Un fost preşedinte al statului Peru, condamnat la 13 ani de închisoare pentru luare de mită

Fostul preşedinte peruan Alejandro Toledo a fost condamnat miercuri la 13 ani şi 4 luni de închisoare pentru luare de mită de la grupul brazilian din sectorul construcţiilor Odebrecht.

Decizia justiţiei peruane survine la mai puţin de un an de la primirea de către Toledo a unei alte sentinţe de 20 de ani de închisoare, pentru o acuzaţie similară.

Un tribunal din Lima a ajuns la concluzia că Alejandro Toledo, care a condus Peru în perioada 2001-2006, a primit sume ilicite de la grupul Odebrecht, bani cu care a achiziţionat proprietăţi şi a plătit ipoteci pe numele său şi ale unor rude, scrie Agerpres.

În octombrie 2024, fostul şef al statului peruan a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru primirea de mită în valoare de 35 de milioane de dolari în schimbul încredinţării unui contract de construire a unei secţiuni a autostrăzii Interoceanic, ce va lega metropola braziliană Rio de Janeiro de capitala peruană Lima.

Cazul, cunoscut ca ”afacerea Odebrecht”, este considerat cel mai mare scandal de corupţie din America Latină.

Peru a emis în 2017 un mandat de arestare pe numele lui Alejandro Toledo, acum în vârstă de 79 de ani, şi a cerut extrădarea lui din Statele Unite, unde fugise după încheierea mandatului. Toledo a fost luat în arestul autorităţilor din SUA şi a urmat un proces judiciar îndelungat. În 2023, el s-a predat autorităţilor americane şi a fost extrădat în Peru.

Cele două pedepse vor fi contopite şi sunt calculate de la data extrădării sale în Peru, 23 aprilie 2023.

Departamentul de Justiţie american a declarat că grupul Odebrecht, fondat de imigranţi germani, a plătit mită în valoare de 800 de milioane de dolari către indivizi din 12 ţări.

Proiectele de construcţii ajung să coste în final mult mai mult decât este planificat iniţial. De exemplu, secţiunea din Peru a autostrăzii Interoceanic a costat 2,1 miliarde de dolari, deşi potrivit planificării iniţiale costurile erau estimate la 850 de milioane de dolari.