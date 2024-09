Cum unii dintre cei mai importanți influenceri americani de dreapta au ajuns, fără voie, portavocea propagandei ruse

Nu apar la niciuna dintre marile rețele de televiziune, dar au milioane de telespectatori. Acum, Departamentul de Justiție susține că unele dintre cele mai mari vedete ale rețelelor de socializare de dreapta au participat, fără să-și dea seama, la o sinistră operațiune rusească de influențare a alegerilor din 2024, relatează CNN.

Departamentul de Justiție nu a numit personalitățile și nu le-a acuzat de nicio faptă ilicită, însă documentele judiciare declasificate miercuri au arătat că producătorii presei ruse de stat au direcționat aproape 10 milioane de dolari către o companie media online anonimă din Tennessee. Aceasta, identificată de CNN drept Tenet Media, se mândrește cu o serie de „talente”, și anume comentatori de dreapta foarte cunoscuți printre care Tim Pool, Benny Johnson, Lauren Southern, Tayler Hansen, Matt Christiansen și Dave Rubin; aceștia se pot lăuda cu milioane de urmăritori pe platformele de social media.

Doi angajați ai mass-media rusești de stat au fost acuzați de conspirație pentru încălcarea Legii privind înregistrarea agenților străini și spălare de bani a SUA.

Plățile secrete ridică cortina asupra unora dintre cele mai populare personalități de dreapta, care au fost plătite cu milioane de dolari de Kremlin, fără știrea lor, pentru a promova narațiuni conservatoare care favorizau interesele Rusiei, potrivit Departamentului de Justiție. În timp ce spațiul influencerilor, al creatorilor de podcast-uri și de conținut online este în plină expansiune, punerea sub acuzare arată cât de deschis este la infiltrare ecosistemul noilor mass-media, în cadrul cărora creatorii independenți operează cu puține bariere de protecție și prea puțină transparență.

Ce este Tenet Media?

Tenet Media s-a lansat anul trecut, descriindu-se drept „o rețea de comentatori heterodocși care se concentrează pe probleme politice și culturale occidentale”, cu șase comentatori, toți cu prezență online consacrată în ecosistemul media conservator.

Unii dintre aceștia au avut o carieră la mai multe instituții de presă de masă înainte de a lucra pe cont propriu. Tim Pool a fost reporter la Vice Media. Benny Johnson a fost scriitor la BuzzFeed și Independent Journal Review înainte de a deveni influenceri MAGA.

Rubin, cunoscut odată ca un libertarian ce lucra la rețeaua progresistă The Young Turks înainte de a face o viraj la dreapta în mass-media conservatoare, are propria emisiune, „The Rubin Report”, difuzată de The Blaze și YouTube. Alții, precum Lauren Southern, și-au făcut un nume în spațiile adepților naționalismului albilor, ale dreptei alternative online.

Comentatorii Tenet se lăudau cu peste 6 milioane de abonați YouTube, dar influența lor s-a extins cu mult dincolo de platforma video deținută de Google. Pool, cunoscut pentru că poartă un beanie negru la emisiunile sale, și-a folosit emisiunea pentru a găzdui extremiști de extremă dreapta, între care liderul Proud Boys Enrique Tarrio. La începutul acestui an, Pool l-a intervievat pe fostul președinte Donald Trump.

Johnson, care se mândrește cu aproape 2,4 milioane de abonați pe YouTube și este un fost director de creație al grupului activist de dreapta Turning Point USA, l -a intervievat pe Donald Trump Jr. pe platforma Tenet în februarie.

Contractele influencerilor cu Tenet au variat, magazinul găzduind exclusiv unele dintre emisiunile lor, și postând și alte conținuturi ale acestora. Potrivit rechizitoriului, una dintre vedetele anonime din rețelele sociale a fost plătită cu 400.000 de dolari pe lună pentru a crea videoclipuri pentru platformă, un alt influencer nenumit primind și un bonus de 100.000 de dolari.

Christiansen a declarat în timpul unei transmisiuni live de miercuri că a fost abordat în iunie anul trecut de co-fondatorii Tenet Media, Lauren Chen, și de soțul ei, Liam Donovan, pentru a se alătura rețelei, care i-au spus că l-ar putea ajuta să obțină mai multe „ochi” asupra conținutului său. Nici Chen, nici Donovan nu sunt numiți în rechizitoriu.

Chen, o personalitate din mass-media de dreapta care a găzduit o emisiune pentru „The Blaze” a lui Glenn Beck și a contribuit la Turning Point USA, a strâns peste 572.000 de abonați pe contul ei de YouTube înainte ca acesta să fie eliminat joi. Blaze Media l-a concediat pe Chen a doua zi după ce rechizitoriul a fost declasificat de către Departamentul de Justiție.

Narațiuni rusești

Potrivit rechizitoriului, angajații presei de stat ruse RT ar fi finanțat și dirijat compania, sperând să se conecteze la vasta rețea de fani a comentatorilor pentru a exploata narațiunile dezbinătoare menite să atingă obiectivele Kremlinului. O mare parte din parteneriat părea a avea scopul să amplifice pur și simplu ceea ce erau deja opinii de simpatie pentru Kremlin ale influencerilor. Potrivit agențiilor de informații, Kremlinul a căutat să impulsioneze candidatura lui Donald Trump, punând la îndoială sprijinul Occidentului pentru Ucraina și criticând elemente ale mișcării LGBTQ.

Departamentul de Justiție a subliniat că punctele de vedere din videoclipurile influencerilor au promovat interesele și narațiunile Kremlinului, inclusiv creșterea diviziunii interne, având ca scop „slăbirea opoziției SUA față de interesele centrale ale guvernului rus, cum ar fi războiul său în curs în Ucraina”.

În timp ce Rusia și Partidul Republican sub conducerea lui Trump au devenit din ce în ce mai aliniate în opiniile lor, acțiunea militară a Rusiei în Ucraina a devenit hrană pentru influencerii Tenet.

„Ucraina este inamicul acestei țări!”, a strigat Pool într-un flux live luna trecută. „Ucraina este inamicul nostru, fiind finanțată de democrați. Voi sublinia din nou, unul dintre cei mai mari dușmani ai națiunii noastre în acest moment este Ucraina.”

Într-un alt caz, finanțatorii ruși i-au cerut direct unui co-fondator Tenet pe 23 martie sau în jurul datei de a „învinovăți Ucraina și Statele Unite” pentru un atac terorist asupra unei săli de concert din afara Moscovei, care a ucis peste 130 de persoane. În timp ce ISIS și-a asumat responsabilitatea pentru atac, președintele rus Vladimir Putin a insinuat că Ucraina a avut un rol în acel masacru. Kievul a negat că ar fi avut vreo implicare.

Pe 22 martie, Johnson a sugerat în emisiunea sa că Ucraina ar putea avea legătură cu atacul și a spus că i se pare „un pic prea la nas pentru mine” ca SUA să fi emis un avertisment cu privire la posibile atacuri teroriste în zilele dinaintea atacului. a avut loc. Johnson a negat orice cunoștință asupra finanțării rusești și și-a afirmat independența editorială.

Alte narațiuni susținute de influenceri plătiți de ruși se potrivesc cu obiectivele Kremlinului, cum ar fi stârnirea fricii cu privire la bandele de migranți și promovarea candidaturii lui Trump, despre care agențiile de informații americane au spus că Rusia l-a susținut la alegerile din 2020.

În 2022, Pool a spus că, în timp ce un atac cu armat în masă asupra unui club de noapte LGBTQ din Colorado, unde un bărbat a ucis cinci persoane și a rănit 19, este „greșit”, el a sugerat că clubul, care a organizat un „brunch drag pentru toate vârstele”, a susținut „atragerea copiilor.”

„Nu ar trebui să tolerăm pedofilii care ademenesc copiii”, a postat Pool pe X. „Clubul Q a avut un eveniment de atragere. Cum previi violența și cum să oprești ademenirea?”

Noțiunea că persoanele din comunitatea LGBTQ sunt pedofili este o teorie a conspirației extrem homofobă care este adesea prezentată în cercurile de extremă dreaptă drept justificare pentru politicile anti-LGBTQ.

În noiembrie anul trecut, Rubin l-a atacat pe premierul canadian Justin Trudeau, care l-a numit pe Putin un „monstru”, după ce Trudeau a cerut Israelului să dea dovadă de reținere în campania sa militară împotriva Hamas după atacul din 7 octombrie.

Departamentul de Justiție a spus că comentatorii nu știau că sursa finanțării provine din Rusia și că cel puțin unuia dintre comentatori i s-a spus că un fals investitor european pe nume Eduard Grigoriann se află în spatele plăților.

„În adevăr și în fapt”, se arată în rechizitoriu, „Grigoriann a fost o persoană fictivă”.

Influencerii Tenet care au reacționat de când a fost declasificat rechizitoriul au spus că nu au știut de finanțarea rusă și că sunt victime ale unei înșelătorii.

„Niciodată, în afară de mine, nimeni nu a avut vreun control editorial deplin asupra emisiunii, iar conținutul emisiunii este adesea apolitic”, a spus Pool .

Cel puțin trei dintre comentatori au declarat public că au fost contactați ulterior de FBI pentru interviuri voluntare ca posibile victime ale unei infracțiuni.

Pe față

De asemenea, rușii l-au împins pe Tenet să promoveze videoclipuri care au devenit virale pe rețelele de socializare, potrivit rechizitoriului. Într-un caz, angajații Tenet au fost rugați să reposteze un videoclip cu „un binecunoscut comentator politic din SUA”, considerat a fi fostul moderator Fox News, Tucker Carlson, în timp ce vizitează un magazin alimentar din Rusia în februarie, acesta fiind încântat de calitate, selecție și prețul alimentelor.

„Mi se pare că este vorba despre o plată fățișă”, a scris un angajat identificat drept «Producător-1» într-o discuție internă cu unul dintre fondatorii companiei, conform actului de acuzare.

Dar producătorul a cedat în cele din urmă presiunilor din partea unuia dintre fondatorii Tenet, răspunzând: „Bine, îl voi scoate mâine”, se arată în rechizitoriu.

„De aceea spălarea informațiilor este atât de pernicioasă”, a spus experta în dezinformare Nina Jankowicz, co-fondatoare a American Sunlight Project. „Acești oameni urmăresc profitul, așa că postează incitări care să performeze, obține vizualizări și aprecieri și îi vor face fericiți pe „producători”.

„Oamenii ăștia nu verifică temeinic cine îi plătește și milioane de americani se îndreaptă către ei pentru știrile „necosmentizate” ale zilei”, a adăugat ea.

Tenet Media nu a răspuns solicitărilor de comentarii și a încetat să mai posteze conținut de miercuri. Unul dintre talentele companiei, Tayler Hansen, a postat joi „TENET Media s-a închis după rechizitoriul DOJ”.

Campaniile de influență de lungă durată ale Rusiei

Guvernul rus are o istorie lungă de a-i folosi pe americani în cadrul operațiunilor de dezinformare și influență menite să stimuleze diviziunile în SUA și să promoveze interesele Rusiei.

În ultimii ani, Rusia a folosit cu succes rețelele sociale și anonimatul oferit de internet pentru a se infiltra în mișcările sociale americane din dreapta și de stânga. Uneori, a fost sub formă de troli și roboți, dar alte cazuri au implicat americani reali care făceau fără să vrea munca agenților ruși.

După alegerile prezidențiale din SUA din 2016, investigațiile Congresului și federale au arătat că Moscova a cooptat cu succes americani neștiutori pentru a organiza proteste, a gestiona conturi pe rețelele de socializare și a găzdui evenimente la ordinul ei. În jargonul sovietic al Războiului Rece, ei sunt denumiți „idioți utili” – oameni care nu știu că împlinesc interesele Rusiei.

„Actorii de stat cu resurse folosesc difuzarea și rețelele sociale simultan, în spectrul deschis până la secret”, a scris Renee DiResta, fost manager de cercetare la Observatorul Internet Stanford și autoarea cărții „Invisible Rulers: The People Who Turn Lies Into Reality”. .”

„În acest moment există o grămadă de strategii la care Rusia lucrează concomitent; pe măsură ce una devine mai costisitoare/mai puțin eficientă, ea le exploatează pe altele”, a adăugat ea. „Această situație este în esență o operațiune mediatică acoperită - o abordare destul de veche, deși acum cei mai eficienți idioți utili pot fi influenceri mai degrabă decât jurnaliștii de altădată.”