Petrolier capturat în Golful Oman, la o zi după ce nave de război britanice și americane au doborât rachete ale rebelilor houthi

Un petrolier a fost abordat de "șase militari" în Golful Oman în această dimineață, potrivit unor rapoarte ale organizațiilor navale.

Detaliile au rămas neclare în ceea ce pare a fi cea mai recentă captură a unei nave în apele tensionate din Orientul Mijlociu, care a avut loc la o zi după ce navele de război britanice și americane au doborât rachete lansate de rebelii houthi susținuți de Iran în Marea Roșie, scrie dailymail.co.uk.

Operațiunile maritime ale armatei britanice au început dimineața devreme.

Incidentul în care au fost implicate Nikolas, un petrolier și un tanc de produse chimice a avut loc în apele dintre Oman și Iran, la 50 de mile marine la est de Sohar, în Oman.

Zona este tranzitată de navele care intră și ies din Strâmtoarea Ormuz, gura îngustă a Golfului Persic, prin care trece o cincime din tot petrolul comercializat.

Nava sub pavilion maltez a fost cunoscută cândva sub numele de Suez Rajan și a fost implicată într-o dispută care a durat un an și în urma căreia Departamentul de Justiție al SUA a confiscat 1 milion de barili de țiței iranian.

UKMTO, administrată de armata britanică, a descris primirea unui raport de la managerul de securitate al navei, care a spus că a auzit "voci necunoscute la telefon" alături de căpitanul navei. Acesta a precizat că eforturile ulterioare de a contacta nava au eșuat.

UKMTO a precizat că nu a putut lua legătura cu nava în acest moment și că autoritățile investighează incidentul.

Firma privată de informații Ambrey a declarat că 'șase militari' au urcat la bordul navei, pe care a identificat-o ca fiind petrolierul St. Nikolas.

Aceasta a precizat că bărbații au acoperit camerele de supraveghere în timp ce se urcau la bord. Iranul și Omanul nu au recunoscut imediat îmbarcarea.

De la prăbușirea acordului nuclear iranian, apele din jurul strâmtorii au fost marcate de o serie de confiscări de nave de către Iran, precum și de atacuri care au vizat transportul maritim, pe care Marina le-a pus pe seama Teheranului.

Iranul și Marina Militară au avut, de asemenea, o serie de întâlniri tensionate în această cale navigabilă, deși recent atenția s-a concentrat asupra rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran, care au atacat nave în Marea Roșie, pe fondul războiului Israelului împotriva Hamas în Fâșia Gaza. De asemenea, Statele Unite și aliații săi au confiscat încărcături de petrol iranian începând din 2019.

Acest lucru a dus la o serie de atacuri în Orientul Mijlociu atribuite Republicii Islamice, precum și la confiscări de nave de către forțele militare și paramilitare iraniene care amenință transportul maritim global.

Nava St. Nikolas fusese numită anterior Suez Rajan, asociată cu compania maritimă grecească Empire Navigation.

Atenția a început să se concentreze asupra Suez Rajan în februarie 2022, când grupul United Against Nuclear Iran a declarat că suspectează că petrolierul transporta petrol din Insula Khargh, principalul său terminal de distribuție a petrolului din Golful Persic.

Fotografiile din satelit și datele de transport maritim analizate la vremea respectivă de Associated Press au susținut această acuzație.

Timp de luni de zile, nava a stat în Marea Chinei de Sud, în largul coastei de nord-est a Singapore, înainte de a se îndrepta brusc spre coasta Texasului, fără nicio explicație.

În august, nava și-a descărcat încărcătura pe un alt petrolier, care a eliberat petrolul în Houston, ca parte a unui ordin al Departamentului de Justiție.

În septembrie, Empire Navigation a pledat vinovat de contrabandă cu țiței iranian sancționat și a fost de acord să plătească o amendă de 2,4 milioane de dolari într-un caz în care a fost implicat petrolierul Suez Rajan, care a transportat aproximativ 1 milion de barili de petrol.

Captura de joi are loc pe fondul tensiunilor ridicate din mările Orientului Mijlociu și după ce navele de război britanice și americane au interceptat rachete Houthi.

Grupul rebel Houthi din Yemen - o miliție susținută de Iran - bombardează de luni de zile navele comerciale din Marea Roșie, forțând o coaliție de națiuni, inclusiv Marea Britanie și SUA, să desfășoare nave de război pentru a le proteja.

Rebelii spun că atacurile lor au ca scop oprirea războiului Israelului împotriva Hamas în Fâșia Gaza. Însă țintele lor sunt din ce în ce mai aleatorii, ceea ce crește riscul unui atac de represalii al SUA asupra Yemenului.

Atacurile perturbă comerțul maritim prin canalul Suez - o rută crucială care leagă Europa de Asia și Orientul Mijlociu - ceea ce duce la întârzieri și la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Secretarul britanic al apărării, Grant Shapps, i-a avertizat miercuri pe Houthis să pună capăt atacurilor, după ce HMS Diamond, un distrugător Type 45 de 1 miliard de lire sterline, cunoscut ca fiind bijuteria Marinei Regale, a doborât țintele cu o ploaie de rachete Sea Viper.

Avioane de luptă americane au fost, de asemenea, implicate în operațiune.

Imagini dramatice au arătat momentul în care distrugătorul britanic a doborât valul uriaș de rachete și drone lansate de rebeli.

Shapps a declarat pentru Sky News că nu există "nicio îndoială" că Teheranul a fost implicat și că a furnizat arme și informații.

”Destul este destul”, a spus el. ”Trebuie să fim clari cu Houthis că acest lucru trebuie să înceteze și acesta este mesajul meu simplu pentru ei astăzi: Urmăriți acest spațiu”.

De asemenea, el a declarat reporterilor: "Înțeleg că atât nava în sine a fost potențial ținta... dar și că este vorba de un atac generalizat asupra tuturor navelor (din regiune)".

Shapps a numit atacul Houthi "cel mai mare de până acum" și a declarat că Marea Britanie a luat măsuri pentru "a proteja viețile nevinovate și economia globală". El a precizat că niciun membru al echipajului HMS Diamond nu a fost rănit.