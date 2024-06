Povestea doctorului care i-a salvat viața liderului Hamas. Ce s-a ales de promisiunea făcută de acesta: „Ar fi dispus să sacrifice chiar și 100.000 de palestinieni”

Atacul-surpriză a grupării islamiste palestiniene Hamas, în 7 octombrie, au șocat Israelul. Dar nu toți au fost luați prin surprindere. Când a aflat vestea, a dezvăluit doctorul Yuval Bitton pentru CNN, a știut instinctiv că va avea loc, precum și cine urma să îl comită.

„Cunosc persoana care a planificat, conceput și inițiat acest atac criminal”, a spus Bitton pentru Christiane Amanpour de la CNN. „Îl cunosc din 1996 – nu doar pe el, ci întreaga conducere Hamas din Gaza – și mi-a fost limpede că asta plănuiau”.

Bitton a lucrat ani de zile ca dentist la închisoarea Nafha din Israel. Acolo a cunoscut „acea persoană”, și anume pe Yahya Sinwar, un militant Hamas condamnat pentru crimă, care urma să devină deveni liderul grupării din Fâșia Gaza. Împrejurarea: i-a salvat viața, după ce a avut o contribuție importantă la diagnosticarea unei tumori pe creier.

Bitton spune că a avut sute de ore de conversații cu Sinwar, ceea ce i-a prilejuit o perspectivă rară asupra minții înaltului oficial al Hamas.

Dar ce s-a întâmplat ulterior îl chinuie. Bitton îl învinovăţeşte pe Sinwar pentru moartea nepotului său, care a fost omorât după ce militanţii Hamas i-au percheziţionat casa pe 7 octombrie.

În 2004, Sinwar venise la clinica închisorii plângându-se de dureri de gât și pierderea echilibrului.

„Când mi-a explicat ce se întâmplă cu el, l-am diagnosticat cu un accident vascular cerebral și, împreună cu medicul generalist, am decis să-l ducem la spital”, a relatat Bitton.

„Ajungând la spital, diagnosticul a fost că avea un abces pe creier și a fost operat în acea zi, ceea ce i-a viața pentru că dacă s-ar fi rupt ar fi murit”, a explicat el.

Sinwar a devenit liderul Hamas în Fâșia Gaza în 2017. Născut în tabăra de refugiați Khan Younis din sudul Gazei în 1962, într-o familie strămutată în timpul războiului arabo-israelian, s-a alăturat Hamas la sfârșitul anilor 1980. În 1989, a primit patru sentințe de închisoare pe viață în Israel pentru răpirea și uciderea a doi soldați israelieni.

După ce a fost eliberat în 2011, ca parte a unui schimb de prizonieri, s-a întors în Gaza, unde și-a început ascensiunea în organizația militantă, devenind cunoscut pentru tratamentul violent aplicat colaboratorilor suspecți.

Israelul l-a acuzat public pe Sinwar că a fost „creierul” atacului terorist al Hamas asupra sudului Israelului din 7 octombrie – deși experții spun că este probabil doar unul dintre vinovați – ceea ce face ca el să fie printre principalele țintele ale războiului purtat de Israel în enclava palestiniană.

Atacul a fost cel mai sângeros din istoria Israelului. Hamas și alte grupuri armate palestiniene au ucis peste 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au luat aproximativ 250 de ostatici, dintre care mai puțin de jumătate ar mai fi în viață.

Recunoștință și răsplată

După ce s-a făcut bine, Sinwar i-a spus lui Bitton că îi datorează viața, ceea ce i-a spus și la momentul în care a fost eliberat în cadrul schimbului de prizonieri din 2011, alături de peste 1.000 de deținuți palestinieni, în schimbul soldatului israelian Gilad Shalit.

„Mi-a spus în ziua în care a fost eliberat în cadrul acordul asupra lui [Gilad] Shalit în 2011, că îmi datorează viața și într-o zi va răsplăti asta”.

Totuși, la ani distanță, acea promisiune s-a dovedit deșartă.

„După cum lesne înțelegeți, el a compensat totul pe 7 octombrie prin faptul că a fost, de asemenea, direct responsabil pentru uciderea nepotului meu în kibbutzul Nir Oz”, a povestit Bitton pentru CNN.

Nir Oz a fost unul dintre cele câteva kibutzuri care au suportat greul atacului Hamas din 7 octombrie, un număr mare de rezidenți ai acestuia fiind uciși sau luați ostatici.

Bitton a relatat că nepotul său, Tamir, a fost „grav rănit” încercând să lupte împotriva atacatorilor.

„Erau doar cinci, nu aveau nicio șansă, iar el a fost răpit în timp ce era grav rănit, inconștient, murind la câteva ore în Gaza”.

O legătură strânsă

Bitton – care ulterior s-a alăturat serviciilor de informații israeliene – a ajuns să-l cunoască bine pe Sinwar pe când acesta era închis, petrecând „sute de ore” cu el.

Sinwar, spune Bitton, crede că evreii nu au ce să caute pe „pământurile musulmane”.

Prin urmare, Bitton a ajuns încă de pe atunci la concluzia că „doar o chestiune de timp și de oportunitate până când ei [Hamas] vor acționa împotriva noastră și vor încerca să ne expulzeze din locul în care trăim”.

În pofida a a opt luni de încleștări în Gaza , în urma cărora au fost uciși peste 37.000 de palestinieni, se crede că Sinwar este în viață și că se adăpostește în enclavă.

Întrebat despre evaluarea sa asupra mentalității lui Sinwar, Bitton spune că liderul Hamas este preocupat în principal să se mențină la putere.

El crede că Sinwar ar fi „dispus să sacrifice chiar și 100.000 de palestinieni pentru a asigura supraviețuirea guvernării sale”.

„El este dispus să plătească cu viețile militanților, ale membrilor Hamas, ale civililor. Nu-i pasă.”

Având în vedere acest lucru, Bitton consideră că Israelul a făcut o greșeală când nu a creat o alternativă la conducerea Hamas, care ar fi putut submina puterea lui Sinwar.

Bitton spune că, în opinia lui, Sinwar este încă animat de „senzația că se află într-o poziție puternică”.

„El conduce negocierile în timp ce încă operează din interiorul Gaza și încă controlează zonele din care evacuează IDF, controlează și ajutorul umanitar și, prin urmare, se simte puternic și nu va semna un acord pentru eliberarea ostaticilor decât dacă IDF se retrage din Gaza și luptele se termină”.

Sinwar și-a petrecut cele peste două decenii în închisoare studiindu-și dușmanul, inclusiv învățând ebraica.

Este o lecție și Israelul ar fi trebuit să învețe la rândul lui, spune Bitton, care consideră că guvernul și serviciile de informații „nu au cunoscut și nu au studiat suficient de bine [organizația] Hamas”.

„Atitudinea noastră față de Hamas a fost arogantă. Am desconsiderat Hamas. Or, Hamas a spus tot ceea ce intenționa să facă, doar că noi nu am vrut să ascultăm."