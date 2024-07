De ce unii americani vor un lider autoritar la conducere? „Ființele umane sunt de fapt foarte primitive”

Imaginea de om puternic a lui Donald Trump îi atrage pe mulți alegători.

Perspectiva că americanii ar putea readuce cu bună știință la putere un om care se aseamănă cu lideri autoritari, a încercat să anuleze rezultatele unor alegeri libere și corecte și promite să devină el însuși dictator (chiar dacă, spune el, doar pentru o zi) nu numai că i-a alarmat, dar i-a și derutat pe democrați.

Cum au putut alegătorii din Statele Unite, o țară care se prezintă ca un model de democrație, să permită acest lucru?

Repetarea promisiunilor și amenințărilor lui Donald Trump - inclusiv aceea de a se răzbuna pe dușmanii săi - nu par să erodeze sprijinul popular al lui Trump.

Această concluzie ignoră un adevăr foarte incomod: o mare parte a publicului dorește de fapt un lider autoritar. Acest lucru este valabil în întreaga lume, conform cercetărilor, și nu mai puțin în ceea ce multor americani le place să descrie ca fiind cea mai mare democrație din lume, scrie în New Republic, Susan Milligan, fostă corespondentă la Casa Albă și la Congres pentru Boston Globe, U.S. News and World Report și New York Daily News.

32% dintre americani cred că un regim militar sau un lider autoritar ar fi o modalitate bună de a guverna țara

Conform unui studiu realizat în februarie de Pew Research Center, 32% dintre americani cred că un regim militar sau un lider autoritar (descris ca un lider puternic care poate lua decizii fără intervenția parlamentului sau a instanțelor) ar fi o modalitate bună de a guverna țara.

Un studiu PRRI din octombrie anul trecut a arătat că 38% dintre americani (și 48% dintre republicani, 38% dintre independenți și 29% dintre democrați) cred că țara are nevoie de un lider care „va încălca unele reguli dacă este nevoie pentru a îndrepta lucrurile”.

Un sondaj din 2022, a constatat că 56% dintre alegătorii intervievați au fost de acord că Washingtonul este „stricat” și că „pentru ca America să rămână o putere mondială, este nevoie de președinți mai puternici, care își vor folosi puterea pentru a face schimbări și pentru a rezolva lucrurile”.

Nevoia psihologică de securitate

De ce ar dori oamenii să trăiască sub controlul unui regim autoritar? Experții spun că acest lucru își are rădăcinile în nevoia psihologică de securitate - reală sau percepută - și în dorința de conformitate, un obiectiv care devine și mai acut pe măsură ce țara trece prin schimbări demografice și sociale dramatice. De asemenea, oamenilor le place să se supună unui lider puternic care va proteja grupul - mai ales dacă acesta este grupul „corect” ale cărui interese vor fi protejate.

Joe Pierre, profesor la Institutul Weill pentru Neuroștiințe de la Universitatea din California, a spus că atunci când oamenii se simt amenințați - fie de o lipsă de ordine, fie de o provocare din partea oamenilor care gândesc diferit - un lider autoritar pare un salvator.

„Autoritarismul și un lider „om puternic” care este dispus să calce în picioare drepturile civile pot suna ca o soluție foarte atrăgătoare”, a spus Pierre. „La rândul său, democrația - care ne spune că oponenții noștri ideologici merită să fie auziți sau ar trebui să li se acorde aceeași voce - poate părea rădăcina problemei.” Oamenii care favorizează un regim autoritar, în special, nu cred că acesta va fi folosit împotriva lor, a observat el, ci „pentru a-i subjuga pe alții și pentru a le fi luate libertățile”.

Chiar și înlăturarea recentă a unui regim autoritar nu îi determină neapărat pe oameni să respingă ideea generală. Dovadă Europa de Est unde numărul de oameni care spun că le este dor de comuniștii care au fost alungați relativ recent de la putere.

Chiar și după înlăturarea lui Saddam Hussein din Irak, jurnalista spune că a descoperit o nostalgie pentru ordinea și previzibilitatea pe care le oferea regimul lui Hussein, oricât de brutal. Un bărbat care avea un chioșc de fructe în Bagdad i-a spus că, atunci când Hussein era la putere, putea să rămână deschis până târziu, dar că, după înlăturarea dictatorului, a fost nevoit să își închidă chioșcul după-amiaza pentru că veneau traficanții de droguri, care nu se mai temeau de condamnarea la moarte pe care ar fi putut să o primească sub Hussein. Bărbatul nu-l voia pe Hussein înapoi; el credea că Hussein era un tiran. El dorea doar să își exploateze standul de fructe fără să se îngrijoreze de criminalitate.

Conformismul, un alt element al atracției autoritare

Conformismul, un alt element al atracției autoritare, pare antitetic față de ideea americană de individualism. Dar este o forță psihologică puternică, spun experții, cu oameni nostalgici după un timp „mai simplu”, idealizat - o temă întruchipată de sloganul lui Trump „Make America Great Again”.

În cartea sa din 1941, Escape From Freedom (Evadare din libertate), cunoscutul psiholog și filosof Erich Fromm descrie modul în care libertatea mult dorită pe care o oferă democrația îi face pe indivizi să se simtă mai străini și mai singuri. Acest lucru, la rândul său, îi face pe oameni anxioși și mai vulnerabili în fața unui dictator care „oferă o structură politică și simboluri care se presupune că dau sens și ordine vieții unui individ”.

Cu 83 de ani înainte, avem în SUA mediul politic ideal pentru ascensiunea unui Trump - chiar, în unele cercuri, o foame pentru el.

„Ființele umane sunt de fapt foarte primitive”

Ființele umane se vor lupta întotdeauna cu dorințele divergente de a fi libere și de a fi conduse, a remarcat psihanalistul, profesorul și scriitorul olandez Manfred F.R. Kets de Vries. Dar acum, mi-a spus Kets de Vries, anxietatea ridicată și perpetuă cauzată de războaie, schimbări climatice, Covid, terorism, amenințări nucleare și insecuritate economică duce acul spre autoritarism.

Dacă adăugăm la aceasta și faptul că Trump i-a scos țapi ispășitori pe nonconformiști (imigranți, așa-numitele elemente criminale din zonele urbane etnic diverse), mediul este pregătit pentru o revenire a lui Trump. Tentativa de asasinare a fostului președinte nu face decât să intensifice teama pe care se bazează acesta.

„Ființele umane sunt de fapt foarte primitive”, a declarat Kets de Vries, care predă la școala de afaceri INSEAD din Paris. „Ei caută o figură paternă care să aibă grijă de ei. Ei sunt dispuși să fie orbi la toate defectele lui Trump. El face apel la instinctele lor cele mai primitive”.

Acestea sunt instincte care depășesc istoria și memoria. În special, prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a opus cu voce tare regimului comunist autoritar de la sfârșitul secolului al XX-lea din țara sa, conducând mișcarea studenților disidenți împotriva acestuia. Orbán, care a fost descris drept „poate cel mai popular lider străin din Partidul Republican”, este acum criticat de liberalii din întreaga lume ca fiind un pericol pentru normele democratice și societățile deschise. Democrații americani arată cu frenezie spre bilanțul lui Trump ca președinte și planurile pentru viitor ca un avertisment pentru a-l opri. S-ar putea să facă contrariul, conchide autoarea în New Republic.