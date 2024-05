Donald Trump, laude la adresa unui personaj fictiv și criminal în serie: „Marele Hannibal Lecter este un om minunat" VIDEO

Fostul președinte american Donald Trump l-a ridicat în slăvi sâmbătă pe personajul fictiv și criminalul în serie Hannibal Lecter, catalogându-l drept „un om minunat”, relatează The Guardian.

„Regretatul, marele Hannibal Lecter este un om minunat", a declarat Donald Trump la mitingul electoral din Wildwood, New Jersey, după ce i-a întrebat pe cei aproximativ 80.000 de oameni dacă au văzut filmul „The Silence of the Lambs/ Tăcerea mieilor”, conform Forbes.

După ce a ținut să-i aducă laude personajului fictiv, candidatul dreptei americane la preşedinţie s-a dezlănțuit la adresa imigranților care ajung în SUA.

Pe lângă celelalte remarci, Trump a susținut că „a fost pus sub acuzare mai mult decât marele Alphonse Capone", șeful mafiei din Chicago.

În ultimul an, fostul președinte american a fost acuzat de tentative de subminare a rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020 pe care le-a pierdut în fața lui Biden, păstrarea de materiale clasificate și plăți către o starletă porno pentru ca aceasta să ascundă o relaţie intimă pe care ar fi avut-o cu ea, despre care procurorii susțin că au fost acoperite în mod ilicit.

Procesul legat de plăți va intra luni în cea de-a patra săptămână.

Și totuși, cunoscutul Al Capone a fost pus sub acuzare de cel puțin șase ori înainte de faimoasa condamnare pentru evaziune fiscală din 1931.

Fostul lider de la Casa Albă a profitat de ocazie pentru a cataloga acuzațiile care i se aduc drept „tâmpenii".

Philadelphia Inquirer a precizat că susținătorii lui Trump au venit în Wildwood cu „camionete împodobite cu steaguri pe care scria Trump”. Potrivit publicației citate, sute de persoane și-au instalat corturi peste noapte în zona unde s-a ținut evenimentul.

„Țara se îndreaptă în direcția greșită", a declarat Kelly Carter-Currier, o pensionară în vârstă de 62 de ani din New Hampshire, pentru Philadelphia Inquirer. „Așa că, să sperăm că oamenii se vor uni și vor vota persoana potrivită. Iar dacă nu o vor face, nu știu. Al treilea război mondial?".