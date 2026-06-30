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Câți membri are Partidul Comunist Chinez. Cifra este suprinzătoare raportată la populație

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O statistică oficială publicată cu ocazia împlinirii a 105 ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez, PCC, dezvăluie câți membri are această structură unică de putere politică.

Drapel Partidul Comunist Chinez
China, Partidul Comunist FOTO: Shutterstock

Astfel, conform sursei citate, PCC avea, la sfârșitul anului 2025 101,28 milioane de membri, cu 1% mai mult decât cu un an înainte.

Raportat la o populație totală de 1,41 miliarde, statistica arată că doar ceva mai mult de 7% dintre chinezi sunt membri de partid.

Potrivit raportului publicat de Departamentul de Organizare al Comitetului Central al PCC, din cei 101 milioane de membri, 31,91 milioane sunt femei (31,5%), în timp ce 7,87 milioane provin din rândul minorităților etnice (7,8%), scrie Agerpres.

Aproape 60% dintre membrii Partidului Comunist Chinez au studii superioare, spune statistica oficială

Documentul menționează că 59,76 milioane de membri, adică 59% din total, au studii superioare.

În privința vârstei, cel mai numeros grup rămâne cel al membrilor cu vârste de 61 de ani sau mai mult (29,91 milioane).

Urmează cei cu vârste cuprinse între 36 și 40 de ani (12,19 milioane), și cei de 30 de ani sau mai puțin (12,09 milioane).

În 2025 s-au alăturat PPC 2,08 milioane de noi posesori de carnet de partid, dintre care 1,75 milioane (84%) aveau 35 de ani sau mai puțin, mai arată datele comunicate oficial.

Partidul Comunist Chinez împlinește 105 ani, iar puterea lui Xi Jinping crește

Formațiunea politică fondată în 1921 și la putere de la proclamarea Republicii Populare Chineze în 1949, își sărbătorește miercuri aniversarea într-un context marcat de o centralizare tot mai mare a puterii în mâinile președintelui țării, Xi Jinping, în vârstă de 73 de ani, care este și secretarul general al PCC.

Sub conducerea sa, partidul și-a consolidat controlul asupra instituțiilor statului, armatei și sectorului privat.

În regimul lui Xi a fost eliminată, în 2018, limita constituționale de două mandate pentru funcția de președinte al țării.

Actualul lider a obținut în 2022 un al treilea mandat de secretar general al PCC și a fost reales președinte al țării în 2023.

Xi Jinping, care prezidează și Comisia Militară Centrală, principala structură de conducere a forțelor armate, și-a asumat rolul de ghid ideologic central al partidului, în timp ce PCC a consacrat un model în care autoritatea se concentrează tot mai mult la vârful formațiunii și în jurul liderului.

Acest proces a fost însoțit de o campanie intensă de disciplină internă și luptă împotriva corupției, care a servit atât pentru curățarea rândurilor, cât și pentru consolidarea puterii lui Xi Jinping.

Aniversarea PCC vine, de asemenea, într-un moment de provocări, cu o economie care dă semne de încetinire, tensiuni crescânde în relația cu Occidentul și o situație explozivă în jurul insulei Taiwan, revendicată de Beijing.

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