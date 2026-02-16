search
Luni, 16 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Democrați și republicani americani critică dur atacurile lui Trump asupra aliaților la Conferința de la Munchen: „Nu vă îndoiți de ceea ce vrea să facă. Încercați să-l opriți”

0
0
Publicat:

Scena diplomatică a Conferinței de Securitate de la Munchen a fost marcată de un fenomen rar: un front comun al politicienilor americani împotriva propriului președinte. Criticile cele mai dure la adresa lui Donald Trump nu au venit din partea liderilor europeni, ci chiar din interiorul delegației americane, atât democrați, cât și câțiva republicani dispuși să se distanțeze de linia oficială a Casei Albe, potrivit The Guardian.

Hillary Clinton le-a transmis europenilor să nu se îndoiască de intențiile lui Trump FOTO Profimedia
Hillary Clinton le-a transmis europenilor să nu se îndoiască de intențiile lui Trump FOTO Profimedia

Departe de camerele televiziunii preferate de Trump, Fox News, câțiva republicani au ales să conteste public politica președintelui american, în special seria de tarife comerciale și stilul său impredictibil. Gestul marchează o ruptură față de tradiția americană potrivit cărei căreia delegațiile oficiale evită criticile externe la adresa comandantului suprem.

Hillary Clinton le-a transmis europenilor să nu se îndoiască de intențiile lui Trump, ci să-l oprească”

Fosta secretară de stat Hillary Clinton a transmis un mesaj direct Europei, avertizând că impredictibilitatea lui Trump poate fi contracarată doar prin reacții ferme și unitare. Ea a invocat episodul Groenlandei, unde opoziția coordonată a aliaților ar fi blocat intențiile președintelui american.

Hillary Clinton a avertizat că Trump își exprimă clar intențiile, iar dezbaterea asupra motivațiilor sale este inutilă.

„În cazul lui Trump, întrebarea este: nu vă îndoiți de ceea ce vrea să facă. Încercați să vă dați seama cum să-l opriți să facă asta. Nu discutați care este intenția lui, pentru că el vă spune care este intenția lui. Poate că va reuși sau poate că nu, dar asta depinde de forțe externe.

Atacurile au fost intense și rapide, în timp ce democrații se întreceau să-l renege pe Trump sau, în cazul lui Hillary Clinton, fostul secretar de stat al SUA, să îndemne Europa că arma principală a lui Trump – imprevizibilitatea percepută – poate fi neutralizată printr-o reacție fermă și consecventă.

În cazul Groenlandei, ea a spus că rezistența „a funcționat deoarece o masă critică a aliaților noștri a spus «nu, nu ne place, vom negocia. Vom face asta. Vom face asta”. A existat o opoziție bine prezentată care a spus „nu”. Sper că oamenii înțeleg că imprevizibilitatea este incomodă, dar este important să se ajungă la un răspuns și să se respecte acesta, deoarece asta influențează dacă un lider crede că poate continua... În cazul lui Trump, întrebarea este: nu vă îndoiți de ceea ce vrea să facă. Încercați să vă dați seama cum să-l opriți să facă asta. Nu discutați care este intenția lui, pentru că el vă spune care este intenția lui. Poate că va reuși sau poate că nu, dar asta depinde de forțe externe.

Citește și: Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie: Europa trebuie să se pregătească de război

„Niciun președinte nu a fost mai distructiv”

Democratul Gavin Newsom, guvernator al Californiei, a lansat una dintre cele mai dure critici, acuzându-l pe Trump că „dublează prostia” și că încearcă să readucă SUA într-o logică geopolitică de secol XIX. Newsom l-a descris pe președinte drept „o subsidiară a industriei petroliere și a cărbunelui”.

Guvernatorul Californiei a recunoscut că, la Davos, a fost surprins de lipsa de reacție a europenilor, dar a remarcat că, între timp, continentul pare mai unit ca oricând.

Dacă Trump a reușit ceva, este să unească Europa într-un mod profund”, a spus el.

 „America trece printr-o criză vizibilă pentru toți”

Senatoarea democrată Elissa Slotkin a subliniat că turbulențele politice interne afectează capacitatea SUA de a răspunde ferm agresiunii ruse și a avertizat că Washingtonul riscă să prelungească suferința Ucrainei dacă nu își clarifică direcția strategică.

„Va trebui să atingem fundul prăpastiei înainte să revenim”, a spus Slotkin.

Într-o sesiune nocturnă foarte urmărită, Alexandria Ocasio-Cortez și-a expus pentru prima dată viziunea asupra rolului global al SUA. Ea a condamnat deteriorarea relațiilor transatlantice și a avertizat că amenințările privind Groenlanda subminează încrederea care menține pacea.

Alexandria Ocasio-Cortez a pledat pentru o ordine internațională care să pună în centru drepturile omului și interesele clasei muncitoare, nu doar câștigurile economice ale celor mai bogați.

Jeanne Shaheen, o politiciană democrată cu rol cheie în comisia de politică externă a Senatului, a subliniat că sprijinul pentru Ucraina rămâne bipartizan în Congres, chiar dacă nu este împărtășit de Casa Albă. Ea a menționat că Senatul are pregătite sancțiuni severe pentru statele care continuă să facă afaceri cu Rusia.

„Dacă spui nu Canadei, spui da Chinei”

Guvernatoarea Gretchen Whitmer a atras atenția că încrederea între aliați, construită de-a lungul generațiilor, poate fi distrusă rapid.

„Dacă spui nu Canadei, spui da Chinei”, a avertizat ea, referindu-se la consecințele izolării americane.

 Senatorul republican Thom Tillis a criticat tarifele impuse de Trump și a contrazis declarația recentă a lui Lindsey Graham, care minimalizase importanța Groenlandei, subliniind că „cei 85.000 de indigeni din Groenlanda contează” și că SUA trebuie să arate respect față de populațiile locale.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
digi24.ro
image
Avem valori, dar nu le prețuim. Irina Bulmaga, locul 51 mondial la șah feminin: „Aș fi mulțumită și cu salariul mediu”
stirileprotv.ro
image
Ministerul Transporturilor trimite Corpul de Control la RAR Alba Iulia pentru a verifica omologarea mașinii electrice în care a ars de vie o femeie. Ce amănunt esențial le-ar fi scăpat inspectorilor RAR – SURSE
gandul.ro
image
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
mediafax.ro
image
Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Masacru la ferma de bizoni din Cluj lansată de un fost chestor de poliție I VIDEO
libertatea.ro
image
„Putin este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari
digi24.ro
image
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
gsp.ro
image
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București
digisport.ro
image
Nu România e în spate – Expert mondial în mercenariat, despre implicarea unui stat în operațiunile lui Potra din Congo
stiripesurse.ro
image
O altă ucraineancă fugită din țară de teama războiului a fost omorâtă în SUA. Și iubitul ei a fost ucis
antena3.ro
image
Ce sunt fondurile mutuale și cum te ajută să investești eficient
observatornews.ro
image
Câți bani a primit eliminata Larisa Uță, de la Antena 1, pentru cele 6 săptămâni petrecute la Survivor 2026
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Accident cu biciclist sau trotinetist în 2026: reguli, vină și cum se interpretează „pista”
playtech.ro
image
Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă de atitudine! Este cea mai mare ruşine din istorie să ratezi play-off-ul!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Omul pe care Gheorghe Hagi l-ar vrea afară din FRF, pentru a prelua echipa națională. Prunea: "Neapărat!"
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care a căzut în fața mașinii, în Târgu Jiu. Nadiana Rozalia Olariu era angajată a Spitalului Județean de Urgență
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
PRIMELE IMAGINI cu Dan Petrescu după anunțul vindecării. Aduce cu un bătrânel relaxat care se bucură de pensie. Cum arată după ce a avut o afecțiune gravă!
romaniatv.net
image
Comunele care trebuie să rămână rapid fără primari: Mai citiți o dată până realizați ce înseamnă așa ceva
mediaflux.ro
image
Toți au întors capul după ea! Ioana State, apariție spectaculoasă la nunta lui Florentin Petre. Cu ce vedete ale echipei s-a fotografiat cunoscuta dinamovistă
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cifrele care spun o poveste de iubire. Răzvan Bănică, mărturii care fac să plângă orice femeie. Legătura care i-a dus o puternica etichetă la „Power Couple”
actualitate.net
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”
click.ro
image
Ce trebuie să pui la rădăcina ghioceilor în luna februarie, ca anul viitor să aibă de 3 ori mai multe flori. Secretele cunoscute doar de florarii cu experiență
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Lilibet Colaj jpg
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii
okmagazine.ro
Zayn Malik și Gigi Hadid foto Profimedia jpg
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!
clickpentrufemei.ro
Restaurarea statuii lui Ștefan cel Mare de la Iași (© Facebook / Mihai Chirica)
O scrisoare ascunsă în statuia lui Ștefan cel Mare de la Iași, descoperită în timpul restaurării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce e bine să dăm de pomană, de Moșii de Iarnă. Silviu Biriș: „Mulți oameni pleacă de aici triști.” De ce arpacașul pentru colivă se spală în 9 ape?
image
De ce este coliva sănătoasă pentru organism? Iată ce beneficii are asupra tractului intestinal: „Atât timp cât nu are zahăr rafinat, e bună!”

OK! Magazine

image
Prima imagine cu fața Prințesei Lilibet, după mult timp. Adorabilă mezină a Prințului Harry crește văzând cu ochii

Click! Pentru femei

image
Fostul membru al trupei One Direction recunoaște că n-a iubit-o niciodată pe mama copilului său!

Click! Sănătate

image
Partenerul îţi întoarce spatele în timpul somnului? Iată ce înseamnă acest lucru!