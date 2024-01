Cum a transformat un român o casă în paragină într-o locuință superbă FOTO

Un român care a cumpărat un teren cu o casă în paragină, fără un plan exact, mai mult pentru a avea unde să meargă în weekend la iarbă verde, a reușit să transforme vechea casă într-o locuință superbă.

Cristian a împărtășit experiența sa pe grupul de Facebook „Mutat la țară – Viața fără ceas”. „În urmă cu aproximativ trei ani am cumpărat o casa la țară. A fost o achiziție din impuls, văzut-cumpărat, fără să am un plan sau o idee despre ce o să fac acolo . A fost mai mult pentru pământ și locație, în speranța să pot să merg în weekend la iarbă verde. Nu știu de ce m-a prins ‹flama› după ce am cumpărată și am început lucrul la casă, curte, gradină. Cu puține cunoștințe în domeniul construcțiilor, m-am apucat de treabă. Ce a ieșit se poate vedea în poze . Nu știu cât de bine e, dar pentru noi e perfect!”, a povestit Cristian pe Facebook.

Postarea a strâns peste 700 de comentarii de apreciere, sute de oameni apreciind modul în care românul a transformat o casă căreia nu i se dădea nicio șansă într-o locuință superbă.

„Omul sfințește locul! Minunat ce vedem, dar ceea ce este și mai minunat, este faptul că oamenii se întorc la rădăcini! Viață în tihnă va doresc!”, a scris unul dintre membrii grupului de Facebook „Mutat la țară – Viața fără ceas”. „Ce poate fi mai clar? Omul sfințește locul. Și voi chiar l-ați sfințit. Bravo! Este superb. Să vă bucurați mult timp sănătoși și în liniște de colțișorul vostru de rai”, a comentat altcineva.

„Felicitări! Sunteți prea modest. Vă invidiez, însă într-un sens bun și sunt sigură că multă lume simte la fel. Ne dați curaj să continuăm și noi, însă nu prea facem față cheltuielilor. Mult succes în continuare și sănătate!”, a fost mesajul unei alte membre a grupului.

„Este fantastic ce ați făcut! Cuvintele sunt cam sărace....Ați făcut dintr-o casă părăsită și un pic strâmbă (să mă scuzați) o casă ‹de suflet›! Să fiți binecuvântați să vă bucurați de ea!”, a fost un alt mesaj de încurajare.