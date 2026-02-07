search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Criza severă de energie din Cuba lovește turismul. Guvernul a început să închidă hoteluri și să mute turiștii în alte unități de cazare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi de cazare pentru a economisi energie, după ce administrația Trump a preluat controlul asupra fluxurilor de petrol din Venezuela, relatează EFE.

Cuba turism

Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga, care este și ministrul comerţului exterior şi al investiţiilor străine, a anunțat vineri elaborarea unui plan pentru sectorul turistic pentru a reduce consumul de energie, a consolida stațiunile turistice şi a profita de actualul sezon de vârf din ţara noastră”.

Acesta nu a dat detalii despre această „compactare” a infrastructurii turistice, însă surse citate de EFE au declarat că încă de vineri unele hoteluri au început să se închidă, iar turiştii internaţionali sunt relocaţi în alte unităţi de cazare.

Măsurile afectează în principal hoteluri din staţiunea Varadero şi zone turistice din nordul insulei. În Cuba operează lanţurile hoteliere spaniole Melia şi Iberostar şi lanţul canadian Blue Diamond.

Sectorul turistic din Cuba, considerat cândva motorul economiei, a încheiat anul 2025 cu cel mai slab număr de turişti internaţionali (1,8 milioane) din 2002, fără a lua în considerare anii pandemiei de COVID-19.

 în prima jumătate a anului, rata de ocupare hotelieră a înregistrat o scădere de şapte puncte procentuale faţă de anul precedent. Turismul a avut o pantă descendentă în ultimii şapte ani.

Cei mai mulți turiști anul trecut au venit din Canada - 754.010 de turişti - şi Rusia - 131.882 de turiști, însă și turismul din aceste țări a scăzut cu 12,4%, respectiv 29% faţă de anul precedent.

Declinul turismului în Cuba

A început după 2018, când Cuba a înregistrat un record istoric de turişti: 4,7 milioane. Cuba tocmai ieşise din anii „dezgheţului” cu Statele Unite, sub preşedintele Barack Obama.

După care, în primul mandat al lui Donald Trump, Cuba a fost supusă sancțiunilor americane. Au urmat pandemia (care a îngheţat sectorul timp de aproape doi ani) și o criză economică şi energetică severă, care are impact asupra serviciilor şi asupra experienţei generale - precum și reducerea rutelor aeriene.

Cuba se confruntă cu o criză energetică de la mijlocul anului 2024, pe fondul defecţiunilor frecvente ale centralelor sale termoelectrice îmbătrânite şi a lipsei de valută străină pentru a importa combustibilul necesar pentru alimentarea sistemului său de generare.

Operaţiunea militară americană din 3 ianuarie  de capturare a lui Nicolas Maduro a însemnat pentru regimul de la Havana şi sfârşitul aprovizionării cu energie vitală pentru insulă.

După care preşedintele american, Donald Trump, a mărit presiunea: un ordin executiv din 29 ianuarie ameninţă cu tarife vamale ţările care vând petrol guvernului cubanez.

Pentru a face faţă acestei situaţii, regimul de la Havana a activat un plan de urgenţă, care include raţionalizarea vânzărilor de combustibil, prioritizarea telemuncii şi implementarea unor modele de învăţare hibrid în universităţi. 

Printre măsuri se numără introducerea săptămânii de lucru de patru zile în administraţia şi întreprinderile de stat şi restricţii la vânzarea de carburanţi; reducerea serviciilor de transport cu autobuze şi trenuri; închiderea temporară a unor unităţi turistice; programe mai scurte în universităţi, cu prezenţa facultativă la unele activităţi.

Cuba nu a mai primit petrol din Venezuela din decembrie anul trecut, când preşedintele american Donald Trump a ordonat blocarea completă a petrolierelor supuse sancţiunilor.

Criza actuală din Cuba este comparată de unii observatori cu cea de la începutul deceniului 1990, când prăbuşirea Uniunii Sovietice a dus la cea mai puternică recesiune din istoria insulei caraibiene de după victoria din 1959 a revoluţiei conduse de Fidel Castro. 

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul rapid al SUA pentru războiul lui Putin: acord de pace Moscova - Kiev în martie, alegeri și referendum în Ucraina în luna mai
digi24.ro
image
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
stirileprotv.ro
image
De ce Nicolae Ceaușescu bea sucul doar cu paiul. Motivul din spatele acestui gest ciudat
gandul.ro
image
Cum s-a împărțit șpaga între funcționarii reținuți de la Primăria Sectorului 5 – procurori
mediafax.ro
image
Cum a apărut Mihaela Buzărnescu la piscină. Jucătoarea de tenis a uimit cu o imagine în costum de baie
fanatik.ro
image
Momentul în care doi pensionari sunt jefuiți pe stradă, în Cernavodă, de cei 13.000 lei abia împrumutați de la Casa de Ajutor Reciproc
libertatea.ro
image
Următorul hegemon al Europei: Care sunt riscurile reînarmării Germaniei și de ce soluția „cătușelor de aur” ar putea salva continentul
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
SUA au încercat să mușamalizeze ”furtul” lui Vladimir Putin, dar totul a ieșit la iveală! Președintele american: ”O umilință”
digisport.ro
image
Germania face descoperirea anului. Resursa, care a fost bine ascunsă până acum, ar putea schimba viitorul energetic al Europei
stiripesurse.ro
image
Primul scandal la JO 2026. O patinatoare olandeză a stârnit revoltă pentru că s-a dus la Milano cu avionul privat, nu cu echipa
antena3.ro
image
Momentul în care un pensionar este jefuit în plină stradă, în Cernavodă. "Cu o zi în urmă mă mai tâlhăriseră"
observatornews.ro
image
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Obiectul banal din casă care îți poate distruge mașina de spălat
playtech.ro
image
„M-au chemat în birou și mi-au spus că trebuie să plec”. Adi Ilie a dezvăluit cum s-a făcut transferul bombă la Galatasaray. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După ce Ion Țiriac i-a dat pe mână toată averea de 2,5 miliarde $, a anunțat în ce va investi 100.000.000
digisport.ro
image
Statul pregătește reducere de impozit pentru cei care plătesc la timp: cine poate primi bonificația
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Mercur intră în Pești pe 7 februarie 2026! Cum influențează acest fenomen astrologic fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Sportiva de la Jocurile Olimpice care a pozat într-o revistă celebră pentru adulți: „Este pur și simplu arta mea”. FOTO
click.ro
image
Rețeta cu care Elwira Petre și-a cucerit fanii: brioșe sănătoase cu banane și afine, ideale pentru persoanele aflate la dietă. „Fără lapte, fără zahăr și fără gluten, naturale”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Kristen Stewart foto Profimedia jpg
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Biserica din Capitală care ascunde un secret despre Arsenie Boca. Dan Negru, dezvăluiri surprinzătoare: „E lăsat aici. Să vi-l arăt”
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!

Click! Pentru femei

image
Kristen Stewart, bântuită de Prințesa Diana. Actrița izbucnește în lacrimi când se gândește la fosta soție a Regelui Charles

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?