Ce se întâmplă cu adevărat când mori? Întrebarea care a chinuit cele mai mari minți umane de-a lungul istoriei

Chris Langan, un crescător de cai american despre care se spune că are cel mai mare IQ din lume, de 210, a anunțat că a descoperit răspunsul. El susține că moartea este doar sfârșitul relației noastre cu lumea fizică, permițându-ne să intrăm într-o nouă dimensiune.

Prin intermediul modelului său Cognitive-Theoretic Model of the Universe (Modelul cognitiv-teoretic al universului), Chris Langan , în vârstă de 72 de ani, a susținut că, atunci când murim, trecem la o nouă realitate „computațională”. Pe scurt, a susținut el, moartea este doar sfârșitul relației noastre cu lumea fizică.

În acest weekend, de Paște, când creștinii se gândesc la moartea și învierea lui Hristos, publicația britanică dailymail a întrebat mai mulți personalități din domeniul științei, artei și teologiei care sunt opiniile lor cu privire la această enigmă eternă.

Paulo Coelho: Am văzut moartea ca pe tovarășa mea zilnică

Renumitul scriitor susține că ideea morții îl însoțește în fiecare zi din 1986, din momentul în care a parcurs renumitul pelerinaj spaniol, Camino de Santiago.

„Așa cum am scris mai târziu în colecția mea Like The Flowing River, până atunci, am fost întotdeauna îngrozit de gândul că, într-o zi, totul se va sfârși. Dar într-una dintre etapele acelui pelerinaj, am făcut un exercițiu care consta în a experimenta cum e să fii îngropat de viu. Acesta presupunea să mă întind pe podea, să-mi încrucișez brațele pe piept în postura morții și să-mi imaginez toate detaliile înmormântării mele - ca și cum aș fi fost îngropată de vie”, susține Paulo Coelho.

Scriitorul susține că a fost o experiență atât de intensă încât și-a pierdut orice teamă și, ulterior, „am văzut moartea ca pe tovarășa mea zilnică, mereu alături de mine”

„Din această cauză, nu las niciodată pe mâine ceea ce pot face sau experimenta astăzi - și asta include bucuriile, obligațiile de serviciu, să spun că îmi pare rău dacă simt că am ofensat pe cineva și să contemplu momentul prezent ca și cum ar fi ultimul”, mai spune Coelho.

Potrivit acestuia, „moartea este probabil cel mai important lucru.”

„Cu toții mergem spre moarte, dar nu știm niciodată când ne va atinge moartea și, prin urmare, este de datoria noastră să privim în jurul nostru, să fim recunoscători pentru fiecare minut”, mai spune el.

Uri Geller: Momentul morții, intrăm într-o altă dimensiune

Uri Geller, un celebru iluzionist israelian, susține că „este imposibil să credem că viața se termină odată cu moartea”.

„Cred că, în momentul morții, intrăm într-o altă dimensiune în care ne reunim cu toți cei cu care am avut legături emoționale în timpul vieții noastre - părinți, bunici, chiar și animalele noastre de companie iubite. Această viață este doar un coridor către următoarea, iar ceea ce facem acum determină cu ce fel de viață de apoi vom fi răsplătiți. Ceea ce este uimitor este că ideea de viață după moarte este comună practic tuturor religiilor. Este greu de crezut că miliarde de oameni - creștini, musulmani, evrei, hinduși etc. - greșesc cu toții. Este naiv să credem că suntem doar molecule care dispar cât ai clipi din ochi”, susține iluzionistul.

Carlo Rovelli: Singura viață de apoi este în amintirea celorlalți

Carlo RovelIi este un fizician teoretician, cu importante contribuţii în fizica spaţiului şi timpului, și spune că i se pare „amuzant că cineva încă mai crede că ar putea exista o „viață după moarte”.

„Singura viață de apoi este în amintirea celorlalți, care la rândul ei nu durează mult. Cred că suntem speriați de sfârșitul nostru din cauza unei confuzii stupide: teama instinctivă de pericole pe care o împărtășim cu alte mamifere interferează cu capacitatea unică a speciei noastre de a prevedea viitorul îndepărtat. (...)Eu consider că este mai înțelept să trăim frumusețea și intensitatea fiecărei clipe pe care o avem. Să ne străduim să împărțim această planetă cu muritorii. Să ne consolăm reciproc pentru suferințele noastre de aici. Să facem viața mai bună pentru noi și pentru toți ceilalți pe Pământ, nu pe alte lumi mitice”, spune fizicianul.

Elif Shafak: Suntem „prinși” într-o lume a viselor

Elif Shafak, una dintre cele mai premiate romanciere contemporane, susține că putem continua să visăm după ce murim, „dar nu ne putem trezi pentru că nu mai avem un corp fizic în care să ne trezim”. Suntem „prinși” într-o lume a viselor, spune scriitoarea.

„Tot mai multe studii arată că creierul uman poate continua să funcționeze timp de câteva minute chiar și după ce inima a încetat să pompeze sânge oxigenat și plămânii au încetat să mai funcționeze. (...) Acesta este un subiect fascinant care ne face să ne dăm seama că trecerea de la viață la moarte este mai complicată decât presupunem. Mulți medici au observat activitate cerebrală lucidă la pacienții care au decedat, uneori chiar și la zece minute după moarte. Acest lucru ridică o dilemă intrigantă: conștiința continuă într-o anumită formă, cel puțin pentru o vreme, după moarte? Eu cred că da”, susține Elif Shafak.

Dr. Rupert Sheldrake: Putem continua să visăm după ce murim,

Dr. Rupert Sheldrake este un biolog și autor cunoscut pentru publicațiile legate de conștiință și legăturile profunde dintre pământ, viață și spirit.

„Speculația mea este că putem continua să visăm după ce murim, dar nu ne putem trezi pentru că nu mai avem un corp fizic în care să ne trezim. Suntem „prinși” într-o lume a viselor Cu toții visăm, chiar dacă uităm cele mai multe dintre ele, iar în visele noastre avem un alt corp - un corp de vis - în care ne deplasăm, vorbim cu oamenii, uneori chiar zburăm”, susține biologul.

Potrivit acestuia, corpul nostru de vis este evident diferit de corpul nostru fizic normal, care doarme în pat.

„După ce murim, putem continua să trăim în corpul nostru de vis, chiar dacă corpul nostru fizic este mort. Visele pe care le experimentăm după moarte vor depinde de amintirile, speranțele, temerile și relațiile noastre - și, de asemenea, de credința noastră religioasă. Dacă credem că, după moarte, vom fi ajutați de membrii decedați ai familiei, de sfinți, de îngeri și, pentru creștini, de Iisus Hristos, atunci este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple. Putem trece printr-o dezvoltare personală continuă în această lume a viselor de după moarte. În cele din urmă, putem trece dincolo de ea, într-o stare de uniune cu realitatea ultimă, precum cea întâlnită în experiențele mistice din timpul vieții”, consideră Dr. Rupert Sheldrake.

Rabinul Dr. Jonathan Romain: Picătura este încă acolo, dar și-a pierdut individualitatea

Credința mea, iudaismul, este vagă cu privire la viața de apoi, susține rabinul dr. Jonathan Romain.

„Bineînțeles, oamenii vor totuși o imagine de care să se agațe, fie din teamă, fie din curiozitate. Eu încerc să ajut sugerând că poate este ca o picătură de ploaie care cade și lovește un copac. Noi suntem acea picătură de ploaie și îi putem urmări viața individuală pe măsură ce coboară pe trunchiul copacului. În cele din urmă, ajunge la capăt și cade într-o baltă. Picătura este încă acolo, dar și-a pierdut individualitatea - nu ne mai recunoaște pe noi doi - și ne întoarcem la sursa din care am venit”, spune dr. Jonathan Romain.

El recomandă să „profităm cât mai mult de această lume, să ne concentrăm asupra prezentului, să apreciem oamenii la care ținem și să fim de acord să trăim cu un semn de întrebare”.