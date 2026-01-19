search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Stare de asediu în Guatemala, după ce bandele au declanşat violențe extreme în închisori și pe străzi, soldate cu opt poliţişti ucişi

0
0
Publicat:

Preşedintele Guatemalei a decretat stare de asediu la nivel național, după ce bandele criminale au declanșat un val de violențe în trei penitenciare, extins apoi pe străzi şi soldat cu uciderea a opt polițiști.

Președintele Guatemalei, Bernardo Arevalo, a declarat duminică, 18 ianuarie, stare de asediu pe întreg teritoriul național, ca răspuns la o escaladare gravă a violențelor provocate de bandele criminale.

Decizia vine după ce opt polițiști au fost uciși în atacuri armate, iar mai multe penitenciare au fost cuprinse de revolte violente, în urma cărora membri ai bandelor au luat ostatici zeci de angajați ai sistemului penitenciar, relatează Reuters.

Valul de violențe a fost declanșat de hotărârea autorităților de a transfera liderii principalelor bande în închisori de maximă siguranță. În semn de represalii, grupările criminale au organizat revolte coordonate în trei închisori și au lansat atacuri împotriva forțelor de ordine în capitală și în zonele învecinate.

Într-un discurs adresat națiunii, președintele Bernardo Arevalo a anunțat că starea de asediu va fi instituită pentru o perioadă de 30 de zile, începând de duminică, cu scopul de a „garanta protecția și securitatea” populației.

Măsura permite suspendarea temporară a unor drepturi constituționale, precum libertatea de întrunire și de manifestație, și extinde atribuțiile forțelor de securitate, inclusiv posibilitatea efectuării de arestări și interogatorii fără mandat judecătoresc. Decretul urmează să fie supus ratificării Parlamentului, unde opoziția deține majoritatea.

Șeful statului a anunțat, totodată, că forțele de ordine au recâștigat controlul complet asupra celor trei penitenciare în care bandele țineau ostatice 46 de persoane – 45 de gardieni și un medic psihiatru.

„Statul a restabilit controlul total. Criminalii sunt în genunchi în fața unui stat care aplică legea fără compromisuri”, a declarat Bernardo Arevalo.

Revoltele din penitenciare s-au extins în stradă

Principalele grupări implicate în violențe sunt bandele Barrio 18 și Mara Salvatrucha, desemnate drept organizații teroriste de către Statele Unite și autoritățile guatemaleze.

Acestea controlează numeroase zone din țară și sunt acuzate de crime, extorcări și trafic de droguri, impunând taxe ilegale comercianților, transportatorilor și populației civile. Cei care refuză să plătească sunt adesea asasinați.

Atacurile s-au intensificat după ce forțele de securitate au preluat controlul asupra penitenciarului în care este deținut Aldo Duppie, lider al bandei Barrio 18, cunoscut sub numele de „El Lobo”. Acesta execută pedepse însumând aproximativ 2.000 de ani de închisoare.

În urma recuceririi penitenciarului, bandele au lansat atacuri simultane asupra poliției în Ciudad de Guatemala și în împrejurimi, acțiuni pe care președintele le-a descris drept un act de răzbunare. Un membru al unei bande a fost ucis în confruntările cu forțele de ordine.

„Aceste crime au fost comise pentru a teroriza forțele de securitate și populația, în încercarea de a ne forța să renunțăm la lupta împotriva bandelor. Acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Bernardo Arevalo, subliniind că poliția și armata vor acționa coordonat pentru a restabili ordinea.

Președintele a decretat, de asemenea, trei zile de doliu național în memoria polițiștilor uciși, precizând că măsura nu ar trebui să afecteze semnificativ viața de zi cu zi a cetățenilor.

De asemenea, directorul Poliției Civile Naționale, David Boteo, le-a recomandat guatemalezilor să rămână în locuințe, iar Ambasada Statelor Unite la Guatemala a emis un avertisment de securitate pentru cetățenii americani.

În plus, Ministerul Educației a decis suspendarea cursurilor școlare la nivel național luni, 19 ianuarie, o măsură descrisă de autorități drept preventivă, menită să protejeze elevii și cadrele didactice.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Pro TV ia Big Brother? Prezentatoare: Gabriela Cristea, în locul lui Cătălin Măruță
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Dosarul lui Horațiu Potra a intrat în impas. Mercenarul nu poate fi inculpat pentru spălare de bani și evaziune: ancheta e blocată
fanatik.ro
image
Milioane de euro pe filieră PSD pentru șosele cu gropi și îngropate în nămeți: cazul firmei „stăpâne” de 10 ani pe drumurile din Tulcea
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
L-a umilit pe Gigi Becali de față cu toți jucătorii și a plecat fără să clipească. "A venit la mașină, a tras de ușă!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro. „Vreau să cred că această decizie i-a scăpat domnului Bolojan”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
România intră într-o zonă meteo extrem de rară și periculoasă: Mase de aer opuse se ciocnesc deasupra țării
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Românii scapă de cea mai DURĂ taxă! Nicuşor Dan a semnat decretul care amână aplicarea, AVEM documentul
romaniatv.net
image
Concediu de odihnă 2026. Cine sunt angajați care beneficiază de zile libere legale suplimentare
mediaflux.ro
image
Dat dispărut, Mario Iorgulescu a filmat un mesaj: „Au venit carabinierii, m-au luat”
gsp.ro
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Legăturile dureroase dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta. Ce i-a grăbit, de fapt, moartea marelui poet
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Meghan Markle a făcut publică o imagine inedită din 2016 cu Prințul Harry, dar și un videoclip surpriză filmat de Prințesa Lilibet

Click! Pentru femei

image
Succes, premii și încercări. Ce nu s-a văzut din viața Juliei Louis-Dreyfus, ajunsă la 65 de ani

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor