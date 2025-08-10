Un cutremur de suprafață, cu magnitudinea peste 6, a lovit vestul Turciei

Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost resimţit în mai multe provincii.

AFAD a precizat că seismul s-a produs în jurul orei 19:53, în provincia Balikesir, în apropierea celui mai mare oraş al Turciei, Istanbul, dar nu au fost raportate victime sau pagube în niciuna dintre provinciile afectate, scrie News.

Ministrul de interne Ali Yerlikaya a declarat că echipele de urgenţă ale AFAD au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate, dar că până în prezent nu au fost raportate incidente.

AFAD a declarat că seismul s-a produs la o adâncime de 11 km.

Centrul German de Cercetare pentru Geostiinţe (GFZ) a înregistrat magnitudinea cutremurului la 6,19 şi o adâncime de 10 km.