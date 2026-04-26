Ministrul Apărării din Mali, aliat-cheie al Moscovei, a fost ucis în urma unui atac sinucigaș

Ministrul Apărării din Mali, Sadio Camara, considerat un apropiat al Moscovei, ar fi fost ucis sâmbătă, 25 aprilie, în urma unor atacuri coordonate asupra unor obiective militare din întreaga țară.

Informația a apărut duminică, la o zi după ce locuința sa din orașul-garnizoană Kati a fost vizată de atacuri simultane lansate de o grupare afiliată al-Qaida și de rebeli tuaregi, scrie Al Jazeera.

Ministrul Apărării, Sadio Camara, era o figură centrală în conducerea militară care a preluat puterea după loviturile de stat din 2020 și 2021 și era considerat un apropiat al Moscovei, precum și arhitect al cooperării militare dintre Rusia și Mali, potrivit Dialog.ua.

„Era una dintre cele mai influente persoane din conducerea militară și era văzut de unii drept un posibil viitor lider al Mali”, a declarat jurnalistul Al Jazeera Nicolas Haque, adăugând că moartea sa reprezintă „o lovitură majoră pentru forțele armate ale țării”.

Atacul asupra reședinței sale din Kati, situat la aproximativ 15 kilometri nord-vest de capitala Bamako, ar fi fost comis cu o mașină-capcană, într-un atentat sinucigaș. În același oraș locuiește și președintele interimar Assimi Goita.

„Kati este considerat unul dintre cele mai sigure locuri din țară, însă luptători ai grupării JNIM, afiliată al-Qaida, alături de combatanți tuaregi din Frontul de Eliberare Azawad, au reușit să lanseze atacul”, a explicat Haque.

Potrivit acestuia, Goita este în siguranță, fiind evacuat în momentul atacului și rămânând la comanda armatei.

În paralel, Rusia și-a consolidat în ultimii ani prezența în Mali, după retragerea forțelor franceze și a misiunii ONU, prin intermediul grupării Wagner, redenumită ulterior „Corpul African”, adaugă Dialog.ua.

În contextul actual, aceste forțe ar fi negociat un „coridor de securitate” și s-ar fi retras din orașul Kidal aproape fără luptă.

Analiștii avertizează că ar putea urma noi confruntări pentru controlul unor teritorii și poziții strategice, în condițiile în care grupări armate rivale și-au unit forțele împotriva statului malian.

În nord, aliații guvernamentali ar fi capitulat în număr mare, iar orașul Kidal, recucerit în 2023, ar fi revenit sub controlul rebelilor tuaregi. Ofensiva, considerată cea mai amplă din ultimii ani, a vizat inclusiv reședința prezidențială, sediul Ministerului Apărării și aeroportul din Bamako.

Atacurile au fost condamnate de organizații internaționale, în timp ce Ministerul rus de Externe a sugerat o posibilă implicare a unor „forțe occidentale”.