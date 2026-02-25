Coșmarul unei femei care a vrut să-și renoveze casa și a pierdut 1 milion de dolari. „I-a cumpărat soției un inel cu diamant din banii mei”

O femeie care voia să-și renoveze locuința a ajuns să piardă aproape un milion de dolari într-o schemă de fraudă, iar acum acuză că unul dintre escroci i-a furat banii și „i-a cumpărat soției sale un inel cu diamant de 10 carate”.

Potrivit relatărilor făcute pentru BBC, o parte din bani ar fi fost folosită pentru achiziționarea unui inel cu diamant de 10 carate pentru soția unuia dintre suspecți.

Femeia, identificată sub pseudonimul Jane pentru a-i fi protejată identitatea, a declarat în cadrul unei investigații că totul a început în toamna anului 2022. Atunci, un bărbat cu accent irlandez a bătut la ușa locuinței sale din New York și s-a oferit să efectueze lucrări de renovare.

Ulterior, acesta a fost identificat drept Darren Cunningham, care ar fi folosit la acel moment numele Patrick Dundon. Potrivit lui Jane, bărbatul a început să execute lucrări suplimentare față de cele stabilite inițial și să solicite sume tot mai mari de bani.

La un moment dat, i-a cerut 65.000 de dolari pentru achiziția de cărămizi, după care a dispărut. „Am aflat mai târziu că materialele costaseră, în realitate, doar 25.000 de dolari”, a povestit femeia.

Situația a escaladat câteva luni mai târziu, când un alt bărbat, provenit din Irlanda de Nord, a apărut la locuința ei. Din motive legale, acesta nu poate fi identificat public și este menționat sub pseudonimul „Mr Bling”.

Jane susține că acesta i-a spus că lucrările la alee au fost suspendate din cauza unei probleme grave care necesita intervenții suplimentare. Ulterior, i-ar fi cerut un „împrumut” de 200.000 de dolari și ar fi sugerat că siguranța copiilor ei ar putea fi pusă în pericol dacă nu cooperează.

„Mi s-a promis că banii vor fi returnați rapid”, a declarat femeia. În total, ea a emis trei cecuri, însă sumele nu au mai fost restituite.

În încercarea disperată de a-și recupera pierderile, Jane a fost convinsă să transfere fonduri suplimentare către ceea ce i s-a prezentat drept compania-mamă, Troy Construction. În ultimul moment, i s-a comunicat că plata trebuie redirecționată către o firmă afiliată.

În realitate, transferul a fost efectuat către un bijutier din Cartierul Diamantelor din New York. La scurt timp după tranzacție, membri ai familiei suspectului au publicat pe rețelele sociale imagini cu bijuterii de lux, inclusiv un diamant de 10 carate.

„Un escroc mi-a furat banii și i-a cumpărat soției sale un inel cu diamant de 10 carate”, a declarat Jane.

Potrivit autorităților americane, gruparea din care ar face parte suspecții este cunoscută sub numele de „The Travelling Conmen” și ar fi formată din cetățeni britanici și irlandezi implicați în fraude din domeniul construcțiilor. Federal Bureau of Investigation (FBI) a desemnat rețeaua drept organizație infracțională transnațională.

Investigația jurnalistică arată că și alte victime ar fi fost convinse să transfere sume importante către bijutieri din aceeași zonă.

Mai mulți membri ai grupării au fost deja condamnați. Printre aceștia se numără James Dinnigan, cetățean irlandez găsit vinovat că a obținut în mod fraudulos aproximativ un milion de dolari prin metode similare.

„Au lăsat curtea plină de noroi și pietre”

Una dintre victimele lui Dinnigan, Ginia Hines din Connecticut, a declarat că a plătit 50.000 de dolari pentru lucrări realizate de un bărbat care s-a prezentat drept „Charlie Ward”. Ulterior, a descoperit că acesta era, în realitate, Dinnigan.

Femeia susține că bărbatul i-a câștigat încrederea afișându-se drept un creștin devotat și folosind frecvent expresii religioase. După zece zile de muncă, pentru care a perceput 5.000 de dolari pe zi, locuința sa a fost lăsată într-o stare mai proastă decât înainte.

„Au lăsat curtea plină de noroi și pietre. Au făcut lucrări de care nu aveam nevoie. A fost o pagubă totală”, a declarat Hines, precizând că suma pierdută era destinată studiilor universitare ale fiului său.

Deși Dinnigan a fost condamnat la închisoare, femeia nu și-a recuperat prejudiciul.