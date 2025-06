Vocile stranii care răspund în locul rudelor din Iran. „Sunt terifiată. E ca și cum cineva s-ar juca cu mintea noastră”

Zilele trecute, Ellie, o britanico-iraniană stabilită în Marea Britanie, a format numărul mamei sale din Teheran. În locul vocii cunoscute, răspunsul a venit rece și straniu, cu un accent mecanic: „Alo? Alo? Who is calling? I think I don’t know who are you.” ("Alo? Alo? Cine sunteți? Nu știu cine ești.")

A închis telefonul tremurând. Mama sa, diabetică și dependentă de insulină, locuiește singură în zona periferică a capitalei iraniene. De atunci, nu a mai putut să ia legătura cu ea.

Ellie nu este singura. Cel puțin nouă iranieni din diaspora – aflați în Regatul Unit și în Statele Unite – au relatat pentru Associated Press că, începând cu atacurile aeriene lansate de Israel asupra Iranului în urmă cu o săptămână, au fost întâmpinați la capătul firului de voci robotice, uneori bizare, alteori vag familiare, dar niciodată umane.

Experții consultați vorbesc despre o posibilă tehnologie de tip chatbot, inteligență artificială primitivă sau mesaje preînregistrate spre care sunt deviate apelurile internaționale.

Întrebarea care persistă: cine face asta și de ce?

Patru dintre cei cinci specialiști consultați cred că în spatele fenomenului s-ar putea afla regimul iranian, care încearcă astfel să blocheze comunicarea cu exteriorul și să controleze fluxul de informații. Al cincilea indică posibilitatea unui atac de natură psihologică din partea Israelului – o strategie deja testată în conflictele anterioare din Gaza sau Liban.

Cert este că efectul asupra diasporei iraniene este devastator. În contextul unui conflict care a adus Iranul într-un nou vârf de tensiune – cu bombardamente intense, represalii prin drone și o cenzură digitală aproape totală – orice tentativă de comunicare devine o loterie.

„Este un tip de teroare psihologică”

„Este un tip de teroare psihologică,” spune o tânără de 30 de ani din New York, care a auzit același mesaj ca Ellie. „Când suni ca să auzi vocea mamei tale și ți se răspunde cu un AI care întreabă dacă te recunoști, ceva din tine se rupe.”

Alte înregistrări sunt și mai bizare. O femeie din Marea Britanie a primit, în locul răspunsului mamei sale, un mesaj care începea cu: „Mulțumesc că m-ai ascultat. Viața e plină de surprize. Unele aduc bucurie, altele ne pun la încercare.” O altă variantă descrie o scenă idilică, sugerând ascultătorului să „își imagineze pășind printr-o pădure liniștită, ascultând foșnetul frunzelor”.

Mesajele nu sunt doar confuze – sunt paralizante

În multe cazuri, telefoanele pur și simplu sună în gol. Altele redirecționează automat către aceste mesaje preînregistrate, cu o voce feminină, uneori în engleză, alteori în persană. Structura acestora sugerează o producție centralizată, nu un atac extern haotic.

Colin Crowell, fost vicepreședinte la Twitter pe politici globale, afirmă că operatorii iranieni ar putea devia automat apelurile din afară către o platformă de răspuns automat. Amir Rashidi, expert în securitate cibernetică, merge mai departe și leagă tacticile de actuala strategie guvernamentală de gestionare a crizelor – similară cu campaniile de panică și dezinformare din timpul războiului Iran-Irak.

Suferință dublată de neputință

M., o iraniană stabilită în Regatul Unit, povestește că soacra ei, imobilizată la pat într-un cartier bombardat intens din nord-estul Teheranului, nu mai poate fi contactată. Ultima veste primită – pe o cale indirectă – este că ar fi internată la terapie intensivă, cu probleme respiratorii. La fiecare apel, aceeași voce i se adresează: „Închide ochii și imaginează-ți un loc liniștit...”.

„Nu simt liniște. Simt doar neputință,” spune ea.

Rețele ilegale, o soluție de avarie

Unii iranieni reușesc, cu dificultate, să își contacteze rudele prin conexiuni ocolitoare. Ellie, de exemplu, folosește un prieten de familie aflat la granița cu Turcia, care sună local cu o cartelă iraniană, apoi redirecționează apelul către o conexiune turcească. Astfel, vocea mamei ajunge, în cele din urmă, la ea. Dar pentru puțini există astfel de soluții.

Iranul a blocat accesul la rețelele Starlink – în ciuda eforturilor lui Elon Musk de a activa sistemul în zonă. Cei care dețin antene ilegale riscă anchete și denunțuri din partea vecinilor, în contextul unei vânători de „spioni” declanșate de autorități.

Războiul care se mută în vocea telefonului

Marwa Fatafta, analistă a organizației Access Now, specializată în drepturi digitale, afirmă că fenomenul este parte a unui „război psihologic” deja testat în alte teatre de conflict. „Mesajele sunt concepute pentru a chinui emoțional. Să pară absurde, neclare, impersonale – exact ce nu-ți dorești când ești disperat să-ți auzi mama.”

Până în prezent, nici autoritățile iraniene și nici cele israeliene nu au comentat oficial asupra acestor apeluri interceptate. Între timp, milioane de iranieni trăiesc într-o izolare forțată, în care liniștea telefonului devine un strigăt mut.

„I-am spus mamei despre vocea aceea, când am reușit să vorbim. Era șocată,” spune Ellie. „Zicea că telefonul nici măcar nu i-a sunat.”