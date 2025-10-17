Donald Trump a anunţat o reducere a preţului fecundării in vitro pentru a creşte natalitatea

Preşedintele american Donald Trump a anunţat măsuri în vederea scăderii costului foarte mare al fecundării in vitro (FIV) în Statele Unite - una dintre promisiunile sale în campania prezidenţială - în vederea unei creşteri a natalităţii aflate în bernă în America, dar care îi dezbină pe susţinătorii săi conservatori.

”Vrem să facilităm sarcina tuturor cuplurilor care vor să aibă copii”, a dat asigurări republicanul într-o conferinţă de presă, joi, la Casa Albă, dedicată acestei tehnici de reproducţie asistată.

Preţul unei FIV în Statele Unite poate atinge în prezent câteva zeci de mii de dolari şi este rareori suportată de asigurări le de sănătate, ceea ce limitează puternic accesul la ea, scrie News.

Tratamente cumpărate online

Statele Unite le propun de-acum americanilor să cumpere la preţ redus anumite tratamente folosite în cadrul FIV, a anunţat cu surle şi trâmbiţe miliardarul, promiţând că preţurile vor ”scădea în mod considerabil”.

Mai multe dintre aceste tratamente hormonale vor putea astfel să fie cumpărate pe un website - denumit în onoarea lui Donald Trump - de la începutul lui 2026, a precizat un oficial de la Casa Albă, care a avertizat că reducerile urmează să varieze în funcţie de veniurile impozabile ale cumpărătorilor.

Detaliile practice - şi anume economia reală realizată sau numărul de persoane care vor putea beneficia - rămân însă vagi.

Asigurare de sănătate specifică

Guvernul american urmează să stimuleze întreprinderile să le propună angajaţilor lor o formă de asigurare pe caz de boală specifică îngrijirilor de fertilitate, după modelul celor propuse în îngrijirile dentară şi oftalmologică, a anunţat Donald Trump.

În prezent, doar un sfert dintre marile întreprinderi americane propun o asigurare de sănătate care să preia cel puţin în parte costul unei FIV, potrivit centrului de reflecţie KFF.

Astfel, orice schimbare semnificativă depinde de-acum de bunăvoinţa întreprinderilor.

”Este începutul unei discuţii remarcabile, dar este puţin probabil să aibă un impact imediat asupra pacienţilor”, declară AFP preşedintele Fertility Providers Alliance - o asociaţie care reprezintă numeroase clinici americane de fertilitate - T. J. Farnsworth.

Un angajament de campanie care-i divizează pe republicani

În campania prezidenţială din 2024, Donald Trump s-a autoproclamat un ”părinte al fecundării in vitro” şi a promis să faciliteze accesul la această tehnică de reproducţie asistată.

Această promisiune i-a divizat baza electorală.

O parte dintre conservatori se opun aprig acestei practici, care aduce, în opinia lor, a avort, având în vedere că nu toţi embrionii creaţi sunt folosiţi.

Altă parte saută o politică pronatalistă.

Este vorba despre o problemă de societate şi politică în Statele Unite, care se confruntă cu o criză de fecunditate, la fel ca alte ţări dezvoltate.