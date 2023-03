Vrăjitori în serviciul FSB. Clarvăzătorii patrioți au luat locul politologilor la televiziunile din Rusia

Pe măsură ce războiul se prelungește, Rusia tinde să se refugieze în supranatural. Totuși credințele medievale în vrăjitoare sunt cele care se reactivează în perioade dificile și marcate de incertitudine.

Emisiunile ce abordează supranaturalul și talk-show-urile în care sunt prezentate profeții despre un viitor plin de glorie au crescut în popularitate pe măsură ce propaganda rusă a integrat presupuse predicții asupra războiului în narativele sale, relatează publicația rusă Insider. Clarvăzătorii patrioți au luat locul politologicilor într-o încercare de a oferi viziuni optimiste asupra finalului războiului.

După declanșarea invaziei în Ucraina programele de știri au avut o creștere a audienței de 50%, în timp ce interesul populației pentru emisiunile politice a sărit la 88%, potrivit companiei de cercetare Mediascope.

Pe măsură ce canalele de stat au renunțat la programele de divertisment pentru a se concentra pe subiecte politice a crescut popularitatea talk-show-urilor unde invitații dezbăteau „operațiunea militară specială”. Dar pe parcurs tonul lor a devenit tot mai agresiv și lista experților invitați s-a schimbat corespunzător.

În ultimele luni, a crescut în special audiența emisiunilor unde experții sunt clarvăzătorii, profeții și astrologii.

„Predicțiile unui matematician afgan", "Vizionarul cecen", "Clarvăzători militari pe front", "Psihologii militari pe front" sunt unele dintre subiectele celor mai populare talk-show-uri de la canalele publice.

"Zeița morții a lui Zelenski" și "Clanul de teroriști ai lui Zelenski" se numără printre episoadele dedicate conținutului defăimător la adresa liderului ucrainean. Acestea au fost difuzate în cadrul emisiunii de politică și supranatural „Noile senzații rusești” a postului NTV.

Clarvăzătorul expert militar

Predicțiile și profețiile televizate respectă cu strictețe poziția ideologică a celor aflați la putere, scrie Ekaterina Maksimova de la Insider.

„Ne bucurăm să vedem cât de puternic este liderul nostru Vladimir Vladimirovici din punct de vedere intelectual, spiritual, în comparație cu [liderii Europei și Statelor Unite]. Dumnezeu ne-a dat un astfel de lider", spunea în decembrie la talk-show-ul „ Malahov”, generalul locotenent Alexei Savin, un «clarvăzător militar» care ar fi lucrat în cadrul serviciilor secrete sovietice.

Astrologul

Tamara Globa a promis că Rusia va răzbi, după o perioadă grea.

„În ciuda eforturilor altor țări de a suprima Rusia, ar putea fi de fapt ceva benefic pentru țara noastră pentru că ar trezi poporul. Circumstanțele actuale au inspirat o formă de protest după caracterul celor care trăiesc în Rusia - să acționeze nu din cauza stării actuale a lucrurilor, ci în ciuda ei. Situația a alimentat o dorință de a crea propriile sisteme de plată, rețele sociale și noi direcții în comerț și agricultură. În ciuda sancțiunilor, mulți oameni ar putea fi atrași în cele din urmă de Rusia pentru oportunități de afaceri sau pentru a trăi aici”.

Profetul cecen

Aizen, care își atribuie un dar ereditar, aderă la ideologia superiorității poporului rus văzut ca salvator al umanității.

„Probleme neașteptate vor apărea din surse neprevăzute și ca să le împiedicăm e necesar să ne unim împotriva forțelor satanice ale răului Noi, poporul rus, reprezentând o comunitate multinațională diversă, suntem destinați să fim salvatorii umanității. Să ne unim sub îndrumarea liderilor noștri și să ne canalizăm intențiile pure și impulsurile spirituale pentru a combate relele imperialiste."

Ocultistul

Ivan Fomin, 86 de ani, prezentat ca „ocultist din KGB”, a prezis că Vladimir Zelenski ar urma să se predea în toamna lui 2022 și să fie înlocuit în funcția de președinte în 2023.2.28

Matematicianul-profet

Sediq Afghan, un matematician și profet afgan, prezice că liderul ucrainean Zelenski va menține strategia amenințări nucleare împotriva umanității și anul următor. Într-o înregistrare video, profeția lui Afghan este însoțită de imagini în care Zelenski aprobă din cap, o tehnică menită să întărească credibilitatea predicției. Previziunile sale sunt reiterate de experți politici în cadrul talk-show-urilor de propagandă: prăbușirea UE ( 2027-2032) și epuizarea Statelor Unite ca putere mondială. Profetul spune că un conflict nuclear global nu va avea loc în viitorul apropiat.

Profeții străvechi în sprijinul „operațiunii militare speciale”

Televiziunile publice transpun prezicerile mistice ale Babei Vanga în contextul războiului din Ucraina: „Orice forță care se opune Rusiei va pierde în cele din urmă războiul și va pieri”.

De pildă, Canal 1 a anunțat la o emisiune că o casetă descoperită în mai 2022 conținea predicții ale acesteia cu privire la războiul din Ucraina.

„Profeția celor «cinci de doi» pare să se împlinească, deoarece Rusia a recunoscut independența LNR și DNR la 22.02.22, urmată de o operațiune militară specială în Ucraina doar două zile mai târziu”, anunța moderatoarea emisiunii „În Realitate”.

Atracția față de ezoterism, superstiții și profeții este un fenomen psihologic care se manifestă în condiții vitrege pentru țară și societate, având o prevalență mare în special în contextul confuziei ideologice, spun psihologii.

Tendința a fost văzută în perioade marcate de război și pandemii de-a lungul epocilor.

Vânătoarea de vrăjitoare

Superstițiile s-au reactivat în psihicul populații germane spre sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, și au atins un apogeu după încheierea războiului.

Monica Black, istoric american și editor al Central European History, a aprofundat subiectul în cartea sa "A Demon-Haunted Land: Witches, Wonder-Doctors, and the Ghosts of the Past in Post-WWII Germany". Aproape toată lumea din acea perioadă se angaja în prezicerea viitorului, după cum notează autorul.

„După 1943, pe măsură ce războiul devenea din ce în ce mai nimicitor între granițele Germaniei, tot felul de himere au devenit din ce în ce mai convingătoare. Premonițiile, zvonurile și legendele au căpătat o putere predictivă uriașă. Zvonurile, speculațiile și șoaptele au dobândit suveranitate epistemologică. Oamenii citeau semne pentru a înțelege ceea ce pentru ei era de neînțeles, chiar de neconceput: că pierdeau războiul", scrie Black.

Societatea germană s-a trezit prinsă între vechea ideologie hitleristă și noul sistem de credințe în cadrul căreia aceasta reprezenta întruchiparea răului în lume. Absența unor noi puncte de referință au dus la o fixație profundă pentru forțe supranaturale, dincolo de simpla divinație și ghicire a viitorului, așa cum se întâmplă în prezent în Rusia. Cetățenii au devenit chinuiți de gânduri paranoice despre vrăjitoare și vrăjitori capabili să provoace rău și să răspândească boli. Astfel au apărut acuzații pe scară largă împotriva concetățenilor, alimentate de o frică irațională de vrăjitoare.

Potrivit Monicăi Black, teama de vrăjitoare poate fi atribuită sentimentului subconștient adânc înrădăcinat al unei răzbunări iminente pentru actele odioase comise de Reich-ul nazist, pe măsură ce nemții deveneau din ce în ce mai conștienți de amploarea atrocităților comise asupra altor națiuni. Cu alte cuvinte, această teamă de vrăjitoare a fost o expresie tangibilă a „vinovăției colective” care constituie un subiect de discuție și în contextul actual al războiului cu Ucraina.

În același timp, conducerea celui de-al Treilea Reich a încercat să folosească frica irațională a populației în scopuri proprii:

„În speranța de a ridica starea de spirit națională, Goebbels a promis miracole, inclusiv «arme minune» care ar putea schimba cursul războiului. Și-a pus personalul să dactilografieze și să trimită anonim, prin poștă, profeții despre triumful final al Germaniei. Au început să circule vechi legende și frânturi de folclor, care înfățișau un Reich german luminos și măreț, reprezentat ca o pasăre ce își adăpostește puii - o imagine suprarealistă a bunăvoinței în mijlocul unui război de anihilare”.

Rusia a trecut prin ceva similar la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, își amintește psihologul politic și expertul media Nikolai Grigoriev.

„Tărâmurile clarvăzătorilor, ale ocultismului și ale paranormalului cunosc un reviriment de popularitate pentru prima dată de la epoca lui [Anatoly] Kashpirovsky (psihoterapeut rus-n.red˝) și [Allan] Chumak (vrac rus). Este demn de remarcat faptul că fascinația pentru irațional de la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90 a coincis cu o extindere a orizonturilor mass-media și ale industriei de divertisment. În prezent, situația e pe dos: oportunitățile atât în cadrul sectorului media, cât și în cel al divertismentului se restrâng."