Legăturile cu SUA ale lui Konstantin Malofeiev, jucător-cheie în războiul ideologic și militar pe care Rusia îl duce pe mai multe fronturi

În spatele retoricii putiniste și a imaginii Kremlinului, există o forță tăcută, dar extrem de influentă, care mânuiește cu abilitate meandrele puterii în Rusia și dincolo de ea. Acesta nu este un om care apare în fața camerelor, dar este un actor cheie în culisele puterii, un adevărat arhitect al naționalismului rus – Konstantin Malofeiev. Este un amestec rar între Steve Bannon și Elon Musk, un lider al dreptei conservatoare ruse, cu o viziune similară celor care cred că schimbarea poate veni doar prin distrugerea ordinii internaționale actuale, scrie Business Insider.

Konstantin Malofeiev este pe val. Este a doua zi după victoria lui Donald Trump în alegerile din 2024, iar cei 900 000 de urmăritori ai oligarhului rus de pe Telegram se așteaptă la o postare antrenantă. La urma urmei, Malofeiev este unul dintre cei mai pricepuți magnați media ai dreptei ruse, îndrumat de un fost producător de la Fox News cu privire la modul de a hrăni și captiva un public conservator în Rusia.

Malofeiev își ilustrează postarea postelectorală cu o imagine provocatoare a lui Trump ridicând un pumn încleștat. Trump „este dușmanul nostru”, declară el. „El vrea o Americă măreață”. Chiar și așa, sugerează el, Trump ar putea fi capabil să se întâlnească cu Vladimir Putin și să cadă de acord asupra unui obiectiv comun: cum să împartă lumea între cele două mari superputeri. Apoi încheie în stil trumpian: „HAI SĂ FACEM RUSIA MĂREAȚĂ DIN NOU”.

S-ar putea să sune ca o fanfaronadă standard în social media, dar Malofeiev nu poate fi respins ca un fanfaron. El combină inteligența mediatică a lui Steve Bannon cu abilitatea lui Elon Musk de a-și finanța propriile cruciade, dar merge mai departe decât oricare dintre acestea: Facțiunea politică naționalistă, infuzată de religie, pe care ajută și o conduce, include elemente ale armatei și ale serviciilor de securitate ale Rusiei. Pe platforma sa multimedia, Țargrad, care revendică peste 3 milioane de adepți, Malofeiev bate tobele naționalismului rus cu o fervoare care rivalizează cu postura de om puternic a lui Trump însuși. El este, de asemenea, un sponsor mândru al rebeliunii militare violente: În 2014, el a ajutat la organizarea - și poate chiar la instigarea - rebeliunii separatiste ruse din regiunea Donbas din Ucraina, care a servit drept precursor al invaziei totale a lui Putin.

Malofeev are fani printre conservatorii americani

Atunci când Malofeiev vorbește, toată lumea, de la cei din interiorul Kremlinului până la factorii de decizie politică de la Washington, îl ascultă, declarațiile sale fiind considerate un semnal al direcției pe care Putin ar putea să o ia. El are, de asemenea, o bază de fani printre conservatorii americani, care aplaudă crizele sale împotriva „prostiei” și care consideră Washingtonul și NATO drept vinovații pentru războiul din Ucraina. „Are suficienți bani pentru ca ideile sale să fie ascultate”, spune E. Wayne Merry, expert în Rusia și fost ofițer în serviciul secret care a lucrat în cadrul Ambasadei SUA la Moscova. Prin urmare, merită să înțelegem ce are în minte Malofeiev pentru a „face Rusia măreață din nou” - un obiectiv care, în mintea sa, ar putea fi atins doar printr-un război nuclear la scară largă. „Suntem capabili și trebuie să lansăm o ripostă cu adevărat puternică într-un mod care va forța Occidentul să reducă sprijinul pentru Ucraina”, a scris Malofeiev într-un articol publicat anul trecut pe Țargrad.

Lucrează la reconstruirea Imperiului rus

Crede el cu adevărat că războiul din Ucraina poate fi câștigat cu arme nucleare? „Da, încă mai cred că este posibil”, îmi spune Malofeiev. „Ne jucăm de prea mult timp cu un rival slab precum Ucraina, chiar și cu tot ajutorul pe care îl primește de la NATO”. În opinia sa, Rusia trebuie să reconstruiască imperiul după modelul țarist din secolul al XIX-lea.

„Îmi văd poziția actuală în Rusia ca o persoană profund angajată în renașterea sa imperială”, scrie Malofeiev. „Cred că Rusia va redeveni un imperiu, iar noi ne îndreptăm spre acest scop în mod ireversibil și decisiv”, adaugă el. „Voi contribui cu toate puterile mele la realizarea acestui lucru”.

La fel ca Putin, Malofeiev dorește să readucă Rusia la perioada dinaintea revoluției sovietice - reînviind valorile și instituțiile tradiționale, precum Biserica Ortodoxă, și reasamblând o „Mare Rusie” care să includă etnicii ruși care trăiesc în locuri precum Ucraina. Fiind un arhitect exuberant al acestei misiuni mărețe, zelul său pentru aceasta o depășește probabil pe cea a lui Putin.

A ajus la Isus prin Tolkien

Malofeiev s-a născut în 1974 într-o suburbie a Moscovei, unde tatăl său era șeful unui laborator sovietic de astrofizică. Când avea 11 sau 12 ani, unul dintre colegii tatălui său, un fizician teoretician, i-a dat o Biblie, pe care a devorat-o. O boală gravă din copilărie i-a deschis „niște orizonturi interioare”, iar străbunica sa i-a cultivat o sensibilitate religioasă. Dar „Stăpânul inelelor” a fost cel care i-a stimulat convertirea. „Am fost unul dintre băieții care au ajuns la credința în Iisus Hristos prin universul scrierilor lui Tolkien”, îmi spune Malofeiev. „Poate părea ciudat, dar este adevărat!”

În vara anului 1991, când Uniunea Sovietică era pe punctul de a se prăbuși, Malofeiev s-a înscris la Universitatea de Stat din Moscova pentru a studia dreptul. După spusele sale, opiniile sale politice se cristalizaseră deja. El dorea ca Rusia să se întoarcă în trecut, în epoca pre-sovietică, când Rusia imperială era condusă de un țar cu binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Ruse. Ca student, el a scris lucrări în care preamărea Rusia prerevoluționară, ghidat de „visul său unic” - de a „reînvia monarhia în Rusia și Imperiul Rus”. Poporul rus era cel mai fericit atunci, credea el. Numele său de botez a fost dat în onoarea ultimului soț al străbunicii sale, ofițer în armata țaristă albă.

Antipatie față de democrație occidentală

Această viziune nostalgică se îmbină cu o antipatie neclintită față de democrația occidentală - în special față de cea americană - ca formă goală a ceea ce el numește în mod derizoriu „show business”. În 1993, pe când era student la drept, a privit cu repulsie cum tancurile rusești, la ordinul președintelui Boris Elțîn, trăgeau asupra rebelilor naționaliști opozanți din parlamentul rus. „Acțiunile lui Yeltsin erau coordonate direct de ambasada americană”, mi-a spus Malofeyev (de fapt, ambasada americană a considerat bombardamentele drept un dezastru pentru Yeltsin și pentru cauza democrației ruse).

A prosperat printr-o combinație de viclenie și alianțe strategice cu personaje legate de Kremlin

După absolvirea facultății, Malofeiev a pornit la drum pe terenul fără bariere al finanțelor din Moscova. La fel ca mulți dintre noii oligarhi ai țării, el a prosperat printr-o combinație de viclenie și alianțe strategice cu personaje legate de Kremlin. În 2005, și-a lansat propriul fond de investiții, Marshall Capital Partners, a cărui cea mai mare participație a fost în Rostelecom, furnizorul de telecomunicații controlat de statul rus. Rusia nu era încă un paria în cercurile politice și de afaceri occidentale, iar datorită englezei sale fluente, Malofeiev a dezvoltat legături personale cu jucători atât pe Wall Street, cât și în districtul financiar londonez. La apogeu, fondul său de investiții ar fi acumulat active de 1,5 miliarde de dolari.

Dar Malofeiev, spre deosebire de alți oligarhi, nu s-a sfiit să-și promoveze opiniile politice. Atunci când Kremlinul promova o lege pentru suprimarea „propagandei gay”, Malofeiev le-a spus conservatorilor culturali din Occident că „Rusia creștină” ar putea ajuta la eliberarea propriilor lor țări de ceea ce el numea „noul totalitarism liberal anticreștin al corectitudinii politice, ideologiei de gen, cenzurii mass-media și dogmei neo-marxiste”.

Platformă media rusă creată cu ajutorul unui fost producător Fox News

Pentru a-și extinde influența politică, acesta l-a angajat pe Jack Hanick, un fost producător Fox News, pentru a-l ajuta să creeze o platformă media rusă după modelul Fox News. Când Rupert Murdoch a fondat Fox News, Malofeiev a fost informat de Hanick că „studiile au arătat că 80% din populația americană era conservatoare, dar în același timp 80% din jurnaliști erau liberali”. Malofeiev a văzut imediat paralelele. „Când am auzit despre acest lucru «am crezut că am putea face un lucru similar în Rusia, deoarece în timpul colonizării occidentale a mass-mediei noastre în anii '90, și mass-media rusească a devenit foarte liberală și pro-occidentală.”

Sub tutela lui Hanick, Malofeiev era pe cale să devină un războinic al culturii cu drepturi depline. Apoi, un eveniment transformator - unul care a avut loc pe un câmp de luptă real - l-a propulsat într-un rol și mai radical: organizator al rebeliunii armate.

În februarie 2014, revoluția Maidan din Ucraina l-a răsturnat pe președintele pro-rus al țării, Viktor Ianukovici. De asemenea, risca să aducă Ucraina în Uniunea Europeană - o mișcare care ar reprezenta un eșec politic și economic atât pentru Putin, cât și pentru Malofeiev. Alexandar Mihailovic, autor al cărții „Illiberal Vanguard: Populist Elitism in the United States and Russia”, spune că «finanțele personale» ale lui Malofeiev aveau de suferit, deoarece «investițiile sale considerabile în afaceri de import și export» din regiunea Donbas erau brusc în mare pericol.

La două luni după revoltă, o miliție pro-rusă s-a angajat într-un schimb de focuri în Donbas împotriva forțelor loiale Kievului. Grupul era condus de Igor Ghirkin, zis Strelkov, un fost agent al serviciilor de securitate rusești, pe care Malofeiev îl adusese pe statul de plată ca șef al securității la Marshall Capital. Într-o convorbire telefonică interceptată de serviciile secrete ucrainene, Malofeiev putea fi auzit lăudându-l pe Ghirkin. El era deosebit de mulțumit că ciocnirea a avut loc în Duminica Floriilor, sărbătoarea creștină care marchează intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim.

Unul dintre principalii susținători financiari ai separatiștilor pro-ruși

Malofeiev a fost unul dintre principalii susținători financiari ai separatiștilor pro-ruși în timp ce aceștia manevrau pentru a stabili controlul politic asupra Donbasului. În timp ce luptele continuau, Malofeiev a respins întrebările privind motivele pentru care un creștin declarat ar susține o insurecție armată și sângeroasă. „Confundați creștinismul cu budismul”, a declarat el unei publicații rusești la acea vreme. „Creștinismul cunoaște un număr mare de războinici sfinți”, inclusiv sfinți care «au tăiat oameni cu sulița și cu sabia». Igor Ghirkin, a spus el, „s-a împărtășit în timpul războiului, a interzis înjurăturile în unitățile sale și a spus că războiul este o cauză sfântă”.

Până în prezent, analiștii ruși dezbat dacă Malofeiev a acționat pe cont propriu sau la instrucțiunile Kremlinului. Este o întrebare care se referă la cine este el: Cât de dispus este Malofeiev să acționeze în numele intereselor sale și, în opinia sa, ale Rusiei, fără permisiunea expresă a lui Putin?

„Sunt 80% sigur că aceasta a fost inițiativa sa” în Donbas, îmi spune Ivan Grek, directorul programului Rusia de la Universitatea George Washington.

SUA și alte guverne occidentale l-au sancționat pe Malofeiev ca fiind „strâns legat” de rebeliunea separatistă din Ucraina. Dar, în ciuda loviturii financiare pe care a suferit-o, Malofeiev a mers mai departe cu proiectul său media. În 2015, Țargrad s-a lansat cu un slogan de tip Fox: „Nu ne este teamă să spunem adevărul”. Însă Vasili Gatov, un analist media rus, a observat că cea mai apropiată paralelă americană a Țargrad nu este Fox News, ci Breitbart, care oferă un amestec similar de știri și opinii „hiperpartizane”.

În calitate de redactor-șef, Malofeiev l-a adus pe Aleksandr Dughin, ale cărui scrieri naționaliste s-au bucurat de succes în rândul elitei politice a Moscovei, inclusiv al strategilor militari. Cartea lui Dughin din 1997, „The Foundations of Geopolitics”, făcea apel la restaurarea unui imperiu eurasiatic ortodox condus de Moscova, în cadrul căruia Ucraina ar fi fost lipsită de suveranitate și ar fi devenit „un sector pur administrativ al statului rus centralizat”. Rușii, predica Dughin, sunt un „popor imperial”. Scopul declarat al Țargradului - numele dat de slavi vechii capitale bizantine Constantinopol - a fost „reconstruirea imperiului”.

„Aleksandr Dughin este un om extraordinar, ar trebui să spun că este cu adevărat genial”, îmi spune Malofeiev. Dughin ocupă acum funcția de redactor-șef al Katehon, un grup de reflecție înființat de Malofeiev. Numele organizației provine de la un termen biblic pe care Malofeiev îl traduce prin „forța care împiedică lumea să fie mistuită de răul care vine”.

Dughin, strecurat dreptei americane

Punctele de vedere ale lui Dughin, finanțate de Malofeiev, au făcut din acesta un iubit al dreptei americane. Când Tucker Carlson a vizitat Moscova anul trecut pentru un interviu exclusiv cu Putin, a stat de vorbă și cu Dughin, pe care l-a salutat drept „un scriitor care scrie despre idei mari”. În opinia lui Dughin, Putin a fost disprețuit în Occident din cauza apărării sale a „valorilor tradiționale”. Fiind de acord, Carlson a deplâns ceea ce el a numit antipatia „foarte serioasă” la adresa lui Putin. Când Carlson a postat un videoclip al interviului pe X, acesta a adunat mai mult de 8 milioane de vizualizări.

În timp ce Țargradul și-a extins raza de acțiune și influența, Malofeiev a depășit chiar și ambițiile Kremlinului de a construi un imperiu. În 2022, când Putin și-a lansat invazia totală în Ucraina, un titlu din Tsargrad a exultat: „Previziunile se adeveresc: Ucraina nu mai există”. Acum, odată cu revenirea lui Trump la putere, Malofeiev vede o oportunitate de a pune capăt războiului și de a restabili influența Rusiei în Europa.

Într-o Rusie aflată sub semnul incertitudinii și cu o economie aflată în continuă presiune, mesajul lui Malofeiev rămâne unul de mobilizare a maselor: „Nu totul este bine în Rusia”, spune el, dar există un drum – acela al „măreției” prin reconstrucția imperiului.

Cu o influență care depășește orice limită a imaginației politice, Konstantin Malofeiev rămâne un jucător-cheie în războiul ideologic și militar pe care Rusia îl duce pe mai multe fronturi.