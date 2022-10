Ministerul Justiției de la Chișinău sesizează procurorii, după ce CEDO a dat câștig de cauză unei firme românești

Ministrul Justiției de la Chișinău sesizează Procuratura Generală, după ce compania românească ,,The National Construct” SRL, specializată în construcția și reparația drumurilor, a câștigat la CEDO un proces cu statul moldovean.

La câteva zile după ce judecătorii CEDO au pronunțat hotărârea în cazul companiei ,,The National Construct” SRL, companie românească specializată în construcția și reparația drumurilor, vs Republica Moldova, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat că va depune o sesizare la Procuratura Generală. Demnitarul va cere procurorilor să investigheze circumstanțele descrise în hotărârea CEDO, între care faptul ,,că hotărârile adoptate de către judecătorii moldoveni au fost abuzive”.

În opinia ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, ,,Republica Moldova riscă să achite despăgubiri de câteva milioane de euro”. Bani pe care trebuie să-i scoată din buzunare, nu contribuabilii onești, ci persoanele implicate în acest caz, printre care magistrații.

,,Interesant este că Hotărârea CtEDO a fost adoptată cu vot unanim, adică niciunul din cei 7 judecătorii ai CtEDO nu a avut dubii cu privire la textul hotărârii, ceea ce confirmă implicit cât de evident a fost abuzul. Având în vedere votul unanim în favoarea hotărârii, contestarea ei nu cred că are șanse de succes.Voi sesiza de îndată procuratura în vederea investigării circumstanțelor descrise în hotărârea CtEDO și sper că această investigație va fi efectuată în mod prioritar. De asemenea, sper că procurorii vor examina implicarea atât a fostului politician, cât și a tuturor judecătorilor care au adoptat hotărâri, dar și a altor persoane implicate”, a notat Sergiu Litvinenco.

Reclamanta a fost compania ,,The National Construct” SRL din România, iar potrivit magistraților CEDO, procedurile în cadrul cărora au fost luate deciziile în privința sa au avut loc în mod arbitrar și vădit nerezonabil.

,,Cauza se referă la preluarea ostilă a companiei reclamante în anul 2011 de către unul dintre asociați care era controlat de către Ș., precum și la pretinsa lipsire ilegală a companiei reclamante de bunurile sale cu implicarea instanțelor de judecată și a organelor de aplicare a legii în cadrul unui „atac raider”, se arată într-un rezumat publicat pe pagina oficială a Agentului Guvernamental din Republica Moldova.

Avocatul, Vladislav Gribincea, care a prezentat interesele companiei românești, susține că hotărârea CEDO este una din cele mai dure pe care a citit-o vreodată.

,,Ea a constatat că un judecător moldovean a falsificat materialele unui dosar civil, pronunțând o hotărârea „arbitrară” (termen foarte rar folosit de CEDO). Deși toate argumentele prezentate la CEDO au fost invocate și la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), CSJ a menținut soluția arbitrară fără cel putin să le menționeze (nu mai spun de combaterea acestora)”, a notat apărătorul.

Potrivit lui Vladislav Gribincea, în 2007, compania de peste Prut și o altă companie de la Chișinău , controlata de politicianul Victor Șelin, au devenit asociate, pentru a construi drumuri in Republica Moldova. Prin urmare, întreprinderea românească a cărei director general era Toader Golovatiuc a transmis companiei moldovenești echipament de peste 1.000.000 euro, însă ulterior a rămas fără el.

,,Echipamentul transmis de compania româneasca a fost pus în gaj la o bancă pentru a obține lichidități pentru construcția de drumuri. De asemenea, fondatorul companiei românești a garantat creditele luate de compania moldoveneasăa, punând în gaj casa sa, evaluată la 400.000 euro. În 2010, între asociații companiei moldovenesti a apărut o cearta din cauza scoaterea banilor din companie în favoarea companiilor controlate de la Șelin. În final, Victor Șelin a obținut în înstanța de judecată din Moldova anularea acordului de asociere din 2017 si repunerea părtilor în situația de până la încheierea acestuia.

Motivul - echipamentul adus în 2007 nu a fost vazut în persoana de către evlauatori la momentul importului ... . Acum ATENȚIE - Judecătorul însa a menționat că contractele de gaj pe casă și pe echipament român valabile. Ulterior, compania romăneaca a solicitat să i se restituie echipamentul si sa fie scos gajul de pe casa. CSJ a refuzat însă, deși era evident că refuzul este ilogic. Cu alte cuvinte, compania românească a rămas făra echipament, fără cota în companie si fără vreo compensație, iar fondatorul companiei românesti - fără casa”, a mai spus Vladislav Gribincea.

Presa de la Chișinău a scris că, în anul 2014, Victor Şelin, fiind în fruntea Blocului Electoral „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” îndemna moldovenii să voteze contra partidelor pro-europene, deşi afacerile pe care le patrona şi-i aduceau venituri considerabile, se dezvoltau pe spatele renumitor branduri europene sau americane.