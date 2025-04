Motociclist în stare critică, după un accident grav produs în Capitală. „M-a cutremurat cât de mult s-a dus mașina”

Un motociclist a fost grav rănit și se află în stare critică la spital, în urma unui accident rutier petrecut noaptea trecută, 18 aprilie, în Capitală. Impactul s-a produs după ce o șoferiță ar fi ignorat culoarea roșie a semaforului și a plecat de pe loc fără să se asigure.

Motocicleta s-a izbit puterinc de partea laterală a autoturismului, iar tânărul de pe două roți a fost proiectat pe capota mașinii, apoi a căzut pe carosabil. În urma coliziunii, un pasager aflat în mașină a rămas încarcerat și a avut nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare, dar cel mai grav rănit a fost motociclistul. În mașină se aflau șoferița de 22 de ani, soțul ei și încă un pasager, aflat pe bancheta din spate.

Accidentul s-a produs în jurul orei două, în intersecția dintre bulevardul Ștefan cel Mare și Calea Floreasca din București.

„Eram chiar în mașină în momentul ăla. Și motociclistul a venit pe partea asta, în viteză, iar impactul, din câte vedeți, s-a întâmplat undeva aici, pe la jumătate. Dar pe mine m-a cutremurat cât de mult s-a dus mașina în direcția respectivă și plafonul mașinii. Nu-mi dau seama dacă s-a lovit cu capul sau cu motorul atât de sus”, a povestit solistul trupei Alb Negru, Kamara, care a fost martor ocular la accident, potrivit Antena 3 CNN.

Unul dintre cei implicați în accident a declarat că motociclistul a apărut brusc după două mașini care încetiniseră.

„Erau două mașini care au venit, au încetinit. După cele două mașini a apărut motociclistul și a intrat pe noi, în prietenul meu, pasagerul din dreapta. Pasagerul e ok, a avut un moment de șoc, după și-a revenit. Motociclistul, nu știu, am ieșit din mașină, era întins, am auzit la un moment dat că ar fi avut pulsul slab. După, nu mai știu”, a mai spus acesta.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.