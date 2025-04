Maia Sandu, discurs în Parlament: Vedem încercări de a folosi autonomia găgăuză în scopuri de destabilizare. Reacția opoziției

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a susținut un discurs în plenul Parlamentului, avertizând asupra unor încercări de folosire a Găgăuziei în scopuri de destabilizare și asupra tentativelor unei grupări criminale de a prelua controlul total asupra regiunii.

,,Vedem încercări de a folosi autonomia găgăuză în scopuri de destabilizare. O grupare criminală caută din răsputeri să preia întreg controlul asupra regiunii. Autonomia găgăuză trebuie să fie condusă de găgăuzi în interesul comunității pe care o reprezintă, nu în interesul hoților. Autonomia a fost creată pentru a asigura păstrarea limbii, culturii și tradițiilor poporului găgăuz. Și asta trebuie să fie preocuparea celor care au ajuns în funcții de răspundere. Iar bunăstarea locuitorilor din autonomie depinde de bunăstarea țării. Cu cât mai unită, mai stabilă va fi țara, cu atât mai mari vor fi șansele de dezvoltare economică pentru toți. Eu voi continua să mobilizez resurse pentru investiții în localitățile și întreprinderile din autonomie și voi continua să acționez pentru a ajuta la salvarea limbii și culturii găgăuze”, a afirmat lidera de la Chișinău de la tribuna Parlamentului moldovean.

Ținta acțiunilor de destabilizare din partea Moscovei

Maia Sandu a subliniat că țara sa este ținta unor eforturi „colosale” de destabilizare, finanțate cu sume uriașe, menite să provoace conflicte interne. Ea a susținut că „pioni ai acestor scheme se află și în Parlamentul Republicii Moldova”.

,,Am văzut cu toții că, în Moldova, sunt și oameni gata să le facă rău vecinilor, neamurilor și, în final, copiilor lor. Cum altfel să explici acțiunile lor de subminare a statului în care trăiesc și ei, și copiii, și vecinii, și neamurile lor? Cum să explici dorința de a desființa democrația? Sau influențarea justiției pentru a proteja corupția? Când am obținut primul mandat, cele mai mari probleme ale țării erau de ordin intern: corupția masivă, devalizarea statului și a întreprinderilor de stat, izolarea internațională a Moldovei. Toate acestea au motivat atunci cetățenii să decidă că țara are nevoie de schimbare. Azi Moldova nu mai este în izolare, ci dimpotrivă - este un stat respectat și ajutat, bugetul nu mai este furat de cei care conduc țara, ci dimpotrivă - aducem bani la buget, ducem o luptă reală și consecventă împotriva corupției”, a adăugat Maia Sandu.

Provocări în regiunea separatistă transnistreană

Președinta Republicii Moldova a vorbit și despre regiunea separatistă transnistreană, menționând că stabilitatea a fost menținută acolo în ultimii ani, în ciuda numeroaselor provocări, inclusiv a crizei energetice declanșate în 2025 în mod deliberat de Kremlin.

,,În ultimii patru ani am acționat cu responsabilitate și cu bună credință în gestionarea conflictului transnistrean. În pofida multor provocări, am reușit să menținem liniștea și stabilitatea în regiune. Iar în această iarnă moldovenii au văzut clar ce pățesc cei care se lasă folosiți de Rusia. În pofida unui contract valabil, a căilor alternative de livrare, oamenii din regiunea transnistreană au fost deconectați de la căldură și energie și ținuți în frig și întuneric. Putea fi evitată situația dată? Da. De ce Gazprom a oprit livrările în regiunea transnistreană? Pentru că Rusia a vrut destabilizarea Moldovei. Pe malul drept al Nistrului, în ultimii ani, ne-am debarasat de șantajul rusesc, am făcut rezerve proprii de gaz și am asigurat oamenii cu căldură și energie. Am devenit imuni la șantajul energetic. Și atunci lovitura a fost îndreptată împotriva oamenilor de pe malul stâng. Autorii acestei crize au sperat că în regiune va fi o catastrofă umanitară, iar Moldova va fi depășită de situație. Planul lor nu a mers. Am găsit soluții. Am oferit ajutor. Am depășit și această criză”, a detaliat Maia Sandu.

Corupția electorală

Lidera de la Chișinău a accentuat că „cel mai grav și rușinos lucru” care s-a întâmplat în ultima perioadă este cumpărarea de voturi, în special la alegerile prezidențiale și la referendumul privind aderarea la UE, desfășurate anul trecut. În contextul alegerilor parlamentare din acest an, ea a cerut implicarea instituțiilor statului și a justiției pentru a asigura un proces electoral corect și pentru a sancționa persoanele care încearcă să influențeze votul în favoarea unor interese străine, făcând referire la Kremlin, care acționează în acest sens prin intermediul actorilor săi, cu scopul de a destabiliza Chișinăul.

,,În calitate de garant al suveranității statului, vă cer să condamnați public aceste practici de cumpărare a voturilor, care pun în pericol democrația și suveranitatea statului, și să-i atenționați pe susținătorii voștri, pe oamenii cu care interacționați, despre pericolele pentru țară dar și sancțiunile pe care le riscă fiecare, personal, atunci când își vinde votul. Fiecare tăcere este o complicitate la furtul viitorului acestei țări. Urmează alegeri parlamentare. Da, instituțiile statului trebuie să depună toate eforturile pentru a asigura alegeri libere și corecte. Justiția trebuie să-i pedepsească în primul rând pe cei care organizează cumpărarea de voturi. Cei care încearcă să cumpere puterea în Moldova vor să folosească țara noastră în război împotriva Ucrainei. Și folosesc pentru asta niște pioni locali, care nu se gândesc nicidecum la binele oamenilor”, a precizat președinta Maia Sandu.

Țară afectată de război

În același timp, Maia Sandu a menționat că ,,Republica Moldova este cea mai afectată țară după Ucraina” din cauza războiului declanșat de Moscova.

,,Am pierdut ieșirea la porturile ucrainene de la Marea Neagră. Pentru a face aceleași operațiuni de import sau export, acum companiile noastre suportă cheltuieli mult mai mari. Criza globală a prețurilor la resursele energetice, dar și șantajul furnizorului tradițional, au provocat creșterea prețurilor în lanț și au scăzut competitivitatea produselor noastre. Dar poate cel mai grav, războiul din țara vecină a descurajat investițiile în Moldova și a determinat mulți oameni să plece peste hotare în căutarea siguranței”, a mai spus lidera de la Chișinău, menționând că provocările economice vor fi depășite, inclusiv cu ajutorul fondurile de pre-aderare în contextul în care Republica Moldova a început negocierile de aderare la UE.

Opoziția a părăsit sala

Discursul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, a declanșat reacții diferite în rândul aleșilor puterii și ai opoziției. În timp ce reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate au aplaudat îndelung la sfârșitul alocuțiunii, cei ai opoziției, prin intermediul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS), au părăsit sala Parlamentului în semn de protest.

,,Noi am contestat rezultatele acestui scrutin și la CEC, și la Curtea Constituțională, și noi nu o recunoaștem pe doamna Sandu un președinte legitim al Republicii Moldova și aceste showuri preelectorale în Parlamentul Republicii Moldova. Noi nu le legiferăm prin prezența noastră”, a adăugat Vlad Batrîncea, vicepreședintele Parlamentului din partea BCS.

Discursul, cu o durată de mai puțin de o oră, a fost susținut în timpul ședinței Parlamentului din 17 aprilie, zi în care aleșii au votat proiectul privind desfășurarea alegerilor parlamentare. Astfel, acestea vor avea loc pe 28 septembrie.