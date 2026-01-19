Stare de asediu în Guatemala, după ce bandele au declanşat violențe extreme în închisori și pe străzi, soldate cu opt poliţişti ucişi

Preşedintele Guatemalei a decretat stare de asediu la nivel național, după ce bandele criminale au declanșat un val de violențe în trei penitenciare, extins apoi pe străzi şi soldat cu uciderea a opt polițiști.

Președintele Guatemalei, Bernardo Arevalo, a declarat duminică, 18 ianuarie, stare de asediu pe întreg teritoriul național, ca răspuns la o escaladare gravă a violențelor provocate de bandele criminale.

Decizia vine după ce opt polițiști au fost uciși în atacuri armate, iar mai multe penitenciare au fost cuprinse de revolte violente, în urma cărora membri ai bandelor au luat ostatici zeci de angajați ai sistemului penitenciar, relatează Reuters.

Valul de violențe a fost declanșat de hotărârea autorităților de a transfera liderii principalelor bande în închisori de maximă siguranță. În semn de represalii, grupările criminale au organizat revolte coordonate în trei închisori și au lansat atacuri împotriva forțelor de ordine în capitală și în zonele învecinate.

Într-un discurs adresat națiunii, președintele Bernardo Arevalo a anunțat că starea de asediu va fi instituită pentru o perioadă de 30 de zile, începând de duminică, cu scopul de a „garanta protecția și securitatea” populației.

Măsura permite suspendarea temporară a unor drepturi constituționale, precum libertatea de întrunire și de manifestație, și extinde atribuțiile forțelor de securitate, inclusiv posibilitatea efectuării de arestări și interogatorii fără mandat judecătoresc. Decretul urmează să fie supus ratificării Parlamentului, unde opoziția deține majoritatea.

Șeful statului a anunțat, totodată, că forțele de ordine au recâștigat controlul complet asupra celor trei penitenciare în care bandele țineau ostatice 46 de persoane – 45 de gardieni și un medic psihiatru.

„Statul a restabilit controlul total. Criminalii sunt în genunchi în fața unui stat care aplică legea fără compromisuri”, a declarat Bernardo Arevalo.

Revoltele din penitenciare s-au extins în stradă

Principalele grupări implicate în violențe sunt bandele Barrio 18 și Mara Salvatrucha, desemnate drept organizații teroriste de către Statele Unite și autoritățile guatemaleze.

Acestea controlează numeroase zone din țară și sunt acuzate de crime, extorcări și trafic de droguri, impunând taxe ilegale comercianților, transportatorilor și populației civile. Cei care refuză să plătească sunt adesea asasinați.

Atacurile s-au intensificat după ce forțele de securitate au preluat controlul asupra penitenciarului în care este deținut Aldo Duppie, lider al bandei Barrio 18, cunoscut sub numele de „El Lobo”. Acesta execută pedepse însumând aproximativ 2.000 de ani de închisoare.

În urma recuceririi penitenciarului, bandele au lansat atacuri simultane asupra poliției în Ciudad de Guatemala și în împrejurimi, acțiuni pe care președintele le-a descris drept un act de răzbunare. Un membru al unei bande a fost ucis în confruntările cu forțele de ordine.

„Aceste crime au fost comise pentru a teroriza forțele de securitate și populația, în încercarea de a ne forța să renunțăm la lupta împotriva bandelor. Acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Bernardo Arevalo, subliniind că poliția și armata vor acționa coordonat pentru a restabili ordinea.

Președintele a decretat, de asemenea, trei zile de doliu național în memoria polițiștilor uciși, precizând că măsura nu ar trebui să afecteze semnificativ viața de zi cu zi a cetățenilor.

De asemenea, directorul Poliției Civile Naționale, David Boteo, le-a recomandat guatemalezilor să rămână în locuințe, iar Ambasada Statelor Unite la Guatemala a emis un avertisment de securitate pentru cetățenii americani.

În plus, Ministerul Educației a decis suspendarea cursurilor școlare la nivel național luni, 19 ianuarie, o măsură descrisă de autorități drept preventivă, menită să protejeze elevii și cadrele didactice.