerea ceremoniei, Biden, care a împlinit chiar joi 83 de ani, a părut să se înţeleagă destul de bine cu Harris, după reproşurile pe care fosta sa vicepreşedintă le-a făcut în cartea sa.

Bush a lăudat dedicarea lui Cheney faţă de funcţie şi serviciul său „consecvent, loial şi nobil”.

„A fi calm, rezervat şi lipsit de dramatism nu este formula tuturor pentru succesul politic, dar acesta era stilul lui Cheney şi a funcţionat pentru el. El chiar aşa era: cumpătat şi măsurat în cuvintele sale într-o profesie care atrage şarlatani”, a spus Bush Jr. de la amvonul catedralei.

În timpul ceremoniei, au vorbit şi membrii familiei defunctului, inclusiv nepoţii săi şi fiica sa cea mare, fosta parlamentară Liz Cheney.

„A devenit republican, dar ştia că legăturile partizane trebuie să cedeze întotdeauna locul singurei legături pe care o împărtăşim ca americani. Pentru el, alegerea între apărarea Constituţiei şi apărarea partidului său politic nu a fost deloc o alegere”, a declarat aceasta.

FOTO EPA-EFE
FOTO EPA-EFE

Dezacordurile între Dick Cheney și Donald Trump

Considerat unul dintre arhitecţii aşa-numitului „război împotriva terorismului” şi un reprezentant de marcă al aşa-numiţilor „hawks” („ulii”, termen care îi desemnează pe politicienii adepţi ai unei linii dure în politica externă americană - n.r.), Cheney s-a distanţat de orientarea Partidului Republican odată cu ascensiunea la putere a lui Trump, pe care l-a numit „laş” şi „cea mai mare ameninţare” la adresa ţării.

La rândul său, Trump l-a criticat aspru pe Cheney pentru responsabilitatea sa în războaiele Statelor Unite.

Născut în 1941 în Lincoln, statul Nebraska, Cheney a avut o carieră publică extinsă. A fost congresman al statului Wyoming, şef de cabinet al Casei Albe sub Gerald Ford şi secretar al apărării în mandatul lui George H.W. Bush, poziţie din care a condus intervenţia militară în Golful Persic în 1991.

În rolul său ulterior de vicepreşedinte al lui George W. Bush, Cheney a fost unul dintre principalii arhitecţi ai „războiului împotriva terorismului” după atacurile din 11 septembrie 2001.

Slujba de înmormântare a lui Cheney a fost oficiată de reverendul Randolph Marshall la Catedrala Naţională din Washington, o biserică ce primește toate confesiunile religioase şi locul înmormântărilor de stat, cea mai recentă fiind cea a lui Jimmy Carter, în ianuarie.

SUA

