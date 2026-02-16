Democrați și republicani americani critică dur atacurile lui Trump asupra aliaților la Conferința de la Munchen: „Nu vă îndoiți de ceea ce vrea să facă. Încercați să-l opriți”

Scena diplomatică a Conferinței de Securitate de la Munchen a fost marcată de un fenomen rar: un front comun al politicienilor americani împotriva propriului președinte. Criticile cele mai dure la adresa lui Donald Trump nu au venit din partea liderilor europeni, ci chiar din interiorul delegației americane, atât democrați, cât și câțiva republicani dispuși să se distanțeze de linia oficială a Casei Albe, potrivit The Guardian.

Departe de camerele televiziunii preferate de Trump, Fox News, câțiva republicani au ales să conteste public politica președintelui american, în special seria de tarife comerciale și stilul său impredictibil. Gestul marchează o ruptură față de tradiția americană potrivit cărei căreia delegațiile oficiale evită criticile externe la adresa comandantului suprem.

Hillary Clinton le-a transmis europenilor să nu se îndoiască de intențiile lui Trump, ci să-l oprească”

Fosta secretară de stat Hillary Clinton a transmis un mesaj direct Europei, avertizând că impredictibilitatea lui Trump poate fi contracarată doar prin reacții ferme și unitare. Ea a invocat episodul Groenlandei, unde opoziția coordonată a aliaților ar fi blocat intențiile președintelui american.

„În cazul lui Trump, întrebarea este: nu vă îndoiți de ceea ce vrea să facă. Încercați să vă dați seama cum să-l opriți să facă asta. Nu discutați care este intenția lui, pentru că el vă spune care este intenția lui. Poate că va reuși sau poate că nu, dar asta depinde de forțe externe.

În cazul Groenlandei, ea a spus că rezistența „a funcționat deoarece o masă critică a aliaților noștri a spus «nu, nu ne place, vom negocia. Vom face asta. Vom face asta”. A existat o opoziție bine prezentată care a spus „nu”. Sper că oamenii înțeleg că imprevizibilitatea este incomodă, dar este important să se ajungă la un răspuns și să se respecte acesta, deoarece asta influențează dacă un lider crede că poate continua... În cazul lui Trump, întrebarea este: nu vă îndoiți de ceea ce vrea să facă. Încercați să vă dați seama cum să-l opriți să facă asta. Nu discutați care este intenția lui, pentru că el vă spune care este intenția lui. Poate că va reuși sau poate că nu, dar asta depinde de forțe externe.

„Niciun președinte nu a fost mai distructiv”

Democratul Gavin Newsom, guvernator al Californiei, a lansat una dintre cele mai dure critici, acuzându-l pe Trump că „dublează prostia” și că încearcă să readucă SUA într-o logică geopolitică de secol XIX. Newsom l-a descris pe președinte drept „o subsidiară a industriei petroliere și a cărbunelui”.

Guvernatorul Californiei a recunoscut că, la Davos, a fost surprins de lipsa de reacție a europenilor, dar a remarcat că, între timp, continentul pare mai unit ca oricând.

„Dacă Trump a reușit ceva, este să unească Europa într-un mod profund”, a spus el.

„America trece printr-o criză vizibilă pentru toți”

Senatoarea democrată Elissa Slotkin a subliniat că turbulențele politice interne afectează capacitatea SUA de a răspunde ferm agresiunii ruse și a avertizat că Washingtonul riscă să prelungească suferința Ucrainei dacă nu își clarifică direcția strategică.

„Va trebui să atingem fundul prăpastiei înainte să revenim”, a spus Slotkin.

Într-o sesiune nocturnă foarte urmărită, Alexandria Ocasio-Cortez și-a expus pentru prima dată viziunea asupra rolului global al SUA. Ea a condamnat deteriorarea relațiilor transatlantice și a avertizat că amenințările privind Groenlanda subminează încrederea care menține pacea.

Alexandria Ocasio-Cortez a pledat pentru o ordine internațională care să pună în centru drepturile omului și interesele clasei muncitoare, nu doar câștigurile economice ale celor mai bogați.

Jeanne Shaheen, o politiciană democrată cu rol cheie în comisia de politică externă a Senatului, a subliniat că sprijinul pentru Ucraina rămâne bipartizan în Congres, chiar dacă nu este împărtășit de Casa Albă. Ea a menționat că Senatul are pregătite sancțiuni severe pentru statele care continuă să facă afaceri cu Rusia.

„Dacă spui nu Canadei, spui da Chinei”

Guvernatoarea Gretchen Whitmer a atras atenția că încrederea între aliați, construită de-a lungul generațiilor, poate fi distrusă rapid.

„Dacă spui nu Canadei, spui da Chinei”, a avertizat ea, referindu-se la consecințele izolării americane.

Senatorul republican Thom Tillis a criticat tarifele impuse de Trump și a contrazis declarația recentă a lui Lindsey Graham, care minimalizase importanța Groenlandei, subliniind că „cei 85.000 de indigeni din Groenlanda contează” și că SUA trebuie să arate respect față de populațiile locale.