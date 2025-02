Un ministru și-a cerut scuze după ce a călătorit sute de kilometri să ia prânzul pe bani publici. „Am luat o decizie greșită”. Ce sumă a cheltuit

Un ministru australian și-a cerut scuze după ce a cheltuit 750 de dolari din banii publici pentru a lua prânzul la sute de kilometri distanță alături de prietenii ei, folosind șoferul ministerial.

Ministrul Transporturilor din Guvernul New South Wales, din Australia, Jo Haylen, a folosit șoferul său ministerial pentru a o conduce pe ea și pe câțiva prieteni la un prânz privat de trei ore în weekendul Zilei Australiei - costul fiind de 750 de dolari, notează The Guardian.

„Am luat o decizie greșită”, a declarat Haylen duminică, după care a declarat că va restitui banii pentru călătorie.

Călătoria a început la ora 08:00, când șoferul a plecat din Sydney și s-a îndreptat spre casa de vacanță a ministrului din Caves Beach și s-a încheiat la ora 20:50 în Hunter Valley. Drumul de 446 de kilometri a durat 13 ore.

Haylen și alte cinci persoane, inclusiv prietena apropiată și colega sa din minister Rose Jackson, au fost apoi transportate cu feribotul la restaurantul Brokenwood Wines din Pokolbin. Această ieșire a fost codificată ca fiind o „călătorie de afaceri în timpul zilei de lucru”.

Mașina i-a dus ulterior înapoi la Caves Beach, înainte ca șoferul să se întoarcă în Sydney. Mașinile ministeriale și șoferii pot fi folosiți în scopuri private în conformitate cu normele din NSW.

Duminică, Haylen a declarat că acțiunile sale s-au încadrat în orientările existente, dar nu au fost adecvate și nu au corespuns „testului pub-ului”.

„Uite, am avut un prânz lung, am băut și am mâncat... Întrebarea este cum am ajuns la și de la prânz și am greșit. Eu am greșit”, a spus ea.

Dar Haylen a respins apelul opoziției ca ea să demisioneze.