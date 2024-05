Nicușor Dan recunoaște că a fost finanțat de un reprezentant al unei firme imobiliare. În ce relații e cu Horia Manda

Nicuşor Dan a afirmat că a fost finanțat de Horia Manda, membru al Consiliului de Administrație al One United Properties, companie ce are mai multe afaceri imobiliare în București.

"Horia Manda este un matematician. Îl cunosc de cel puțin 20 de ani sau 15 ani de când am organizat Școală Superioară din București. A fost unul din donatorii din 2016, nu cred că era în One atunci. A fost unul din donatorii din 2016. Eu nu am primit niciodata donații de la One, să fie clar. Pe domnul Manda îl cunosc. Deci din perioada 2000-2006 îl cunosc. A fost unul din sponsorii Scolii normale superioare, la care am fost în mod voluntar directorul executiv. Când mă întâlnesc evident că vorbesc cu dumnealui. Ultima oară cred că m-am întâlnit la ambasada americană sau ambasada franceză, anul trecut", a spus Nicușor Dan, întrebat despre sponsorizarea acordată în campania din 2016 de Manda.

Horia Manda, liderul unuia dintre cele mai importante fonduri de investiții de pe piața locală, Axxess Capital, și membru al Consiliului de administrație al One United Properties, una dintre marile companii imobiliare și fonduri de investiții imobiliare, a fost unul dintre sponsorii lui Nicușor Dan prin Romanian-American Enterprise Fund (RAEF) și AXXESS CAPITAL, spun sursele Adevarul.

Romanian-American Enterprise Fund (RAEF) a fost creat în 1994 de către Congresul Statelor Unite, și finanțat prin U. S. Agency for International Development (USAID) cu 50 de milioane de dolari. Acest fond a fost pionier al unei abordări integrate bazate pe activități de investiții și de dezvoltare. Horia Manda, fiind managing Partner al Axxess Capital, a coordonat în ultimele două decenii investițiile de aproape 300 milioane de euro ale Romanian-American Enterprise Fund, Balkan Accession Fundși Emerging Europe Accession Fund, în aproape 40 de companii din România și din Europa Sud-Est.

Nu s-a limitat doar la coordonarea investițiilor, ci s-a implicat, în calitate de președinte și membru în board, în companii precum Patria Bank. Mai exact, potrivit surselor din piață, Axxess Capital obișnuiește să preia pachetul majoritar din firme medii, pe care le crește câțiva ani, după care le vinde, o abordare similară având și în domeniul imobiliar