Antrenorul de la Real Madrid a băut apă după MM Stoica. Declarația scandaloasă făcută după ce a pierdut Supercupa Spaniei în fața Barcelonei

Echipa de fotbal Barcelona a câștigat duminică seară finala Supercupei Spaniei, 3-2 cu marea rivală Real Madrid. La pauză era 2-2, cu trei goluri picate în prelungirile mitanului. Barcelona a câștigat a 16-a sa Supercupă a Spaniei din istorie.

„Dintre toate competițiile pe care le avem, aceasta este cea mai puțin importantă. Acum trebuie să privim înainte, să încercăm să recuperăm jucătorii și să ne îmbunătățim moralul. Și să mergem mai departe”, a spus antrenorul învinșilor, Xabi Alonso (44 de ani), potrivit publicației Marca.

Afirmația lui Alonso declarația pe care Mihai Stoica o dădea de fiecare dată când echipa lui, FCSB, era eliminată din Cupa României. „Este competiția loserilor”, obișnuia să spună oficialul lansat în fotbal la Oțelul Galați, ca aghiotant al lui Marius Stan.

Antrenorul german Hansi Flick (60) a câștigat un nou trofeu, al patrulea, cu trupa catalană. La conferința de presă de după finală, neamțul era extrem de fericit. „Când joci o finală împotriva Real Madrid și câștigi, senzația e extraordinară. Am jucat așa cum ne-am propus, în stilul Barça, și sunt foarte mândru de echipa mea", a spus el, recunoscând că „am suferit, dar am rămas fideli stilului nostru. Au multă calitate, nu a fost ușor, dar a fost minunat să văd cum am luptat împreună ca o echipă”.

Și l-a lăutat în mod special pe brazilianul Raphinha, autorul unei „duble”. „Are o mentalitate incredibilă. Este dinamic, influențează tot jocul echipei. A ratat prima ocazie, dar pe a doua nu a irosit-o, a marcat și ne-a oferit încredere", a recunoscut Flick.