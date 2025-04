Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție din R. Moldova a ieșit la rampă: acuzații la adresa președintei țării și premierului

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție din R. Moldova, Veronica Dragalin, acuză că președinta Maia Sandu și premierul Dorin Recean i-ar fi cerut o listă cu procurorii care ar trebui să promoveze Vettingul, iar un membru al CSM ar fi încurajat-o să inițieze un dosar penal, conform unei scrisori.

Scrisoarea a fost expediată în data de 5 aprilie magistratei Mariana Ursachi (Pitic), care a ajuns în atenția opiniei publice din Republica Moldova după ce a indicat într-o declarație de avere un Porsche Cayenne pe care l-a evaluat la suma de numai 11.000 de lei moldovenești, adică aproximativ 570 de euro.

„Consider să vă transmit această informație, care din ar putea fi utilă din punctul meu de vedere în apărarea carierei dvs. de judecător și drepturile fundamentale și constituționale. În perioada iulie 2022 – iulie 2023, Comisia Pre-Vetting a emis decizii cu privire la candidatura mai multor persoane, candidați la funcția de membru în CSM sau Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Conform legii, mai mulți candidați care nu au promovat procedura de Pre-Vetting au contestat aceste decizii ale Comisiei la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Dvs. ați făcut parte din completul de judecători care examinau aceste contestații. În iulie 2023 am aflat din mai multe surse că persoane politice foloseau numele meu să șantajeze judecătorii de la CSJ, invocând că Procuratura Anticorupție, adică Veronica Drăgălin va iniția dosare penale împotriva judecătorilor care emit decizii în favoarea celor care au contestat deciziile Comisiei Pre-Vetting. Am asigurat persoanele care m-au sesizat că judecători care aplică legea în mod corect și emit decizii legale, indiferent dacă sunt pe placul puterii politice, n-au de ce să le fie frică de inițierea dosarelor penale”, se arată în scrisoare.

Aceasta a fost făcută publică de avocata judecătoarei, Cristina Ciubotaru, în timpul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din data de 8 aprilie, solicitând recuzarea membrului CSM, Ion Guzun, într-un caz ce o viza pe clienta sa.

„Tot la 1 august 2023, în ziua în care au fost emise deciziile CSJ, am fost contactată de pe Signal de Ion Guzun, în acel timp și în prezent, membru CSM care promovase procedura de pre-vetting. La ora 18:16 domnul Guzun mi-a trimis un link la postarea lui pe Facebook referitor la deciziile CSJ și a scris în trei mesaje separate: «Nu doar la voi e vesel. Cred că art. 307 este iminent, dar, întâi să avem majoritatea în CSM cu cei din Parlament. Păcat că ați lăsat-o pe doamna Pitic». Am interpretat aceste ca o încurajare a procuraturii de a iniția o cauză penală pe presupuse hotărâri ilegale emise de judecătorii CSJ referitor la deciziile din 1 august 2023(…)”, conform aceleiași scrisori.

Mai mult, Veronica Dragalin afirmă că, anul trecut, în timp ce ocupa funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), președinta țării Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean i-ar fi solicitat lista procurorilor din instituția pe care o conducea, care urmau să treacă evaluarea integrității etice și financiare, cunoscută sub numele de Vetting.

„Nu am transmis așa listă niciodată, pentru că consider incorectă implicarea politicului în procedura vetting și pentru că consideram că așa o listă ar putea fi folosită cu scopul diametral opus – să fie atacați procurorii pe care îi consider integri și corecți”, mai notează Veronica Dragalin, precizând că lidera de la Chișinău, Maia Sandu, i-a cerut la începutul acestui an să demisioneze din funcție pe fondul rezultatelor alegerilor prezidențiale și ale referendumului pro-UE, dar ea a refuzat să facă acest lucru.

Acuzații false

Într-o reacție, responsabilii Administrației Prezidențiale neagă acuzațiile la adresa Maia Sandu.

,,Este regretabil faptul că fosta procuroare-șefă face acuzații false cu privire la discuțiile pe care le-a avut cu Președinta țării. Șefa statului a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea ca Procuratura Anticorupție, precum și întregul sistem de justiție, să se curețe de corupție și să devină un sistem puternic, independent, în care oamenii să aibă încredere. Procedura de vetting/pre-vetting este un instrument prin care o comisie de evaluatori externi analizează dosarele și propune eliminarea din sistem a persoanelor corupte. Ne pare rău că doamna procuror nu este de acord cu această curățare, desfășurată în paralel cu promovarea procurorilor și judecătorilor onești și cu construirea unui sistem de justiție integru”, menționează reprezentanții structurii.

Guvernul Republicii Moldova nu a oferit un punct de vedere, iar membrul CSM, Ion Guzun, a menționat că respectă independența autorității judecătorești.

,,Este regretabil când declarațiile personale, motivate de nemulțumiri legate de pierderea unei funcții de demnitate publică, sunt prezentate în public drept verdicte asupra unei întregi reforme, iar o comunicare scoasă din context este prezentată ca un rechizitoriu.La moment, pot să constat că aceasta face parte dintr-o strategie de apărare a judecătorilor, care sunt subiecți al unei proceduri disciplinare pendinte la Consiliul Superior al Magistraturii”, a scris Ion Guzun pe pagina sa de Facebook.

Demisia Veronicăi Dragalin

În data de 19 februarie, Veronica Dragalin a demisionat din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție, anunțul fiind făcut pe fondul proiectului de lege privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate, prin reunirea PCCOCS și PA. Anterior, ea a afirmat că proiectul are scopul îndepărtarea sa din funcție.