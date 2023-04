NYT: Acuzat de scurgerile de documente Teixeira ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare

Următoarea ședință de judecată va avea loc pe 19 aprilie.

Soldat al Gărzii Naționale Aeriene din SUA, Jack Douglas Teixeira, acuzat că a divulgat documente secrete de la Pentagon, ar putea risca până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat, a arătat vineri ziarul The New York Times.

Vineri mai devreme, Teixeira a fost pus sub acuzare pentru două capete de acuzare - de confiscare neautorizată de documente clasificate și materiale de apărare, precum și de stocare și transmitere neautorizată de informații privind apărarea națională. Primul capăt de acuzare presupune o pedeapsă maximă de până la cinci ani de închisoare. La al doilea, Teixeira ar putea fi condamnat la zece ani de închisoare.

Următoarea ședință de judecată este programată pentru 19 aprilie. Învinuitul va rămâne deocamdată în arest.

Teixeira, un membru al Gărzii Naționale Aeriene din SUA, a fost arestat joi sub suspiciunea că ar fi publicat documente clasificate. Potrivit presei americane, el conduce grupul Thug Shaker Central pe platforma online Discord ("Discord"), prin care se crede că materialele clasificate ale Pentagonului au intrat pe internet. Potrivit fotografiilor care însoțesc articolul din The New York Times, la locul detenției lui se aflau vehicule blindate și erau prezenți ofițeri înarmați ai legii.