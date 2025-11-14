search
Vineri, 14 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Administrația Trump a desemnat patru grupări de extremă stângă din Europa drept organizații teroriste. Care sunt acestea

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Administrația Trump a desemnat joi patru grupări de extremă stânga din Europa drept organizații teroriste, relatează AP și Reuters. 

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Este vorba de organizații Antifa din Germania, Italia și Grecia.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a precizat că una din acestea este Antifa Ost din Germania, el subliniind angajamentul preşedintelui Donald Trump de a „se opune campaniei Antifa” de violenţe politice.

„Grupuri afiliate la această mişcare ţin de ideologii revoluţionare anarhiste sau marxiste, inclusiv de anti-americanism, anti-capitalism şi anti-creştinism, folosindu-le pentru a incita la atacuri violente intern şi în străinătate şi pentru a le justifica”, a spus acesta.

„Statele Unite vor continua să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru protecţia securităţii noastre naţionale şi a siguranţei publice şi vor interzice finanţarea şi resursele pentru terorişti, inclusiv prin vizarea altor grupuri Antifa din întreaga lume”, a declarat șeful Departamentului de stat al SUA.

Trump şi aliaţii săi republicani au acuzat antifa de incitare la violenţă politică după asasinarea în septembrie a activistului conservator Charli Kirk, dar şi în contextul protestelor împotriva autorităţilor americane pentru migraţie în oraşele Los Angeles, Chicago şi Portland.

Rețelele vizate de administrația Trump includ un front anarhist italian care a trimis pachete explozive președintelui al Comisiei Europene în 2003, două rețele grecești despre care se crede că au plasat bombe în fața clădirilor poliției antirevoltă și ale departamentului muncii din Atena, precum și un grup antifascist ai cărui membri au fost urmăriți penal de autoritățile germane pentru un atac împotriva neonaziștilor din Dresda.

Potrivit anunțului administrației Trump, „militanții anarhiști au purtat campanii teroriste în Statele Unite și Europa, conspirând pentru a submina fundamentele civilizației occidentale prin atacurile lor brutale”.

 Majoritatea grupurilor anarhiste și antifa, antifasciste, nu sunt din punct de vedere tehnic organizații, ci mai degrabă afilieri vagi ale unor indivizi care se alătură pentru acțiuni specifice.

Decizia SUA are un precedent. Grecia are un istoric de decenii de atacuri ale grupărilor de extremă stânga și anarhiste, unele dintre acestea având ca țintă oficiali americani. Aceste grupuri au fost incluse pe lista organizațiilor teroriste de către SUA încă din anii 1970.

La două săptămâni după asasinarea lui Kirk, Trump a semnat un ordin executiv care desemna antifa drept organizație teroristă internă. Implicațiile în practică sunt neclare, întrucât grupurile interne nu pot fi incluse pe lista organizațiilor teroriste străine a Departamentului de Stat.

Într-un ordin executiv anterior, Trump a ordonat Departamentului de Justiție să investigheze ActBlue, principala platformă de strângere de fonduri utilizată de Partidul Democrat.

Care sunt grupurile europene desemnate teroriste

Cel mai important dintre grupurile europene vizate de administrația Trump este Frontul Revoluționar Internațional, cunoscut și sub numele de Federația Anarhistă Informală. Acesta și-a făcut simțită prezența în 2003-2004, când a trimis pachete explozive președintelui de atunci al Comisiei Europene, Romano Prodi.

În 2012, membrii grupării l-au împușcat și rănit pe directorul executiv al constructorului italian de centrale nucleare Ansaldo Nucleare. Atacul a resucitat o tactică anarhistă caracteristică anilor 1970, cunoscută sub numele de gambizzazione - împușcarea cuiva în picior cu intenția de a mutila și intimida. Doi membri ai grupării au fost condamnați la 10 ani de închisoare, pedepsele fiind agravate de acuzațiile de terorism.

Acest grup a revendicat, de asemenea, responsabilitatea pentru scrisorile-capcană trimise fostului șef al Deutsche Bank, Josef Ackermann, la birourile sale din Frankfurt în 2011, precum și la redacțiile de ziare italiene și la ambasadele străine.

Gruparea „Justiția Proletară Armată” și-a asumat responsabilitatea pentru plantarea unei bombe, care nu a explodat, în fața clădirii poliției antirevoltă din Atena, în decembrie 2023. Două luni mai târziu, o bombă a detonat la Departamentul Muncii din Grecia, iar o nouă rețea care se autointitulează Autoapărare Revoluționară de Clasă și-a asumat responsabilitatea. De asemenea, a revendicat o explozie, la începutul acestui an, în fața birourilor principalei companii feroviare din țară.

Patru membri ai rețelei Antifa Ost au fost condamnați în 2023 pentru implicarea în atacuri cu ciocanul asupra neonazistilor sau a suspecților de neonazism în estul Germaniei. Mai recent, procurorii au depus noi acuzații împotriva membrilor rețelei pentru că ar fi atacat persoane presupuse neonaziste în Budapesta .

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán,  aliat al lui Trump, a desemnat grupul drept organizație teroristă după uciderea lui Kirk, motivând că urmează exemplul lui Trump în ceea ce privește combaterea extremismului de stânga.

Europa are o lungă istorie de violență politică de stânga, în timp ce în Statele Unite violența politică a venit mai degrabă dinspre dreapta în ultimele decenii, potrivit mai multor studii, inclusiv ale Departamentului de Justiție, notează AP. 

Totuși, în ultimii ani în SUA s-a înregistrat o creștere a atacurilor împotriva diferitelor ideologii, culminând cu împușcarea fatală a lui Kirk în septembrie de către un bărbat despre care procurorii susțin că a avut drept motivație, printre altele, ostilitatea față de poziția lui Kirk împotriva persoanelor transsexuale.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
digi24.ro
image
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
stirileprotv.ro
image
Cum va fi vremea azi și ce ne așteaptă în weekend. ANM anunță chiar și temperaturi de 20 de grade
gandul.ro
image
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
mediafax.ro
image
Universitatea Craiova a ratat un antrenor de top din fotbalul mondial după plecarea lui Rădoi. De ce a fost preferat, de fapt, portughezul Coelho
fanatik.ro
image
„Au omorât-o!”. Tatăl fetiței de doi ani care a murit în cabinetul stomatologic din București rupe tăcerea
libertatea.ro
image
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
digi24.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum s-a întâmplat tragedia din București, unde o fetiță de 2 ani a murit la stomatolog. „M-au anunțat după o oră, le-a fost frică”
antena3.ro
image
Comparație. Unde găsești cea mai ieftină carne de porc pentru masa de Crăciun
observatornews.ro
image
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
De ce centrala merge, dar apa nu se încălzește. Cele mai frecvente cauze și soluții rapide
playtech.ro
image
Câţi fani români fac deplasarea în Bosnia! Măsuri draconice: controlaţi la sânge, monitorizaţi de la intrarea în ţară şi escortaţi la stadion de forţele de ordine
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adrian Ilie n-a stat pe gânduri! Cum l-a numit pe Mircea Lucescu, după ce Marian Iancu a criticat dur selecția de la națională
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul fetiței de 2 ani, care a murit după anestezie în clinica stomatologică! Ce s-a aflat ABIA ACUM despre medicul anestezist
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ea este fetița de 2 ani, moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3! Ce s-a aflat acum despre familia ei
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Se confirmă: mai multe orașe și comune vor dispărea!
mediaflux.ro
image
Ce făcea Hagi la antrenamente la Barcelona. Fostul lui coechipier spune că a fost șocat când l-a văzut: „Era incredibil”
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Cum a rămas o tânără fără bani și fără diplomă după ce și-a dat demisia de la un salon. Mare grijă să nu pățiți la fel
actualitate.net
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Regina Camilla și Regele Charles foto profimedia jpg
Regina Camilla, în maiou și colanți la 78 de ani? „Imaginea” neașteptată cu soția Regelui Charles, care practică un sport neașteptat
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Gestul șocant al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu, chiar când acesta se afla pe patul de moarte: „Solicit să fie interzis!”

OK! Magazine

image
Aniversarea regelui, distrusă de fratele care a adus prostituate la palat. Charles n-are liniște nici azi, când împlinește 77 de ani!

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor