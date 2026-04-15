Miercuri, 15 Aprilie 2026
Analiză Ce este cercul Habib. Regimul de la Teheran s-a schimbat, dar în rău

Atacul americano-israelian a accelerat ascensiunea ultrareligioșilor și a liniei dure, aruncând o umbră de îndoială asupra oricărei păci durabile.

Mojtaba Khamenei,noul lider suprem al Iranului/FOTO:X/@CATERINAV
La 13 martie, un panou uriaș de reclamă a apărut în Piața Enqelab din Teheran. Îl înfățișa pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, stând într-un șanț și îndrumând comandanții Gărzii Revoluționare să tragă rachete asupra dușmanilor. Textul sugera că misiunea este inspirată divin, comparându-l pe Khamenei cu Imamul Ali, o venerată figură musulmană.

Pentru oponenții regimului de la Teheran, imaginea este coșmarul lor cel mai negru: un Iran militarizat, condus de un lider tânăr și dur, în care Garda Revoluționară joacă un rol și mai dominant.

Statele Unite și Israelul au început războiul cu speranța că uciderea unor înalți oficiali iranieni – începând cu tatăl lui Mojtaba, ayatollahul Ali Khamenei – va crea condițiile pentru o schimbare de regim sau cel puțin pentru apariția unor lideri mai dispuși să se plece intereselor Americii și Israelului. Președintele Trump a numit noua conducere „mai rezonabilă”.

În loc de aceasta, vidul este umplut de noi lideri radicali, care au arătat puțin interes pentru compromis politic, acasă sau în străinătate, scrie The Wall Street Journal.

Un război care a înrăutățit lucrurile

„Războiul a schimbat regimul – și nu în bine”, spune Danny Citrinowicz, fost șef al departamentului pentru Iran din cadrul serviciilor de informații militare israeliene. „Am creat o realitate mai rea decât cea cu care se confruntau iranienii înainte de război.”

Linia dură a Iranului – ideologi anti-occidentali, fără nicio toleranță pentru disidența internă – au dominat întotdeauna cercurile de putere ale țării. Dar acum au preluat complet conducerea politică și militară, energizați de un război pe care mulți dintre ei îl consideră un prevestitor al întoarcerii unui mesia șiit.

În centrul noii conduceri se află Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, care a supraviețuit loviturii aeriene care l-a ucis pe tatăl său. De la numirea sa luna trecută, nu a mai apărut în public, alimentând speculațiile că rănile sale sunt atât de grave încât s-ar putea să nu fie implicat în conducerea de zi cu zi a țării.

Liderii care îl reprezintă în absența sa au rămas sfidători în fața unui bombardament care a provocat daune severe capacităților militare, instalațiilor energetice și infrastructurii civile. Și-au flexat mușchii acasă, intensificând represiunea împotriva opoziției prin arestări și execuții.

Promovarea asasinilor

Familia Khamenei, prin alianța sa cu Garda Revoluționară, s-a pregătit pentru acest moment. Mojtaba Khamenei a păstrat un profil scăzut chiar și înainte de a fi rănit. Dar a fost mult timp o figură centrală care a conectat și promovat oficiali duri și a ajutat la modelarea orientării politice a Iranului.

Se bazează pe o rețea de aliați de încredere pe care analiștii o numesc Cercul Habib. Membrii săi includ mulți veterani ai războiului cu Irakul care au servit în Batalionul Habib al Gărzii Revoluționare, renumit pentru atragerea radicalilor. Un proiect de lege congresional introdus în noiembrie a numit Cercul Habib „una dintre cele mai importante rețele informale de securitate-informații ale regimului”, notează WSJ.

Noul șef al securității naționale, Mohammad Bagher Zolghadr, fost comandant al Gărzii Revoluționare cu un trecut violent, este un exemplu. Înainte de revoluție, Zolghadr a condus un grup de gherilă care a ucis un inginer petrolier american. Opiniile sale sunt atât de extreme încât unul dintre subordonații săi – Qassem Soleimani, notoriul lider al Forței Quds – a demisionat temporar în semn de protest.

Noul comandant-șef al Gărzii Revoluționare, Ahmad Vahidi, este acuzat că a participat la bombardamentul din 1994 al unui centru comunitar evreiesc din Buenos Aires, care a ucis 85 de persoane.

Înlăturarea reformiștilor

Mojtaba Khamenei și cercul său interior au început ascensiunea acum un sfert de secol, ca reacție la popularitatea tot mai mare a politicienilor reformiști care pledau pentru schimbare de la interior.

Khamenei și-a arătat cărțile politice în 2002, când a ales un ultraconservator să conducă influenta organizație de propagandă de stat a Iranului. Câțiva ani mai târziu, Khamenei și anturajul său au orchestrat victoriile succesive ale președintelui dur Mahmoud Ahmadinejad, potrivit unor acuzații ale unui proeminent politician reformist.

A fost un moment crucial în Iran, care a înclinat țara departe de politicienii reformiști populari și a lăsat-o ferm pe o cale mai conservatoare. De asemenea, a declanșat una dintre cele mai mari explozii de proteste. Înfuriate de acuzațiile de fraudă electorală, manifestanții au ieșit în stradă în iunie 2009 scandând „Mori, Mojtaba. Să nu ajungi niciodată la conducere”.

Ideologia apocaliptică

După războiul din Irak, Khamenei a petrecut timp în orașul Qom, unde a fost îndrumat de ayatollahul Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, un cleric radical considerat părintele spiritual al liniei dure iraniene.

Mesbah Yazdi – care susținea că a-l asculta pe Liderul Suprem este ca și cum l-ar asculta pe Dumnezeu – a propagat o adaptare modernă a unei vechi doctrine islamiste mesianice cunoscute sub numele de Mahdism.

Ideologia, predată în seminariile religioase ale Iranului și în timpul antrenamentelor paramilitare, promovează ideea că construirea unei societăți islamice autentice și distrugerea dușmanilor Iranului – mai presus de toți Israelul – va grăbi întoarcerea Imamului Mahdi, o figură în care musulmanii șiți cred că va aduce pacea și dreptatea în lume, subliniază WSJ.

Odată considerată o idee marginală, Mahdismul a devenit treptat centrală pentru ideologia Republicii Islamice, datorită familiei Khamenei și cercului lor interior. De asemenea, a devenit o componentă cheie a îndoctrinării Gărzii Revoluționare.

„Cât de mult din aceasta este narațiune goală, cât de mult este credință reală? Dacă te uiți la comportamentul lor, poți spune că sunt ghidați de principiile ideologiei lor”, spune Kasra Aarabi, expert în Garda Revoluționară. „Doctrina apocaliptică a Mahdismului a ghidat comportamentul regimului în timp de război și a oferit justificare pentru acțiuni care altfel ar putea fi considerate iraționale.”

Jaber Rajabi, care a servit în Garda Revoluționară și a studiat cu Mojtaba Khamenei înainte de a defecta în 2016, i-a avertizat pe vecinii arabi ai Iranului cu privire la el. Rajabi l-a descris pe Khamenei ca pe un extremist șiit care consideră inamici nu doar Israelul, ci și pe arabii suniți.

„Dacă cineva întreabă: care este cel mai periculos lucru care s-ar putea întâmpla Iranului și regiunii?”, a spus el. „Răspunsul este: Mojtaba Khamenei.”

Top articole

Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
mediafax.ro
image
Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Ce salariu are Ilie Bolojan ca premier. Tabel comparativ cu veniturile prim-miniștrilor europeni
playtech.ro
image
Alessandro Caparco, în conflict cu Andrei Nicolescu la plecarea de la Dinamo?! „Kopic mi-a scris când eram în Maldive, în vacanţă”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a răbufnit pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Biletele de tratament balnear pentru anul 2026, avizate
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Cum au comentat Teo Trandafir și Ilinca Vandici dezvăluirile Mihaelei Rădulescu despre părinții lui Felix Baumgartner: „Ce faci? Pui bodyguard la ușă?”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Melania și Donald Trump și Willem și Maxima ai Olandei profimedia 1090779872 jpg
O "modestă" regină europeană, mai stilată decât Melania Trump? A fost posibil la vizita acestui cuplu regal la Casa Albă
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Valentin Sanfira, atac după divorț! Artistul rupe tăcerea și reacționează dur în online
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”

Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson