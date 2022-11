Soloviov prezintă echipamentele recruților ruși: „Ce mai vreți? Toate sunt plătite de Moscova”

Pe rețelele sociale a apărut o înregistrare video în care Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai mari susținători ai liderului de la Kremlin din presa rusă de stat, prezintă echipamentele pe care le-ar primi recruții.

Propagandistul acerb al regimului lui Putin și-a început monologul, care este adresat „celor care se plâng de ce primesc”, prin a întreba: „Ce oferă Moscova?”

„Ei spun că plăcuțele din vestele lor antiglonț nu sunt cele care trebuie. Ei spun că toate sunt lucruri greșite. Aceasta este vesta antiglonț”, arată Soloviov în direcția unei veste, care a fost adusă la el pe masă.

În aceeași ordine de idei, Soloviov a afirmat că se va deplasa la un poligon pentru a testa vesta antiglonț și casca pe care a prezentat-o în emisiune, indicând ulterior că aceasta are toate lucrurile necesare unui militar.

„Poți s-o iei pe cap sau s-o dai jos, indiferent ce faci cu ea nu se va sparge. Ochelarii tactici sunt excelenți. Casca are tot ce-i trebuie și nu lipsește nimic”, a declarat el.

„Uitați-vă și voi, calitatea este excelentă! Totul e în regulă”, a mai precizat Soloviov, înainte de a-și pune casca pe cap. „Grozav!”, conchide acesta după probarea echipamentului.

„Mai mult, primiți mănuși, toate acestea sunt plătite de Moscova”, susține Soloviov, după care a continuat prezentarea unor echipamente pe care teoretic ar trebui să le primească recruții ruși: cotiere, genunchiere, „ce mai vreți în afară de astea?”.

„Izoprenuri, primiți și un sac de dormit. Ia uite-l aici”, a mai adăugat el. „Aveți un sac de dormit, aveți în plus și cizme Yeti”.

Afirmațiile sale vin după ce pe rețelele de socializare au apărut clipuri video filmate de recruții ruși în care se plâng de echipamentele primite, instruire sau condițiile în care sunt ținuți.

Mai mult decât atât, în urmă cu câteva zile a fost publicată o înregistrare video în care un recrut rus își scuipă și lovește ofițerul superior căruia îi reproșează slaba calitate a instrucției și a echipamentului din dotarea trupelor.