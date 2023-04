Cum au reușit jurnaliștii să-l găsească pe suspectul PentagonLeaks înaintea FBI? Documentele circulau de anul trecut

FBI are autoritate nerestricționată de a monitoriza rețelele sociale și camerele de chat, dar nu a reușit să detecteze documentele scurse ale Pentagonului, a declarat un agent veteran pentru The Times.

Faptul că au trecut luni de zile până când a luat cunoștință de documentele secrete apărute pe Discord și alte rețele sociale a stârnit îngrijorări cu privire la capacitatea sa de a supraveghea site-urile de internet publice și private care ar putea încălca securitatea națională a Statelor Unite.

Michael German, care a fost agent special FBI sub acoperire timp de 16 ani, a spus că este extraordinar că primii oameni care au bătut la ușa suspectului care ar fi scurs documentele Pentagonului au fost reporterii de la The New York Times, și nu membri ai agenției federale de aplicare a legii.

Abia câteva ore mai târziu, FBI-ul s-a prezentat la casa din Dighton, Massachusetts, și l-a arestat pe Jack Teixeira, în vârstă de 21 de ani, un specialist IT în aripa de informații a Gărzii Naționale Aeriene a statului.

„Autoritatea FBI de a monitoriza rețelele sociale a fost extinsă în mod semnificativ după atacurile de la 11 septembrie din 2001. Nu există nicio limită în privința analizării activității rețelelor sociale, deși regulile sunt mai complicate atunci când se ocupă de forumuri private”, a explicat German.

German s-a specializat în terorism intern și operațiuni clandestine cu FBI din 1988 până în 2004, petrecându-și cea mai mare parte a timpului sub acoperire în Los Angeles, Boston, Seattle și Atlanta, infiltrându-se în bande violente. Acum este bursier la Centrul Brennan pentru Justiție din New York.

Regulamentul FBI, cunoscut sub numele de Ghidul de investigații și operațiuni interne (Diog), a fost actualizat din nou după atacul asupra Capitoliului de către susținătorii lui Trump din 6 ianuarie 2021 și are secțiuni specifice privind monitorizarea forumurilor de social media. „FBI-ul angajează companii private pentru a efectua verificări pe scară largă pe rețelele sociale în baza unor contracte în valoare de milioane de dolari, dar adesea par să se concentreze asupra grupurilor de protest, cum ar fi activiștii de mediu și cei politici”, a spus German.

Au existat o mulțime de dovezi pe rețelele de socializare despre planificarea atacului asupra Capitoliului și, totuși, autoritățile „au părut nepregătite” pentru ceea ce s-a întâmplat, a adăugat el. „Fie companiile contractate se uitau la lucruri greșite, fie FBI le ignora”.

Înainte de a lansa o investigație pe o anumită platformă de socializare sau cameră de chat, FBI efectuează o „evaluare” a activității. Acest lucru s-ar putea baza pe un avertisment al unui informator din interior cu privire la activități care ar putea fi clasificate sau care au legătură cu securitatea națională, terorismul ori acțiunile criminale.

În cazul documentelor Pentagonului scurse, se pare că nu a existat nicio evaluare FBI în curs de desfășurare care ar fi putut duce la o investigație asupra unei posibile scurgeri. „Provocarea a fost că documentele au fost inițial într-un forum privat, care este mai greu de monitorizat, dar încă se poate face conform regulilor Diog”, a spus German. Este necesară o decizie judecătorească pentru înregistrarea comunicațiilor private în timp real pe un forum restricționat.

Provocarea pentru FBI chiar și în conformitate cu liniile directoare mai liberale autorizate după atacurile de la 11 septembrie și incidentul din 6 ianuarie este că toți agenții trebuie să acționeze în cadrul constituției, care guvernează caracterul sfânt al libertății de exprimare și al libertății personale.

Regulile Diog precizează că agenții trebuie să „asigure că libertățile civile și confidențialitatea sunt protejate prin procesul de investigație” și că sunt utilizate metodele „cele mai puțin intruzive”.

Cu toate acestea, liniile directoare recunosc că agenții FBI nu pot aștepta pur și simplu ca pistele să apară și ar putea fi nevoiți să ia măsuri preventive dacă există amenințări criminale sau la adresa securității naționale.

Intervenția timpurie este justificată pentru „prevenirea încălcărilor penale sau a securității naționale înainte ca acestea să apară”.

Regulile stabilite în Diog ar fi permis FBI să spioneze forumul Discord dacă ar fi primit informații despre intenția de a plasa documente clasificate pe site. Dar scurgerea a luat prin surprindere pe toată lumea, inclusiv pe FBI.