Administrația Trump a desemnat patru grupări de extremă stângă din Europa drept organizații teroriste. Care sunt acestea

Administrația Trump a desemnat joi patru grupări de extremă stânga din Europa drept organizații teroriste, relatează AP și Reuters.

Este vorba de organizații Antifa din Germania, Italia și Grecia.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a precizat că una din acestea este Antifa Ost din Germania, el subliniind angajamentul preşedintelui Donald Trump de a „se opune campaniei Antifa” de violenţe politice.

„Grupuri afiliate la această mişcare ţin de ideologii revoluţionare anarhiste sau marxiste, inclusiv de anti-americanism, anti-capitalism şi anti-creştinism, folosindu-le pentru a incita la atacuri violente intern şi în străinătate şi pentru a le justifica”, a spus acesta.

„Statele Unite vor continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru protecţia securităţii noastre naţionale şi a siguranţei publice şi vor interzice finanţarea şi resursele pentru terorişti, inclusiv prin vizarea altor grupuri Antifa din întreaga lume”, a declarat șeful Departamentului de stat al SUA.

Trump şi aliaţii săi republicani au acuzat antifa de incitare la violenţă politică după asasinarea în septembrie a activistului conservator Charli Kirk, dar şi în contextul protestelor împotriva autorităţilor americane pentru migraţie în oraşele Los Angeles, Chicago şi Portland.

Rețelele vizate de administrația Trump includ un front anarhist italian care a trimis pachete explozive președintelui al Comisiei Europene în 2003, două rețele grecești despre care se crede că au plasat bombe în fața clădirilor poliției antirevoltă și ale departamentului muncii din Atena, precum și un grup antifascist ai cărui membri au fost urmăriți penal de autoritățile germane pentru un atac împotriva neonaziștilor din Dresda.

Potrivit anunțului administrației Trump, „militanții anarhiști au purtat campanii teroriste în Statele Unite și Europa, conspirând pentru a submina fundamentele civilizației occidentale prin atacurile lor brutale”.

Majoritatea grupurilor anarhiste și antifa, antifasciste, nu sunt din punct de vedere tehnic organizații, ci mai degrabă afilieri vagi ale unor indivizi care se alătură pentru acțiuni specifice.

Decizia SUA are un precedent. Grecia are un istoric de decenii de atacuri ale grupărilor de extremă stânga și anarhiste, unele dintre acestea având ca țintă oficiali americani. Aceste grupuri au fost incluse pe lista organizațiilor teroriste de către SUA încă din anii 1970.

La două săptămâni după asasinarea lui Kirk, Trump a semnat un ordin executiv care desemna antifa drept organizație teroristă internă. Implicațiile în practică sunt neclare, întrucât grupurile interne nu pot fi incluse pe lista organizațiilor teroriste străine a Departamentului de Stat.

Într-un ordin executiv anterior, Trump a ordonat Departamentului de Justiție să investigheze ActBlue, principala platformă de strângere de fonduri utilizată de Partidul Democrat.

Care sunt grupurile europene desemnate teroriste

Cel mai important dintre grupurile europene vizate de administrația Trump este Frontul Revoluționar Internațional, cunoscut și sub numele de Federația Anarhistă Informală. Acesta și-a făcut simțită prezența în 2003-2004, când a trimis pachete explozive președintelui de atunci al Comisiei Europene, Romano Prodi.

În 2012, membrii grupării l-au împușcat și rănit pe directorul executiv al constructorului italian de centrale nucleare Ansaldo Nucleare. Atacul a resucitat o tactică anarhistă caracteristică anilor 1970, cunoscută sub numele de gambizzazione - împușcarea cuiva în picior cu intenția de a mutila și intimida. Doi membri ai grupării au fost condamnați la 10 ani de închisoare, pedepsele fiind agravate de acuzațiile de terorism.

Acest grup a revendicat, de asemenea, responsabilitatea pentru scrisorile-capcană trimise fostului șef al Deutsche Bank, Josef Ackermann, la birourile sale din Frankfurt în 2011, precum și la redacțiile de ziare italiene și la ambasadele străine.

Gruparea „Justiția Proletară Armată” și-a asumat responsabilitatea pentru plantarea unei bombe, care nu a explodat, în fața clădirii poliției antirevoltă din Atena, în decembrie 2023. Două luni mai târziu, o bombă a detonat la Departamentul Muncii din Grecia, iar o nouă rețea care se autointitulează Autoapărare Revoluționară de Clasă și-a asumat responsabilitatea. De asemenea, a revendicat o explozie, la începutul acestui an, în fața birourilor principalei companii feroviare din țară.

Patru membri ai rețelei Antifa Ost au fost condamnați în 2023 pentru implicarea în atacuri cu ciocanul asupra neonazistilor sau a suspecților de neonazism în estul Germaniei. Mai recent, procurorii au depus noi acuzații împotriva membrilor rețelei pentru că ar fi atacat persoane presupuse neonaziste în Budapesta .

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, aliat al lui Trump, a desemnat grupul drept organizație teroristă după uciderea lui Kirk, motivând că urmează exemplul lui Trump în ceea ce privește combaterea extremismului de stânga.

Europa are o lungă istorie de violență politică de stânga, în timp ce în Statele Unite violența politică a venit mai degrabă dinspre dreapta în ultimele decenii, potrivit mai multor studii, inclusiv ale Departamentului de Justiție, notează AP.

Totuși, în ultimii ani în SUA s-a înregistrat o creștere a atacurilor împotriva diferitelor ideologii, culminând cu împușcarea fatală a lui Kirk în septembrie de către un bărbat despre care procurorii susțin că a avut drept motivație, printre altele, ostilitatea față de poziția lui Kirk împotriva persoanelor transsexuale.