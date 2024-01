Tensiuni între Tiraspol și Chișinău după modificări vamale. Implicarea Rusiei și riscurile care planează asupra Republicii Moldova ANALIZĂ

În spatele tensiunilor dintre Chișinău și Tiraspol pe fundalul modificărilor Codului Vamal operate de Guvernul moldovean, acestea vizând ca agenţii economici din regiune să achite taxe vamale la bugetul de stat al Republicii Moldova se află adevărații liderii din regiunea separatistă, patronii companiei ,,Sheriff”, cărora le este frică de repercusiuni economice, afirmă specialiștii consultați de ,,Adevărul”. Iar Kremlin ar putea să profite de situație, existând riscul să lanseze o operațiune sub steag fals în Republica Moldova sub pretextul apărării Transnistriei.

Recent, liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a decis să scumpească gazul şi curentul electric pentru persoanele juridice din Transnistria, dar aflate sub jurisdicţia autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, printre care opt şcoli cu predare în limba română din zona controlată de separatiștii pro-ruși, decizia fiind luată ca răspuns la introducerea de Chișinău a taxelor vamale pentru agenţii economici din regiunea transnistreană.

Totodată, Krasnoselski a venit cu alte amenințări, precum faptul că va introduce taxe pentru agricultorii moldoveni care dețin terenuri în regiune, dar și pentru conducătorii auto care au mașini cu numere de înmatriculare moldovenești.

Iar Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a avertizat că Rusia pregătește o operațiune sub steag fals în Republica Moldova, sub pretextul apărării Transnistriei, susținând că totul ar urma să fie făcut prin intermediul liderilor separatiști din Transnistria, cu scopul de destabiliza Chișinăul.

Scopul presiunilor

„Adevărul” a discutat cu mai mulți specialiști despre tensiunile dintre Tiraspol și Chișinău, dar și dacă acestea ar putea determina escaladarea conflictului transnistrean.

,,Nu am văzut amenințări, am văzut acțiuni de răspuns din partea Tiraspolului, acțiuni care țintesc cele mai vulnerabile grupuri de cetățeni și entități, persoane juridice. Vorbim despre fermierii din raionul Dubăsari care nu au acces la terenurile care le aparțin, vorbim de școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului și toți locuitorii regiunii care sunt angajați ai entităților din dreapta Nistrului: fie că este vorba de învățătorii din aceste școli, de polițiști, de procurori, chiar și angajați în companii private, și nu sunt amenințări, sunt presiuni ca să impună Chișinăul fie să-și revadă decizia sau să meargă la cedări în alte parte”, a declarat Alexandru Flenchea, ex- viceprim-ministru pentru Reintegrare al Republicii Moldova și expert în securitate.

,,Show-uri isterice din partea Tiraspolului”

Iar acum Chișinăul care trebuia să informeze despre modificările la Codul Vamal ce vizează Transnistria nu trebuie să renunțe le ele, cedând astfel la presiunile Tiraspolului, iar ,,banii care vin din partea antreprenorilor din stânga Nistrului să fie utilizați, inclusiv și pentru atenuarea impactului acestor măsuri represive din partea regimului de la Tiraspol, adică să fie sprijiniți și agricultorii, și liceele de acolo, și alte entități care pot fi afectate. Dar returnarea la regimul anterior va arăta doar o slăbiciune din partea Chișinăului și situația va fi mai rea decât până la modificările respective. Ceea ce ar fi trebuit să facă Chișinăul încă acum cel puțin jumătate de an este să notifice pe toți cei vizați despre schimbările care urmează să se producă de la 1 ianuarie 2024. Vorbim despre 2000 de companii din stânga Nistrului înregistrate cu acte în regulă la Chișinău și persoane juridice ale Republicii Moldova care meritau să fie notificate din timp despre schimbările, noile reguli care urmează să se producă. Astfel că până la intrarea în vigoare a noului Cod Vamal întregul subiect să se fi epuizat și atunci noi nu am fi asistat la aceste show-uri isterice din partea Tiraspolului pe care le urmărim de o săptămână deja. În spatele acestor show-uri nu sunt altceva decât îngrijorările adevăraților lideri ai regiunii transnistrene, ai patronilor companiei Sheriff, acestea fiind legate de schimbarea regulilor de joc și integrare economică tot mai mare a regiunii transnistrene în Republica Moldova. Nu tarifele vamale în sine sunt cele care-i deranjează pe ei, îi deranjează precedentul pentru că înțeleg că mai devreme sau mai târziu ceea ce va urma inevitabil vor fi TVA și accizele or asta va fi cu adevărat dureros pentru ei, pentru că ceea ce a favorizat pe parcursul anilor și a deceniilor, și a făcut posibilă contrabandă este numai pentru faptul că pentru bunurile accizabile importate în regiune nu au fost niciodată percepute nici accize, nici TVA. Și aceasta a fost mereu principală sursă, și nișă pentru contrabandă”, mai afirmă Alexandru Flenchea.

Iar expertul în securitate al asociației WachDog, Andrei Curăraru, ia în calcul implicarea Kremlinului în această situație, aceasta fiind determinată de calea europeană aleasă de stat, dar și referendumul pe tema integrării în UE anunțat luna trecută de președintele Maia Sandu care va candida la alegerile prezidențiale programate în acest an.

,,Rusia este interesată de menținerea unui haos decizional în Republica Moldova. Este clar că ei privesc cu suspiciune referendumul și menținerea doamnei Sandu la conducerea Republicii Moldova. Un mesaj care poate fi transmis de Federația Rusă către Uniunea Europeană este că problema transnistreană nu a dispărut și invers ea poate să se agraveze în orice moment. De obicei clasic se utilizează liceele cu predare în limbă română pentru a semnala asta, pentru că încălcarea flagrantă a drepturilor omului este un element pe care nu-l pot ignora europenii și vrem noi sau nu vrem, dar încălcarea are loc pe teritoriul Republicii Moldova pe care nu-l controlăm și-n sensul acesta un stat unde oamenii sunt discriminați după limba pe care o vorbesc foarte greu ar putea să se regăsească în Uniunea Europeană. În același timp înțeleg că Federația Rusă se activizează și în contextul pregătirii unei noi ofensive în Ucraina, și posibil pentru rezultate majore pentru domnul Putin, inclusiv și-n regiune. Acolo tot are legătură or sperietoarea această pe care o reprezintă Republica Moldova pentru transnistrieni este ușor de utilizat, inclusiv și-n alegerile care vor avea loc în primăvara acestui an, inclusiv și pe teritoriul Transnistriei”.

În ceea ce privește avertizările recente făcute publice de specialiștii americani din cadrul ISW cu privire la pretinsa operațiunea sub steag fals în Republica Moldova, Andrei Curăraru declară că: ,,o operațiune masivă după mine în acest moment nu poate să fie organizată din punct de vedere logistic, adică cerul asupra Ucrainei este păzit din ce în ce mai bine și transportarea acolo a tancurilor sau a altor tipuri de muniții, tehnică și așa mai departe nu se vede posibilă. Pe de altă parte, niște incidente mici pentru a coaliza populația din interior cum au încercat să facă în primăvara anului 2022 când a fost un pretins atac asupra unei structuri și a explodat o antenă cred că pot să urmeze pentru că sunt ușor de realizat”.

Republica Moldova, în sfera de interes a Kremlinului

Iar în opinia lui Alexandru Flenchea, acest risc planează asupra țării vecine încă din prima zi a războiului Federației Ruse contra Ucrainei ,,Rusia este cea care se uită pe o hartă foarte mare și interesele căreia geografic sunt de la un ocean până la alt ocean, și undeva în sfera lor de interes este și Republica Moldova. Trebuie să fim conștienți de acest fapt și-n actualul context al războiului împotriva Ucrainei, în sens mai larg al războiului, început încă de fapt în 2014 prin anexarea Crimeii, Moscova a vizat mereu și Republica Moldova. În cazul dat, în acest îngust context al istoriei legate de noul Cod Vamal al Republicii Moldova, nu vorbim despre altceva decât de frustrările și îngrijorările companiei Sheriff, ceea ce nu înseamnă că aceste nemulțumiri nu ar putea servi drept pretext pentru o implicare mai activă a Moscovei. Ea în sine nu este deranjată de ceea ce s-a întâmplat, dar nu înseamnă că n-ar putea folosi drept pretext. Eu aș atrage atenția asupra faptului convocării ambasadorului Republicii Moldova la Moscova la Ministerul de Externe în ziua de 10 ianuarie și acele amenințări destul de transparente care au fost făcute de diplomații ruși. Riscurile sunt prezente (n.r.-scenariul privind desfășurarea operațiunii sub steag fals în Republica Moldova sub pretextul apărării Transnistriei) și rămân în vigoare din prima zi de război și acest scenariu este unul care trebuie mereu luat în calcul. Noi trebuie să ne securizăm împotriva unor astfel de scenarii. Totodată, actuala tensionare, cum am spus între Tiraspol și Chișinău, este un fenomen local, nu a fost inspirat de Moscova, dar nu înseamnă că nu ar putea fi exploatat de Moscova”.