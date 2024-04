Israelul e pregătit să facă față oricărui scenariu iranian, spune ministrul apărării după amenințările Iranului

Israelul este pregătit să facă față oricărui scenariu ce ar putea apărea în ceea ce privește Iranul, a declarat duminică ministrul Apărării, Yoav Gallant, după ce Teheranul a amenințat cu represalii pentru uciderea unor generali iranieni la 1 aprilie, în Siria, relatează Reuters.

Un oficial iranian a declarat anterior că ambasadele israeliene nu sunt în siguranță, iar o agenție de știri semi-oficială a publicat un grafic înfățișând arme despre care spune că ar fi capabile să lovească Israelul.

Biroul lui Gallant a emis un comunicat privind starea de pregătire a Israelului după ce a organizat o „evaluare a situației operaționale" alături de ofițeri militari de rang înalt.

„La finalizarea evaluării, ministrul Gallant a subliniat că instituția de apărare a finalizat pregătirile în vederea unor răspunsuri în cazul oricărui scenariu care s-ar putea dezvolta vizavi de Iran", a anunțat biroul său.

Șeful Statului Major General, Herzi Halevi, a declarat că Israelul „știe cum să facă față Iranului - în manieră ofensivă și defensivă".

„Știm cum să acționăm în forță împotriva Iranului atât în locuri apropiate, cât și îndepărtate. Operăm în cooperare cu SUA și cu partenerii strategici din regiune", a afirmat el în declarații televizate.

Iranul a amenințat că va răspunde atacului presupus israelian de săptămâna trecută la Damasc, în urma căruia au fost uciși șapte membri ai Gardienilor Revoluției, printre care și un comandant de rang înalt.

Un consilier de rang înalt al liderului suprem al Iranului, Yahya Rahim Safavi, a declarat duminică că niciuna dintre ambasadele Israelului nu mai este în siguranță și că Teheranul consideră confruntarea cu Israelul ca fiind un „drept legal și legitim”.

„Fiţi siguri că răspunsul iranian la lovitura asupra consulatului de la Damasc este inevitabilă'', a declarat vineri liderul organizaţiei şiite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah.

'„Unde, cum, când şi care va fi amploarea ripostei nu suntem în măsură să întrebăm'', a adăugat el, estimând că decizia îi va reveni Teheranului.

Agenția iraniană de presă semi-oficială ISNA a publicat duminică un grafic despre care spune că arată nouă tipuri diferite de rachete iraniene care ar fi capabile să lovească Israelul.

Israelul nu a confirmat oficial că se află în spatele atacului asupra Damascului. Liderii săi au declarat în termeni mai generali că acționează împotriva Iranului, ce sprijină grupurile militante Hamas din Gaza și Hezbollah din Liban, ambele confruntându-se cu Israelul în ultimele șase luni, pe fondul războiului dus de acesta din urmă în Fâșia Gaza.

Totodată, SUA sunt în stare de alertă și se pregătesc pentru un posibil atac al Iranului care să vizeze active israeliene sau americane din regiune.

Israelul, Argentina și SUA au acuzat Iranul că se află în spatele atentatului cu bombă mortal din 1994 asupra unui centru evreiesc din Buenos Aires, soldat cu 85 de morți. Teheranul a negat orice implicare în acel atac.

Serviciile secrete americane estimează că răspunsul Teheranului ar putea consta într-un atac cu drone

Israelul se pregăteşte pentru toate scenariile în aşteptarea unei reacţii din partea Teheranului după eliminarea ţintită atribuită Israelului a unor înalţi responsabili iranieni la Damasc la începutul acestei săptămâni, a relatat sâmbătă postul de televiziune israelian i24News, preluat de Agerpres.

Serviciile de informaţii ale SUA estimează că răspunsul ar putea consta într-un atac cu drone şi rachete de croazieră, dar va fi proporţional şi îndreptat împotriva unei „facilităţi diplomatice” şi nu împotriva unor civili, a dezvăluit vineri seara canalul de televiziune american CBS.

Potrivit evaluărilor americane, momentul şi ţinta sunt necunoscute, dar această răzbunare este aşteptată „până la sfârşitul lunii de Ramadan, la sfârşitul săptămânii viitoare".

„Pregătirea şi vigilenţa nu sunt sinonime cu panica şi frica. Inamicul a fost lovit sever peste tot şi, prin urmare, caută modalităţi de a reacţiona.Suntem pregătiţi cu o ripostă multiplă şi de apărare pe mai multe niveluri”, a spus ministrul israelian al apărării israelian, Yoav Gallant, în cursul unei vizite la baza aeriană Tel Nof.

„Atacăm peste tot acolo unde statul Israel decide să lupte împotriva unui inamic - fie la Damasc sau la Beirut", a spus el, potrivit postului israelian de televiziune citat.

Analiști: Israelul a depășit niște linii roșii prin atacul asupra consulatului iranian din Damasc

Bombardamentul întreprins săptămâna trecută asupra secţiei consulare a ambasadei Iranului a făcut 11 morţi, printre care un comandant iranian de rang înalt aflat în Siria, Mohammad Reza Zahedi, şi alţi şase membri ai Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a Iranului.

„Aceasta este o escaladare importantă. Luând drept ţintă un obiectiv diplomatic iranian, Israelul a încălcat „o linie" roşie, a subliniat Ali Vaez, analist în cadrul International Crisis Group, a relatat AFP.

Israelul confirmă rareori atacuri în Siria vecină, unde Iranul, Hezbollahul libanez pro-iranian şi alte grupări fidele Teheranului susţin militar regimul lui Bashar al-Assad, în cadrul războiului civil declanşat în 2011.

Teheranul a declarat că nu doreşte un război regional, însă, după atacul de la Damasc, liderul suprem iranian Ali Khamenei a avertizat că „regimul pervers sionist va fi pedepsit de oamenii noştri bravi”.

„Atacul împotriva consulatului iranian la Damasc a încălcat multe linii roşii", apreciază Bassam Abou Abdallah, un analist sirian apropiat de guvern ce conduce Centrul pentru cercetare strategică de la Damasc.

„Existau reguli de angajament, însă de acum acesta este un război deschis între Israel şi axa de rezistenţă", a subliniat el.

„Este clar că suntem în logica unei escaladări. Ar putea fi reluate atacurile împotriva bazelor americane în Irak, Siria sau în altă parte”, a adăugat analistul.

Este probabil ca Iranul să facă Israelul să plătească, însă de o manieră indirectă şi prin intermediul partenerilor şi al aliaţilor săi din regiune", estimează Ali Vaez.

Potrivit acestui specialist în Iran, „dilema” Teheranului este aceea că „absenţa unui răspuns ar putea constitui un semnal de slăbiciune pentru Israel, dar represaliile riscă să ducă la o acţiune şi mai severă din partea SUA sau a Israelului".

Citește și: Rusia acuză Israelul că alimentează conflictul din regiune prin atacurile asupra Siriei

În opinia analiştilor, atacul de la Damasc ar putea fi chiar o tentativă a prim-ministrului Benjamin Netayanu de a provoca un conflict la scară regională.

„Sub presiunea americanilor, Netanyahu va continua pe termen scurt războiul din Gaza şi se va întoarce spre Liban şi Siria", spune analistul Nick Heras, cu referire la presiunile americane asupra Israelului de a a pune capăt războiului în Gaza.

Israelul consideră că „iranienii conduc de la Damasc fronturile” în Gaza şi Liban, iar Netanyahu „se aşteaptă la un apropiat război regional cu Iranul", în care „speră să i se ralieze SUA", afirmă acest expert de la New Lines Institute for Strategy and Policy.„

„Israelienii ştiu că Gardienii Revoluţiei vor fi inamicii lor cei mai periculoşi în acest război şi încearcă să le elimine şefii cei mai importanţi", adaugă analistul.