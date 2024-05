Cum poți să-l faci pe Donald Trump să se răzgândească. Secretul persuasiunii poloneze

Guvernul polonez crede că deține o armă secretă pentru a-l întoarce pe Donald Trump împotriva liderului rus Vladimir Putin, și anume populiștii care nu mai sunt la putere, relatează Politico.

Când Congresul SUA a deblocat pachetul de ajutoar de 60,8 miliarde de dolari pentru Ucraina la sfârșitul lunii aprilie, parlamentarii partidului Lege și Justiție (PiS), acum în opoziție, s-au grăbit să proclame că asta se datorează influenței unuia dintre ei, președintele Andrzej Duda, care în urmă cu câteva zile se întâlnise cu Trump la Trump Tower din New York, unde au discutat vreme de două ore și jumătate despre nevoile militare ale Ucrainei. Totodată, Duda s-a văzut și cu și cu președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

„O mare rundă de aplauze pentru președintele Andrzej Duda, care a câștigat resurse puternice pentru a lupta împotriva imperialismului rus”, a scris pe X Dariusz Matecki, un parlamentar al PiS.

„Președintele Andrzej Duda poate sentimentul deplin al muncii bine făcute pentru Polonia și întreaga regiune”, a adăugat Marcin Przydacz, un alt deputat al PiS.

Or în Polonia divizată politic - unde guvernul condus de premierul Donald Tusk se ceartă cu PiS în legătură cu orice, de la UE la avort, televiziunea publică, statul de drept, un proiect de construire a unui nou aeroport și chiar a mașinilor electrice - există un acord rar cu privire la necesitatea de a-l înmuia pe Trump.

„Am încredere că, în timpul întâlnirii de la New York, președintele a acceptat recomandarea guvernului polonez și a prezentat punctul de vedere polonez asupra problemelor de securitate”, a scris Tusk, un vechi inamic al lui Duda, pe X . „În aceste chestiuni avem nevoie de acord maxim și de controverse minime”, a adăugat el.

Motivul este că taberele sunt unite în ceea ce privește riscul prezentat de Rusia și pericolul ca SUA să se retragă din NATO și să abandoneze Europa sub o a doua președinție a lui Trump.

Întâlnirea cu Duda a coincis cu o schimbare în politica lui Trump și a republicanilor privind ajutorul acordat Ucrainei.

La o zi de la întâlnire, Trump, care anterior a vorbit anterior favorabil despre Putin și a învinuit Ucraina pentru propriile sale probleme politice , scria pe platforma sa de socializare: „Așa cum toată lumea este de acord, supraviețuirea și forța ucrainene ar trebui să fie mult mai importante pentru Europa decât pentru noi, dar este important și pentru noi! MIȘCĂ-TE EUROPA!”

Prietenul meu Duda

Se știe că nimic nu-l încântă mai tare pe Trump decât să i se gâdile egoul, iar PiS și Duda au multă experiență în această privință.

Politicienii PiS sunt vorbitori regulați la adunările conservatoare din SUA; Duda a fost printre ultimii lideri internaționali care l-au felicitat pe Joe Biden pentru câștigarea alegerilor din 2020, iar în 2018 guvernul PiS a luat în calcul să numească o bază din Polonia „Fort Trump” pentru a atrage Casa Albă să staționeze trupe americane în Polonia.

Alături de premierul ungar Viktor Orbán, PiS din Polonia face de multă vreme parte din universul partidelor europene favorite ale lui Trump.

„[Duda] este prietenul meu și am avut patru ani grozavi împreună și am putea fi nevoiți să o facem din nou”, a spus Trump . „Suntem în spatele Poloniei până la capăt... Am un mare respect pentru această țară și am un mare respect pentru președinte”.

Cu toate că guvernul actual al Poloniei este foarte precaut față de Trump – Tusk l-a criticat anterior pe Trump pentru „sentimentul său anti-ucrainean” și „atitudinea pro-rusă” – totuși cina lui Duda cu Trump a avut binecuvântarea Varșoviei.

Într-un videoclip postat în martie pe rețelele de socializare, ministrul de externe Radosław Sikorski îi îndemnat pe naționaliștii și conservatorii polonezi să profite de presupusa lor relație specială cu Trump.

„Ucraina are nevoie de sprijin... motiv pentru care fac apel la naționaliștii noștri, la cei care l-au susținut pe Donald Trump... făcând publicul polonez să creadă că au o relație specială cu [el]. Acesta este momentul să folosim această influență, dacă există într-adevăr.”

Ulterior, Sikorski a aprobat punctele de discuție ale lui Duda despre Ucraina înainte de întâlnirea cu Trump.

Șeful Afacerilor Externe a declarat pentru Axel Springer, compania-mamă a POLITICO, într-un interviu de săptămâna trecută, că poziția lui Trump față de Ucraina „nu este atât de alb-negru pe cât cred unii oameni” .

„Donald Trump a avut dreptate când ne-a îndemnat pe toți din Europa să cheltuim mai mult pentru apărare”, a spus Sikorski în interviu, adăugând că Trump a trimis și rachete antitanc Ucrainei „înainte de război, când alții nu o făceau”.

Îmblânzitorul de republicani

Duda s-a întâlnit, de asemenea, cu președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson, care i-a învins pe radicalii din propriul său Partid Republican pentru a promova pachetul de ajutor.

„Duda este îmblânzitorul nostru republican”, a declarat anterior Michał Baranowski, care conduce biroul German Marshall Fund în Polonia, pentru POLITICO .

Totuși, e foarte posibil ca rolul lui Duda să fie supraestimat. Politica SUA este rareori schimbată dramatic de către străini.

Legislatorul UE Andrzej Halicki, mâna dreaptă a lui Tusk la Bruxelles, a respins ideea că Duda și PiS ar fi putut de unii singuri să-i schimbe părerea lui Trump cu privire la Ucraina.

„Prostii”, a spus el pentru POLITICO, numind astfel de declarații ale parlamentarilor PiS o „narațiune ridicolă”.

Totuși, guvernul lui Tusk vede avantajul în a-l face pe Trump să asculte/

„Uneori trebuie să cânți la mai multe piane și să folosești diferite canale diplomatice pentru a obține ceea ce îți dorești”, a spus Halicki.

Cu toate acestea, majoritatea analiștilor politici sunt de acord că întâlnirea lui Duda cu Trump și schimbarea ulterioară de ton a acestuia din urmă cu privire la Ucraina, s-au datorat mai probabil unui moment favorabil decât persuasiunii poloneze.

„Această întâlnire dintre președintele Andrzej Duda și fostul președinte Donald Trump a fost probabil simpatică… dar în acest caz nu a contat. Să nu exagerăm”, a apreciat politologul Zbigniew Lewicki pentru ziarul polonez Fakt.