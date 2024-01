Ce a povestit în interviu fiica lui Putin?

Fiica cea mare a lui Vladimir Putin, care nu apare mai niciodată în public, a acordat un amplu interviu. Acesta a provocat indignare în Rusia, dar şi în Germania. Despre ce a vorbit Maria Voronţova?

Un interviu cu Maria Voronţova, fiica cea mare a preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, publicat pe YouTube cu două zile înainte de anul nou, a trecut iniţial aproape neobservat. Mass media din Rusia şi utilizatorii mediilor de socializare l-au observat abia pe 11 ianuarie.

Un video cu interviul având o lungime de 42 de minute a fost publicat pe 28 decembrie pe canalul YouTube Promomed Russia, care avea în acel moment doar 145 de abonaţi. Ca sursă este dat Projekt Medtech.moscow, al oraşului Moscova. Centrul moscovit pentru tehnologii inovative şi sistemul de sănătate îşi propune să sprijine cercetători în domeniul sănătăţii.

Maria Voronţova, medic şi cercetător în vârstă de 38 de ani, a răspuns la întrebări pentru podcastul rusesc #ProNauku (despre ştiinţă), care se adresează potrivit moderatorului tinerilor cercetători şi celor care vor să înfiinţeze firme startup. La momentul publicării interviului, Medtech.moscow-Projekt avea mai puţin de 3000 de abonaţi pe platorma rusească de socializare Vkontakte, mai puţin de 2000 de abonaţi pe Telegram şi doar 49 pe YouTube.

Cine este Maria Voronţova?

Cu toate acestea, după ce mass media au atras atenţia asupra sa, interviul a fost vizualizat de sute de mii de ori. Voronţova a vorbit în principal despre ştiinţă, medicină şi cercetările ei în domeniul geneticii, în special despre cercetarea genomului uman. Când a vorbit despre tratamentele acordate pacienţilor din Rusia ea a subliniat: "Pentru noi cea mai înaltă valoare este în continuare valoarea vieţii umane". Cu toate acestea ea nu a rostit niciun cuvânt despre războiul pe care Rusia îl poartă în Ucraina şi nu s-a referit la tatăl ei nicio singură dată.

Kremlinul ţine secrete toate detaliile privind membrii familiei lui Vladimir Putin. Preşedintele Federaţiei Ruse nu a confirmat niciodată oficial că Maria Voronţova este fiica sa cea mare. El s-a eschivat mereu să răspundă întrebărilor despre ea puse de ziarişti. În toate documentele oficiale, publicate de mass media ruse, ea figurează ca Maria Vladimirnova Voronţova, născută în 1985. Preşedintele rus a subliniat în repetate rânduri că este mândru de cele două fiice ale sale, care nu activează nici în politică şi nici în economie.

După cum au aflat unii ziarişti de investigaţie, Maria Voronţova a fondat la Moscova în 2019 compania Nomeko, al cărei obiect de activitate este implementarea unor proiecte de sănătate în valoare de miliarde. Pe pagina de Internet a companiei, Voronţova figurează ca membru al Consiliului de Administraţie.

Potrivit calculelor făcute de echipa liderului de opoziţie Alexei Navalnîi, aflat în închisoare, publicate pe 15 ianuarie, Voronţova a câştigat în calitate de acţionar al Nomeko în anul 2020 232 de milioane de ruble (2,4 milioane de euro) ca dividende. Date mai recente nu există. În plus, potrivit aceleiaşi surse, Voronţova primeşte de la Nomeko un salariu lunar de 700.000 de ruble (7300 de euro).

Colaboratorii lui Navalnîi au constatat de asemenea că Nomeko şi-a primit toţi banii de la firma SOGAZ Medizina. Radio Liberty a relatat în 2021 că în clinicile acestei firme se tratează politicieni şi oameni de afaceri influenţi din anturajul lui Putin. În august 2022 clinicile au fost cumpărate de manageri de top ai Nomeko.

Despre ce a mai vorbit fata lui Putin?

Maria Voronţova a vorbit în interviu şi despre unele episoade din viaţa ei. A povestit că a visat încă din copilărie să devină medic, dar că după terminarea liceului a vrut să studieze ştiinţe economice. Dar în cele din urmă s-a decis în favoarea medicinei şi s-a înscris la Facultatea de Medicină a Universităţii de Stat din Moscova.

A vorbit de asemenea despre interesul ei pentru literatură şi i-a enumerat pe scriitorii ei favoriţi, între care se numără Puşkin, Dostoievski şi Huxley. În plus, a spus că este pasionată de muzică şi sport. "Interesele mele sunt foarte diverse, de la creativitate la sport. Pe mine mă pasionează tot ce este frumos: tablouri, muzee, teatrul şi muzica. Muzica este o componentă importantă a vieţii mele, de la muzica clasică la jazz. Încerc să fac sport mai multe ore pe săptămână, şi sporturi de sezon, cum ar fi surfingul şi schiul".

Fiica lui Putin a trăit şi a studiat mai mulţi ani în Germania, apoi în Rusia. Împreună cu fostul ei soţ, omul de afaceri olandez Jorrit Faassen, a trăit până în 2015 în Olanda. Ulterior s-a reîntors la Moscova. După izbucnirea războiului rus de agresiune în Ucraina, UE, SUA şi Marea Britanie au instituit sancţiuni împotriva celor două fiice ale lui Putin, Maria Voronţova şi Ekaterina Tihonova. Conturile lor bancare au fost îngheţate şi li s-a interzis intrarea în ţările care au instituit sancţiunile.

Reacţii la interviu din Rusia şi Germania

Interviul a provocat reacţii aprinse în rândul bloggerilor ruşi şi în reţelele de socializare. Mulţi utilizatori ai X (fostul twitter) au acuzat-o, de exemplu, pe Voronţova de ipocrizie. Unul din primii care au atras atenţia asupra interviului a fost jurnalistul rus Andrei Zacharov. "Este emoţionată, câteodată foloseşte clişee. Experţii vă vor spune cât costă inelul pe care îl poartă pe deget", a scris el pe canalul său telegram, postând şi linkul cu interviul.

Şi în mass media germane interviul cu fiica cea mare a lui Putin a provocat revoltă. "Fiica lui Putin acordă un interviu ciudat despre 'valoarea vieţii umane'", este titlul unui articol apărut pe 12 ianuarie în ediţia online a revistei "Der Spiegel". "Afirmaţii deranjante, pe fundalul crimelor şi victimelor înregistrate în războiul din Ucraina", a scris pe pagina sa online postul german de televiziune "ntv". Iar faptul că tema războiului nu apare deloc în interviul cu fiica lui Putin este considerat de jurnalişti germani o dovadă de cinism.

Dar aceasta nu este prima apariţie în faţa presei a Mariei Voronţova. Ea a mai acordat interviuri în trecut, în care a fost prezentată drept endocrinolog. Dar expertul în materie de mass media Jo Groebel este de părere că amplul interviu pe care l-a acordat acum, înaintea alegerilor prezidenţiale care se vor desfăşura în Rusia anul acesta în martie, ar putea indica o schimbare a strategiei de comunicare a lui Putin. Preşedintele Rusiei, care a împlinit între timp 71 de ani, se pregăteşte pentru un al cincilea mandat.

Potrivit lui Groebel, Putin a făcut mereu ceea ce au făcut mulţi autocraţi înaintea sa. Expertul descrie astfel mesajul lui Putin adresat poporului: "Sunt aici pentru întregul popor. Nu am doar ceva atât de banal cum ar fi o mică familie". Dar Groebel crede că, pe de altă parte, Putin şi-ar fi dat seama rapid că este necesară o campanie electorală modernă. "Ce este bine primit de public? Un indiciu, chiar dacă bine dozat, cum am văzut acum, că are o familie sau că măcar are copii, iar fiica este medic, este un om de ştiinţă recunoscut", a explicat el.

Natalie Posdnjakova - Deutsche Welle