Patru ruși au fost arestați după ce și-au însușit salariile unor soldați de pe front

Poliția rusă a arestat vineri patru bărbați acuzați că și-au însușit salariile și bonusurile aferente unor contracte militare, a anunțat Ministerul de Interne, relatează Moscow Times.

Autoritățile au declarat că au cunoștință de trei cazuri de fraudă în valoare totală de 2,5 milioane de ruble (30.800 de dolari). Anchetatorii suspectează că peste 40 de persoane ar putea fi victime acestei înșelătorii înșelate, pierderile totale fiind estimate la 80 de milioane de ruble (985.500 de dolari).

Între timp, unele victime au fost ucise pe front.

Conform unui comunicat al poliției, un locuitor din Sankt Petersburg împreună cu trei complici din regiunea vecină Pskov au vizat bărbați care au fost considerați ineligibili pentru serviciul militar, inclusiv din motive medicale.

Escroci s-au dat drept intermediari pentru birourile de recrutare militară, înlesnind contracte în schimbul unui comision. Recruții erau înrolați în baza unor documente false.

Recruții au fost instruiți să deschidă conturi bancare pentru a primi plățile ce li se cuveneau pentru înrolarea în armată. Grupul i-a convins pe soldați să predea cardurile și informațiile bancare online sub pretextul de gestionare a plăților și deducerea comisioanelor.

Suspecții au transferat apoi aceste plăți în propriile conturi, potrivit Ministerului de Interne.

Poliția a declarat că a confiscat electronice și carduri bancare, precum și timbre și formulare contrafăcute, în cadrul perchezițiilor efectuate în apartamente și la mai multe birouri de recrutare.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, Irina Volk, a declarat că poliția încearcă să identifice și alte potențiale victime, pentru a confisca sumele frauduloase și despăgubirea celor escrocați.

Cei patru suspecți au fost arestați preventiv și riscă până la 10 ani de închisoare pentru fraudă.