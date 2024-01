Tot mai multe femei se alătură grupărilor criminale. „Oportunitatea de a obține o mai mare autonomie și de a exercita puterea este seducătoare“

Un nou raport sugerează că roluri precum cele de hoți de mașini, ucigași și administratori de magazine de droguri sunt din ce în ce mai mult ocupate de femei în cadrul grupurilor criminale din Mexic.

„De la o vârstă foarte fragedă, am înțeles că ai două opțiuni: ori devii cabrona (prostituată), ori te duci naibii”, a declarat cercetătorilor o femeie din Tijuana care a făcut parte dintr-o bandă criminală.

„Nu e ca și cum ai spune: <Oh, voi deveni un golan >, dar îți dai seama că nu poți să te plimbi naiv, că dacă vrei să trăiești trebuie să știi cum să te aperi și să știi cu cine ești. Un lucru duce la altul și ajungi așa.”

Un număr din ce în ce mai mare de femei devin parte a cartelurilor și a grupărilor criminale din Mexic, potrivit unui nou raport al Grupului Internațional de Criză, ceea ce sporește influența violentă a crimei organizate asupra comunităților din această țară și expune și mai mult copiii mici la recrutarea criminală.

Femeile se alătură Cartelului Sinaloa, Cartelului Jalisco New Generation și Cartel del Sur în număr mai mare, potrivit autoarei raportului, Angélica Ospina-Escobar, și în diferite roluri, inclusiv ca hoți de mașini, manageri de puncte de vânzare de droguri, supraveghetori, asasini și coordonatori. . Cifrele reale sunt aproximative, dar estimările din raport sugerează că organizațiile criminale mexicane recrutează aproximativ 7.000 de membri pe an și că femeile reprezintă între cinci și opt procente din aceasta - între 350 și 560 anual.

Stereotipurile de gen care le fac pe femei să fie mai puțin suspicioase decât bărbații în ceea ce privește infracțiunile comise le ajută să treacă neobservate în mulțimile și mediile publice și să atragă mai puțin atenția poliției și armatei care conduc lupta împotriva crimei organizate din Mexic, se arată în raport. Și, în general, partenerii lor de sex masculin rătăcitori sau consumul de droguri sunt cei care le aduc pentru prima dată în contact cu lumea crimei, a declarat Ospina-Escobar.

„Oportunitatea de a obține o mai mare autonomie și, în unele cazuri, de a exercita puterea este seducătoare” pentru femeile care trăiesc în Mexic, țară afectată de violență de gen și de sărăcie, precum și de o nedreptate generalizată.

Rolul din ce în ce mai mare al femeilor în violență a fost unul dintre cele mai importante concluzii din raport.

„Violența pe care o pot folosi femeile se datorează dinamicii grupurilor criminale în sine. Acum nu numai că trebuie să ucidă, dar li se cere să facă să dispară cadavrele, și cred că asta este ceva nou. Aduce o altă natură a sarcinilor lor. Să ucizi pe cineva este dificil, dar să îl dezmembrezi? Acest lucru are un impact profund asupra sănătății lor mintale și, având în vedere că recrutează aceste tinere fete de la vârste foarte fragede, impactul asupra mentalității lor și asupra posibilității de reintegrare este mult mai complex”, a declarat Ospina-Escobar.

Motivele pentru care femeile intră în crima organizată

Motivele pentru care femeile intră în crima organizată, cum ar fi traficul de droguri sau crima plătită, tind să fie cam aceleași cu cele ale bărbaților - atât pentru bani, cât și pentru emancipare și statut. Însă impactul asupra societății tinde să fie diferit, mai ales într-o regiune în care partea leului în ceea ce privește îngrijirea copiilor tinde să revină femeilor. Dacă mamele ajung în spatele gratiilor, este mai probabil ca și copiii lor să facă același lucru, se arată în raport, și tind să imite alegerile pe care le fac mamele lor și statutul pe care îl obțin lucrând pentru cartel.

„Când am fost [la închisoare], fiul meu cel mic avea 10 ani... Când a venit să mă viziteze, nu aveam ce să-i dau. … Le vedeam pe celelalte familii mâncând la mesele de lângă noi și nici măcar nu aveam un suc. Într-o zi a venit să mă viziteze foarte fericit și mi-a arătat că are 15 dolari să-mi cumpere orice vreau. Am început să plâng și l-am întrebat: „Ce ai făcut, fiule?” M-a îmbrățișat și mi-a spus: „Ce a trebuit să fac ca să-ți cumpăr o masă potrivită aici”. … Atunci am știut că a început să lucreze ca asasin. Avea 14 ani”, a spus o femeie cercetătorilor.

Tot mai multe au rol de conducere

Rolul tot mai mare al femeilor în rândurile inferioare ale crimei organizate nu este de bun augur pentru "războiul drogurilor" din Mexic, care, de la declanșarea sa de către președintele de atunci, Felipe Calderon, în 2006, a făcut aproximativ 200.000 de victime și a dus la 100.000 de dispariții.

Ceea ce nu a fost detaliat în raport a fost numărul tot mai mare de femei care au deținut roluri de conducere în cartelurile mexicane sau în organizațiile care au legătură cu acestea.

Supranumite Las Patronas (șefele) într-o investigație VICE News și documentate, de asemenea, într-o carte a istoricului Elaine Carey intitulată "Femei traficante de droguri", există multe femei care au condus organizațiile criminale de la vârf, în roluri care includ transportul, logistica și spălarea de bani, atât în Mexicul contemporan, cât și de când a început afacerea cu narcotice între SUA și Mexic, în anii 1920 și 1930.