Cum a folosit Armata SUA platforma Discord pentru atragerea tinerilor spre cariera militară și riscurile scurgerii de informații secrete online

Armata americană încearcă de ani de zile să-i atragă pe tinerii din generația Z chiar din locul cel mai frecventat de ei: internetul. Iar Discord este locul unde mulți își petrec online timpul.

Jurnaliștii The Washington Post arată că Discord este locul spre care se îndreaptă atenția Departamentului Apărării în abordarea de tineri recruți, dar este și locul unde s-au scurs informații secrete ale Pentagonului.

Fondată în 2015 în San Francisco, Discord spune că cele 19 milioane de servere ale sale atrag 150 de milioane de utilizatori activi în fiecare lună.

„De ani de zile, armata americană a făcut eforturi să se întâlnească cu potențialii recruți din Generația Z pe Discord, instrumentul online de chat, în care mulți își petrec timpul. Aici este chiar și o fereastră de chat cu 17.000 de membri unde se discută despre jocuri cu violență, unde tinerii se pot întâlni și discuta virtual cu consilieri de carieră și pot participa la ceea ce un sergent american a numit, în 2019, „armata de mâine””, scriu jurnaliștii The Post.

În timp ce caută recruți pe internet, Departamentul Apărării s-a luptat, de asemenea, să facă față riscurilor legate de modul în care funcționează canalele închise ale Discord și ușurința cu care pot fi folosite pentru a expune informațiile militare.

Luna trecută, într-un ghid detaliat destinat în mod special utilizatorilor Discord, Comandamentul pentru Operații Speciale, care supraveghează cele mai multe forțe de elită ale țării, le-a spus membrilor serviciului: „Nu postați nimic în Discord care nu ați vrea să fie văzut de publicul larg”.

Cele două fețe ale lui Jack Teixeira

Doar că avertizmentul venea prea târziu: sute de documente clasificate s-au postat deja pe un server Discord frecventat de un membru al Gărzii Naționale Aeriene - Jack Teixeira (21 de ani). A postat documente clasificate pentru a impresiona alți tineri pe chat-ul său. Acum Jack este arestat și riscă 15 ani de închisoare.

Teixeira a început să posteze documentele la sfârșitul anului trecut, au spus anchetatorii FBI, pe un grup restrâns. Dar luna trecută, un membru al grupului a postat unele dintre ele pe un server Discord separat, declanșând efectiv răspândirea lor.

În lumea reală (offline), Teixeira avea un serviciu oarecum banal în domeniul I: „specialist în sisteme de transport cibernetic” în cadrul Gărzii Naționale Aeriene, ceea ce i-a oferit acces la o rețea de computere care găzduiește informații extrem de secrete. A lucrat la baza din Massachusetts, departe de realitățile îngrozitoare ale luptei. Când agenții federali l-au arestat era îmbrăcat în pantaloni scurți de sport și un tricou verde.

În schimb, în online, Teixeira își constuise o imagine a unui pasionat de arme, specialist în strategii de luptă, cu acces la diferite documente militare.

Discord și dilema armatei americane

Dar arestarea lui Jack Teixeira nu rezolvă dilema armatei americane care trebuie să rezolve problema cum poți recruta tinerii de pe Discord, tineri care au acces la documente clasificate și care își trăiesc mare parte din viață online?

The Post arată că două treimi din militarii americani au sub 30 de ani, marea majoritate dintre ei au chiar sub 25 de ani.

„Tinerii care s-ar putea să nu simtă că viața lor reală are importanță, vor încerca să găsească acest lucru în online, adesea atașându-se de problematica războiului și a luptei”, spune James D. Ivory, profesor de Virginia Tech.

Jocurile video sunt printre cele mai populare forme „socializare” a tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, iar acești tineri sunt ținta eforturilor de recrutare ale Departamentului Apărării. Armata sponsorizează chiar turnee de sport pentru a stimula interesul și a-și face publicitate pe popularul site de streaming Twitch.

Tinerii recruți au așteptări mari

Plecând de la exemplul lui Jack Teixeira, specialiștii arată că acest tip de bravada online este obișnuită în grupurile Discord, cufundate în cultura macho și încărcată de tactici și lupte militare.

Unii membri ajung să se îndemne reciproc spre un comportament din ce în ce mai cazon, adesea pentru că se simt mai în siguranță într-un spațiu comun închis decât dacă și-ar transmite sentimentele pe rețelele sociale. Doar că, unii ajung ușor ușor să se radicalizeze.

Or această radicalizare poate fi un risc pentru tinerii care se înrolează în armată sau alte servicii de forță, cu așteptări să ducă lupte, dar ajung să aibă activități oarecum obișnuite, departe de ceea ce trăiau ei pe internet.

Departamentul Apărării din SUA, care se confruntă cu o lipsă de recruți, a adoptat totuși o strategie la nivel național de utilizare a jocurilor și a culturii online pentru a atrage noi tineri în armată. Aproape fiecare filială de servicii de recrutare are acum o echipă de esports care concurează în jocuri online cu violență, unele dintre ele au propriile lor servere Discord private unde membrii pot discuta cu specialiști militari.

Posibilitatea ca unii agenți guvernamentali să fie infiltrați pe Discord este deja tratată cu glume pe diferite chaturi, iar oamenii îi acuză în mod obișnuit pe alții că sunt „strălucitori”, cuvânt folosit pentru a desemna agenți federali ale căror comportamente în afara locului sunt atât de evidente încât practic strălucesc.

Folosirea unor agenți infiltrați poate avea, însă, un efect nedorit, arată specialiștii consuultați de The Post: tinerii ar putea să se depărteze de o carieră militară din cauza lor.