Un gigant german deschide o fabrică în România și angajează circa 700 de oameni

Directorul companiei, Patrick Mock, a precizat că a fost deja închiriată o fostă hală industrială pentru începerea activităţii şi se fac angajări.

Cele două puncte de lucru ale companiei germane vor funcţiona pe fosta platformă industrială de vest şi fostul sediu al firmei locale Confstar, potrivit Radio România Cluj. Fabrica din comuna Groşi care urmează a fi construită va ocupa 12 hectare de teren. Cele trei investiţii ale companiei germane au fost evaluate la aproximativ 500 milioane euro. Peste 700 de locuri de muncă vor fi create în Maramureș.

"Practic, sunt liderii de piaţă în industria maşinilor textile. (...) Este un moment important pentru noi, pentru că de mai bine de un an am început discuţiile cu cei de la Karl Mayer pentru a-şi deschide punct de lucru în municipiul Baia Mare (...) şi pentru a aduce o investiţie majoră, aici, în judeţul nostru. (...) Dacă nu am fi reuşit să stabilim contacte cu Ambasada Germaniei, cu Camera de Comerţ Româno-Germană, nu eram astăzi în momentul în care să putem anunţa aceste investiţii. (...) Odată stabilit contactul cu compania Karl Mayer, deja suntem în discuţii cu alţi potenţiali investitori germani şi este un lucru foarte bun pentru municipiul Baia Mare. (...) În această vară (Karl Mayer) vor face primul pas investiţional prin halele deja închiriate, unde vor dezvolta prima producţie în Baia Mare", a declarat Ionel Bogdan, potrivit Agerpres.

Managerul sectorului investiţii al companiei, Roland Kohn, a punctat că este încrezător în investiţia demarată.

"Grupul Karl Mayer este specializat în producţia de maşini pentru industria textilă, sediul central este în Germania iar filialele grupului nostru se întind pe toată suprafaţa planetei. Există 207.000 de oameni care sunt angajaţi sau colaborează cu firma în toată lumea. Grupul nostru a hotărât să deschidem aici, în România, Baia Mare, o filială. (...) Suntem încrezători că pornim într-un viitor bun cu toţi cei din Baia Mare", a spus Roland Kohn.

"Am închiriat deja o hală în Baia Mare şi vrem să începem lucrările foarte rapid. (...) Suntem în căutarea unei teren pentru o fabrică nouă (în comuna Groşi - n.red.) şi vrem să construim ceva în zona aceasta, în Maramureş. Sperăm să creştem sănătos. Suntem în procedură de angajări ale muncitorilor calificaţi şi necalificaţi, căutăm operatori pentru sudură şi sperăm că totul va fi bine aici, în Baia Mare. Sunt sigur că vom avea mult succes aici, în zonă", a afirmat Patrick Mock.

Fabrica din comuna Groşi care urmează a fi construită va ocupa 12 hectare de teren. Cele trei investiţii ale companiei germane au fost evaluate la aproximativ 500 milioane euro, urmând a fi create peste 700 locuri de muncă. AGERPRES/(A-autor: Leontin Cupar, editor: Antonia Niţă, editor online: Gabriela Badea)

Cu peste 3.100 de angajați în întreaga lume, organizația internațională produce pe piețele sale principale, astfel încât KARL MAYER să fie mereu aproape de clienții săi și de nevoile acestora. Astăzi, compania are filiale în SUA, India, Italia, Hong Kong, Japonia, China, Bangladesh și Elveția, precum și agenții în întreaga lume.

Întreprinderea germană de familie a fost înființată în 1937 și de atunci independența financiară și sustenabilitatea economică au fost întotdeauna aspecte importante ale strategiei corporative a companiei. În calitate de partener de lungă durată și de încredere, cu mulți ani de experiență profesională și un nivel înalt de calitate în toate domeniile, KARL MAYER sprijină competitivitatea clienților și partenerilor săi de afaceri.