Lider al bandei MS-13, posibila miză a înțelegerii dintre Bukele și Trump privind deportările în El Salvador. Cine e „El Greñas”

Unul dintre cei deportați recent de SUA, un lider important al bandei MS-13, este membru fondator al Ranfla Nacional, înaltul comandament criminal care a negociat reducerea ratei ale omuciderilor, în schimbul unor beneficii în închisoare, cu mai multe guverne salvadoriene, inclusiv cel al actualului președinte, relatează El Pais.

Tot mai multe detalii ies la iveală cu privire la înțelegerea dintre președintele El Salvador, Nayib Bukele, și Donald Trump cu privire la primirea migranților deportați din Statele Unite pentru a fi încarcerați în țara din America Centrală. Luni, a doua zi după ce președintele salvadorian a televizat transferul a 261 de presupuși membri ai organizațiilor criminale Tren de Aragua și MS-13 la Centrul de Izolare a Terorismului (CECOT), Casa Albă a clarificat că, de fapt, 101 dintre venezuelenii care au sosit duminică erau doar migranți fără acte, nu teroriști. Între timp, controversele izbucniseră deja. În aceeași zi în care SUA au trimis două zboruri cu deportați venezueleni în temeiul unei legi din secolul al XVIII-lea aplicabilă în vremuri de război și fără un proces echitabil, un judecător a blocat temporar măsura.

Ulterior, The New York Times a dezvăluit că, deși Washingtonul a susținut că avioanele se aflau deja deasupra apelor internaționale când un judecător a ordonat suspendarea operațiunii, cel puțin unul dintre ele se afla încă la sol. Bukele a invocat motive financiare pentru a-și închiria mega-închisoarea, președintele salvadorian estimând că acordul poate genera un venit anual de 6 milioane de dolari, sumă care ar contribui la întreținerea unui sistem penitenciar ce costă acest stat 200 de milioane de dolari pe an. Dar el pare a fi interesat și de altceva, dincolo de partea financiară.

Unul dintre membrii deportați ai bandei MS-13 care apar în videoclipul difuzat de Bukele este César Humberto López Larios, alias "Greñas de Stoners", unul dintre liderii de top ai organizației și membru fondator al Ranfla Nacional, înaltul comandament al structurii criminale care a negociat reduceri ale ratei omuciderilor în schimbul beneficiilor în închisoare cu mai multe guverne salvadoriene, inclusiv a lui Bukele. López Larios a fost prins pe 9 iunie 2024, în Mexic, după ce ani de-a rândul s-a aflat pe lista celor mai căutați infractori a FBI.

Greñas a fost, de asemenea, unul dintre cei 27 de lideri acuzați de Statele Unite de narcoterorism și era așteptat să depună mărturie la un tribunal din New York cu privire la afacerile sale cu guvernul salvadorian. Cu patru zile înainte de deportarea lui Greñas, pe 11 martie, procuratura a cerut ca acuzațiile împotriva sa să fie respinse. „Din motive geopolitice și de securitate națională și prin autoritatea suverană a ramurii executive în afacerile internaționale, Statele Unite resping acuzațiile împotriva inculpatului fără prejudicii, astfel încât El Salvador să-l poată urmări penal pentru acuzații penale în conformitate cu legea salvadoriană”, se arată într-un document al procurorului obținut de El Faro.

Decizia, potrivit unor experți, ar putea fi interpretată ca un mesaj către liderii bandelor reținuți de autoritățile americane: dacă vorbesc, ar putea ajunge în mâinile lui Bukele. La rândul său, președintele salvadorian încearcă să-l curteze pe Trump în toate modurile posibile pentru a-și atinge obiectivele. Și pare să reușească.

La două zile după ce a fost anunțată deportarea lui Greñas, doi dintre liderii MS-13 deținuți în SUA și care au participat la negocierile cu administrația Bukele au pledat vinovați în fața Tribunalului Districtual de Est din New York, potrivit documentelor obținute de jurnalistul Insight Crime Carlos García. Este vorba de Marlon Antonio Menjívar Portillo, alias „Rojo de Park View”, și Jorge Alexander de la Cruz, alias „Cruger”.

Cariera infracțională a lui „El Greñas”

López Larios s-a născut în 1978 în vestul El Salvadorului. A fondat primele celule ale bandei Mara Salvatrucha în anii 1990. Are un cazier bogat. A fost acuzat de omucidere, extorcare și apartenență la organizații teroriste. A fost condamnat și eliberat de mai multe ori între 2002 și 2013. În anii următori, a fost trimis de MS-13 pentru a efectua operațiuni în Mexic și Statele Unite.

O investigație din 2016 a Procuraturii Generale din Salvador și a poliției numită Operațiunea Jaque, a cărei copie se află în posesia El País, dezvăluie o serie de apeluri telefonice în care liderii bandelor coordonează traficul de arme și droguri din Mexic în El Salvador. În conversații, liderii îl identifică pe Greñas ca fiind „persoana responsabilă” de traficul de droguri ca parte a Programului Mexic, ramura MS-13 din această țară.

În 2017, Greñas a fost capturat în Statele Unite și deportat în El Salvador. Acolo, a fost deținut într-o închisoare de maximă securitate după ce a fost acuzat de o duzină de infracțiuni, inclusiv de ordonarea unor asasinate împotriva ofițerilor de poliție. După care, în octombrie 2020, o instanță inferioară a dispus eliberarea sa, motivând depășirea termenului în închisoarea în lipsa unei condamnări definitive. La acel moment, Bukele era președinte de mai bine de un an.

Pe 9 iunie 2024, López Larios a fost reținut în orașul Arriaga, în statul Chiapas, Mexic. Ulterior a fost transferat în Statele Unite, unde a fost reținut de agenții FBI.

Cazul care l-a pus în dificultate pe Bukele

Negocierile dintre bandele MS-13 și Barrio 18 cu administrația Bukele au fost dezvăluite de investigațiile jurnalistice, însă în particular una dintre acuzațiile oficiale depuse de Biroul Procurorului SUA în 2022 trimit în mod direct către doi oficiali de rang înalt ai lui Bukele care au negociat cu MS-13 pentru a reduce rata omuciderilor între 2019 și 2021.

Între 2020 și 2022, Statele Unite au cerut în mod repetat ca El Salvador să-i extrădeze pe liderii pe care îi deținea în închisorile sale. Administrația Bukele a refuzat, creând tensiuni diplomatice între cele două națiuni. La rândul său, FBI și-a dublat eforturile de a-i captura pe cei aflați încă în libertate și a capturat cel puțin o jumătate de duzină dintre ei, inclusiv pe Greñas.

Un alt lider al Mara Salvatrucha arestat în Mexic și trimis în Statele Unite a fost Elmer Canales, alias „Crook”, care a fost capturat pe 8 noiembrie 2023, pe teritoriul mexican, deși ar fi trebuit să ispășească o pedeapsă într-o închisoare de maximă securitate din El Salvador. În ianuarie 2024, o investigație El Faro a dezvăluit că guvernul Bukele era atât de disperat să-l recupereze capul bandelor pe care îl eliberase ilegal anterior, încât a oferit, prin intermediari, 1 milion de dolari Cartelului Jalisco New Generation în schimbul ajutorului pentru recuperarea lui Crook.

În ciuda tuturor eforturilor depuse de Statele Unite pentru a-i captura pe liderii MS-13, administrația Trump pare să-și schimbe decizia. Sau cel puțin în privința unuia dintre ei. Acordul dintre Bukele și Trump de a primi deportați pentru transferul la CECOT a ieșit la iveală pe 3 februarie, în urma vizitei secretarului de stat Marco Rubio în țara din America Centrală. În aceeași zi, ambasadorul El Salvador în Statele Unite, Milena Mayorga, a declarat într-un interviu televizat că deportarea liderilor MS-13 deținuți de Statele Unite este „o chestiune de onoare”. „Singurul lucru pe care președintele Bukele i-a spus [lui Trump] a fost: «Vrem deportarea lor»”, a spus Mayorga.

După ce l-a primit pe El Greñas printre deportați sâmbăta trecută, Bukele a scris pe contul său X: „Unul dintre ei este membru al celei mai înalte structuri a organizației criminale. Acest lucru ne va ajuta să finalizăm colectarea de informații și să urmărim ultimele rămășițe ale MS-13, inclusiv foștii și noii săi membri, bani, arme, droguri, ascunzători, colaboratori și sponsori.”

Deportările din Statele Unite către CECOT din El Salvador au fost oprite de un judecător federal, care a dat administrației Trump termen până lunea viitoare pentru a dovedi că nu a încălcat un ordin judecătoresc. Asta pune sub semnul întrebării măsura în care acordul va continua să funcționeze astfel încât mai mulți membri ai bandelor MS-13 deținuți în Statele Unite să fie dați pe mâinile lui Bukele.