Criza severă de energie din Cuba lovește turismul. Guvernul a început să închidă hoteluri și să mute turiștii în alte unități de cazare

Guvernul cubanez a început să închidă unele hoteluri de pe insulă şi să relocheze turiştii în alte unităţi de cazare pentru a economisi energie, după ce administrația Trump a preluat controlul asupra fluxurilor de petrol din Venezuela, relatează EFE.

Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga, care este și ministrul comerţului exterior şi al investiţiilor străine, a anunțat vineri elaborarea unui plan pentru sectorul turistic pentru a reduce consumul de energie, a consolida stațiunile turistice şi a profita de actualul sezon de vârf din ţara noastră”.

Acesta nu a dat detalii despre această „compactare” a infrastructurii turistice, însă surse citate de EFE au declarat că încă de vineri unele hoteluri au început să se închidă, iar turiştii internaţionali sunt relocaţi în alte unităţi de cazare.

Măsurile afectează în principal hoteluri din staţiunea Varadero şi zone turistice din nordul insulei. În Cuba operează lanţurile hoteliere spaniole Melia şi Iberostar şi lanţul canadian Blue Diamond.

Sectorul turistic din Cuba, considerat cândva motorul economiei, a încheiat anul 2025 cu cel mai slab număr de turişti internaţionali (1,8 milioane) din 2002, fără a lua în considerare anii pandemiei de COVID-19.

în prima jumătate a anului, rata de ocupare hotelieră a înregistrat o scădere de şapte puncte procentuale faţă de anul precedent. Turismul a avut o pantă descendentă în ultimii şapte ani.

Cei mai mulți turiști anul trecut au venit din Canada - 754.010 de turişti - şi Rusia - 131.882 de turiști, însă și turismul din aceste țări a scăzut cu 12,4%, respectiv 29% faţă de anul precedent.

Declinul turismului în Cuba

A început după 2018, când Cuba a înregistrat un record istoric de turişti: 4,7 milioane. Cuba tocmai ieşise din anii „dezgheţului” cu Statele Unite, sub preşedintele Barack Obama.

După care, în primul mandat al lui Donald Trump, Cuba a fost supusă sancțiunilor americane. Au urmat pandemia (care a îngheţat sectorul timp de aproape doi ani) și o criză economică şi energetică severă, care are impact asupra serviciilor şi asupra experienţei generale - precum și reducerea rutelor aeriene.

Cuba se confruntă cu o criză energetică de la mijlocul anului 2024, pe fondul defecţiunilor frecvente ale centralelor sale termoelectrice îmbătrânite şi a lipsei de valută străină pentru a importa combustibilul necesar pentru alimentarea sistemului său de generare.

Operaţiunea militară americană din 3 ianuarie de capturare a lui Nicolas Maduro a însemnat pentru regimul de la Havana şi sfârşitul aprovizionării cu energie vitală pentru insulă.

După care preşedintele american, Donald Trump, a mărit presiunea: un ordin executiv din 29 ianuarie ameninţă cu tarife vamale ţările care vând petrol guvernului cubanez.

Pentru a face faţă acestei situaţii, regimul de la Havana a activat un plan de urgenţă, care include raţionalizarea vânzărilor de combustibil, prioritizarea telemuncii şi implementarea unor modele de învăţare hibrid în universităţi.

Printre măsuri se numără introducerea săptămânii de lucru de patru zile în administraţia şi întreprinderile de stat şi restricţii la vânzarea de carburanţi; reducerea serviciilor de transport cu autobuze şi trenuri; închiderea temporară a unor unităţi turistice; programe mai scurte în universităţi, cu prezenţa facultativă la unele activităţi.

Cuba nu a mai primit petrol din Venezuela din decembrie anul trecut, când preşedintele american Donald Trump a ordonat blocarea completă a petrolierelor supuse sancţiunilor.

Criza actuală din Cuba este comparată de unii observatori cu cea de la începutul deceniului 1990, când prăbuşirea Uniunii Sovietice a dus la cea mai puternică recesiune din istoria insulei caraibiene de după victoria din 1959 a revoluţiei conduse de Fidel Castro.