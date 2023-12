Anca Dragu, propusă guvernator al Băncii Naționale a Republicii Moldova

Propunerea privind numirea Ancăi Dragu în funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) urmează să fie supusă votului în cadrul ședinței de vineri a Parlamentului, după ce Octavian Armașu a fost demis din această funcție de parlamentari, anunță deputatul partidului Puterii Radu Marian.

,,Azi, în plenul Parlamentului, va fi propusă pentru funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei candidatura doamnei Anca Dragu.Anca Dragu are o experiență importantă în sectorul financiar-bancar și în politici publice și aderare la UE. Anca Dragu a lucrat mai mult de 15 ani în cadrul Băncii Naționale a României și al Fondului Monetar Internațional și a fost ministru al finanțelor publice în Guvernul României. În 2020 a fost aleasă președinte al Senatului României.Avem toată încrederea că Anca Dragu va contribui la creșterea integrității și independenței Băncii Naționale a Moldovei”, a scris Radu Marian pe pagina sa de Facebook.

Anca Dragu este fost ministru al Finanțelor Publice în Guvernul Cioloș, dar și prima femeie care a ocupat funcția de președintă a Senatului, ea fiind demisă în toamna anului 2021, după un vot covârşitor dat de noua majoritate parlamentară, formată din PSD, PNL şi UDMR. 82 de voturi au fost înregistrate pentru revocare, același număr fiind dat pentru instalarea în funcţie a lui Florin Cîţu.

De ce a fost demis Octavian Armașu

Anunțul privind faptul că ea ar putea ocupa această funcție vine, după ce joi seara Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, a fost demis din funcție, decizie luată în cadrul ședinței de joi a Parlamentului de la Chișinău cu votul a 81 de deputați, între care cei ai formațiunii de guvernământ și ai Blocului Comuniștilor și Socialiștilor.

Parlamentarii partidului Puterii au venit cu mai multe acuzații la adresa acestuia, toate având legătură cu dosarul ,,Furtul Miliardului”.

,,Se constată activitatea insuficientă și defectuoasă a Băncii Naționale a Moldovei în partea ce ține de auditul proceselor și persoanelor implicate în frauda bancară, fapt ce trezește bănuieli rezonabile asupra gestionării defectuoase a sarcinii de asigurare a colaborării organelor BNM cu organele de drept în vederea investigării recuperării eficiente a mijloacelor financiare sustrase din sistemul bancar”, a menționat Olesea Stamate, președinta Comisiei Juridice Numiri și Imunități.

Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) au acuzat conducerea BNM că ar fi sabotat recuperarea banilor din dosarul ,,Furtul Miliardului”, dar şi că ar fi menținut în funcții angajați implicați în acest caz.

,,Noi foarte bine ne dăm seama cine era atunci la cârma țării și cine trăgea de toate ațele care le trage și astăzi, și haideți să nu ne ascundem după deget. Acești clienți care stau peste hotare încă au diferite organe ale statului, încă au influență și nu mică, și din asta rezultă rezultatele dumneavoastră ca bancă, că ar trebui cumva să fiți mai activi pentru a recupera ceea ce s-a furat în complicitate pentru că tot ce s-a făcut, s-a făcut cu ajutorul Băncii Naționale și a persoanelor celea care dirijau băncile”, a declarat Igor Șpac, parlamentar pe listele PAS.

Octavian Armașu a negat aceste acuzații. ,,Eu în viața mea întotdeauna am fost independent, unde am activat ori în sectorul privat, ori în sectorul public și ca ministru al Finanțelor eu am activat independent, și nimeni nu mi-a tras nicio sfoară în Ministerul Finanțelor, și nimeni nu poate să o facă nici astăzi în Banca Națională”.

Totodată, parlamentarii formațiunii de guvernământ l-au întrebat pe Octavian Armașu despre faptul că un avocat care îl apără pe oligarhul fugar Ilan Șor în dosarul ,,Furtul Miliardului” este și apărătorul unui angajat al BNM, acesta fiind figurant în aceeași cauză penală. ,, Faptul că un avocat din grupul de avocatură Colenco apără un angajat de-al dumneavoastră într-o direcție importantă, același avocat îl apără și pe Șor, ambii vizați în Frauda Bancară, dumneavoastră considerați că aceasta nu este conflict de interese?”, a menționat Radu Marian.

,,Într-adevăr nu arată plăcut și frumos, eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu sunt în poziția în care trebuie să respect legea, dar legea prevede foarte clar că nu este decizia noastră cu privire la cine este avocatul angajaților”, a declarat Octavian Armașu, menționând că în cadrul BNM activează mai multe persoane care au statutul de învinuit în cadrul anchetei ,,Furtul Miliardului”.

Octavian Armașu a condus BNM din noiembrie 2018, atunci fiind numit în funcție pe un termen de șase ani de Partidul Democrat din Moldova (PDM) care se afla atunci la guvernare în Republica Moldova.