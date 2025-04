Peste 100 de persoane au fost rănite marţi în urma unei scurgeri de gaze naturale în Malaezia care a provocat un incendiu uriaş, anunţă autorităţile.

Pompierii din statul Selangor (vest) anunţă într-un comunicat ”o scurgere de gaze naturale la un gazoduct pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri şi flăcări care de o înălţime considerablă”.

Aproximativ 50 de locuinţe au fost atinse de flăcări, anunţă ei, fără să facă alte precizări, scrie news.ro.

Din zonă au fugit locuitorii care sărbătoreau Eid al-Fitr, care marchează sfârşitul lunii postului Ramadanului, zile libere în Malaezia, o ţară în care islamul este majoritar.

”Brusc, am auzit o detonare puternică, iar apoi a fost un haos total”, declară o persoană care locuieşte la 200 de metri de sinistru, citată de cotidianul The Star. ”Am părăsit imediat casa şi am văzut şi alţi locuitori plecând”.

Infrastructura respectivă aparţine companiei publice Petronas, potrivit unui comunicat, în care se precizează că alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei a fost oprită.

Conducătorul statului Selangor, Amirudin Shari, anunţă pe Facebook că un centru de ajutor temporar a fost înfiinţat într-o moschee situată în zonă.

El le cere locuitorilor să stea la distanţă de zona afectată de incendiu pe timpul unei anchete şi unor operaţiuni de salvare.