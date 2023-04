Rusia se confruntă cu o nouă amenințare: drona maritimă submarină „Toloka“ a Ucrainei

Marina rusă are o nouă problemă în Marea Neagră. Grupul ucrainean Brave-1 și-a prezentat UUV-ul, un vehicul submarin fără echipaj, armat Toloka. Designul este evident destinat să funcționeze ca o torpilă.

Designul a constat într-un corp tubular tipic, dar cu o chila mare și stabilizatori orizontali la mijlocul navei. La capătul fiecărui stabilizator orizontal sunt montate propulsoare. În mod intuitiv, acestea sunt utilizate atât pentru cârmă, cât și pentru propulsie, scrie hisutton.com.

Acest lucru ar trebui să permită o agilitate semnificativă. Dacă catargul se află întotdeauna deasupra apei, atunci, din punct de vedere tehnic, se poate spune că este un semisubmersibil. Totuși, în acest caz, această distincție poate fi inutilă. Este un UUV armat.

Aceasta este o evoluție naturală a dronelor maritime ucrainene, care sunt nave de suprafață fără echipaj (USV), dotate cu explozibili. Fiind un vehicul subacvatic, acesta este mai puțin predispus la detectare și mai greu de neutralizat cu focuri de armă. De asemenea, focosul său se lovește sub linia de plutire, astfel încât ar putea fi mai probabil să scufunde ținta.

Compromisul va fi reprezentat de autonomie și viteză. De asemenea, catargul de comunicații, care poate conține o cameră electro-optică, va trebui să se afle deasupra suprafeței.

Conceptul este similar dispozitivelor utilizate de croați în timpul războiului din Balcani și, mai recent, de iranieni. Cu toate acestea, designul Toloka este distinct de acestea. Este un concept care are mult sens.

Deși acum a fost prezentat public de către Brave-1, nu este clar dacă este folosit în mod operațional. Sunt așteptate mai multe versiuni, inclusiv una care are o lungime de 4 metri și despre care se pretinde că are o rază de acțiune de 1200 km sau o rază de operare de 400 km. Cifrele pot fi ambițioase, dar proiectul este interesant și are în mod clar potențial.